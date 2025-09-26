Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение утильсбора

Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей Пальшин отметил, что новый закон может серьёзно отразиться на тех, кто привозит машины для личного пользования. Новый проект постановления правительства, который пока не вступил в силу, предлагает с 1 ноября 2025 года новую методику утильсбора для машин.

Новый проект постановления правительства, который пока не вступил в силу, предлагает с 1 ноября 2025 года новую методику утильсбора для машин.

Теперь он будет зависеть не только от возраста, объёма двигателя автомобиля, но и от его мощности.

«Утилизационный сбор уплачивается по всем автомобилям (произведенные в России или за рубежом). Сейчас действует коммерческий утиль (когда автомобили ввозятся для перепродажи), и для личного пользования, когда машина ввозится физлицом. На ней он обязан ездить минимум 1 год», — отметил Андрей Пальшин.

По его словам, новая методика подсчёта сильно отразится на машинах для личного пользования выше 160 л. с.

Для менее мощных машин стоимость утильсбора для личного пользования не поменяется.

Сейчас размер утилизационного сбора для физлиц составляет 3 400 рублей на машины до 3-х лет с двигателем до 3 литров, в том числе электромобили и гибриды; 5 200 рублей — машины старше 3 лет.

Для коммерческого пользования минимальная ставка утильсбора составляет от 180 тысяч рублей (автомобиль до 3-х лет с объемом двигателя до 1 литра) до 2 742 000 рублей (на автомобиль до 3-х лет выше 3.5 литров). На машины старше 3-х лет от 460 тысяч (до 1 литра) до 3,6 млн (с объемом двигателя выше 3,5 литров).

Автоэксперт Андрей Пальшин отметил, что на Volkswagen Teramont (272 л. с.) утильсбор повысится на 948 600 рублей для физлиц, на популярную Geely Monjaro (238 л. с.) на 838 600 рублей.

Планируется, что новые расчёты утильсбора будут действовать и для электродвигателей, и последовательных гибридов. У них особая формула расчета. Их ждёт сильное повышение цен. Порядка 1 — 3 млн рублей (на авто до 3-х лет).

«Пока документ не вступил в силу. Бывало такое, что подобные документы так и не принимались. Но при этом мы ожидаем ежегодную индексацию утильбора, которую ранее заявлял Минпромторг», — подчеркнул эксперт.

К сожалению автомобили будут дорожать. На всё на это накладывается и рост валюты, который пока не значительный.

При этом Пальшин отметил, что возможное повышение утильсбора привело к стимулированию спроса.

«Три месяца назад мы продавали 900 автомобилей, а стали 1200. На это повлияли также поддержки и рассрочки от китайских производителей, субсидии от государства (в которые входят не только отечественные, но и китайские автомобили)», — заключил автоэксперт.