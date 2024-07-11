Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет назад построили самое крупное производство противогриппозных вакцин в России

Сегодня вопросу национального лекарственного суверенитета уделяется большое внимание. В условиях внешнего давления производители, закупавшие иностранную продукцию, столкнулись с серьезными вызовами и зачастую не могут как прежде гарантировать бесперебойные поставки. Мы встретились с директором производственного комплекса компании Вениамином Поташниковым, чтобы обсудить, как выбранная стратегия помогает компании развиваться в новых условиях.

Сегодня вопросу национального лекарственного суверенитета уделяется большое внимание. В условиях внешнего давления производители, закупавшие иностранную продукцию, столкнулись с серьезными вызовами и зачастую не могут как прежде гарантировать бесперебойные поставки. Но есть на рынке компании, которые как будто всегда готовились к санкциям. Они развивают свой бизнес по модели полного цикла, при которой вся технологическая цепочка находится в одних руках.

Одна из таких организаций — крупнейшее в России предприятие по производству противогриппозных вакцин «ФОРТ» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех — сегодня отмечает десятилетний юбилей. Мы встретились с директором производственного комплекса компании Вениамином Поташниковым, чтобы обсудить, как выбранная стратегия помогает компании развиваться в новых условиях.

— Вениамин Александрович, позвольте поздравить коллектив ФОРТ с юбилеем. Десять лет — важный рубеж, который демонстрирует стабильность и устойчивость компании. Расскажите, с чего все начиналось.

— Десять лет назад была выпущена первая партия вакцины, и мы ведем отсчет жизни компании именно с этого события. Но, строго говоря, «ФОРТ» немного старше.

Несколькими годами ранее строительство нового комплекса, объединяющего в себе производство вакцин и научно-исследовательский центр, получило поддержку Правительства области и на самом высоком государственном уровне. Со стороны Ростеха в стратегическом проекте участвовал холдинг «Нацимбио».

Проекту был присвоен статус приоритетного, и началась большая подготовительная работа — разрабатывался продукт, возводились цеха и формировалась команда. Завод был оснащен самым передовым оборудованием и технологиями. С момента ввода в эксплуатацию «ФОРТ» обеспечивает полный цикл производства вакцин, начиная со стадии производства действующего вещества и в соответствии со стандартами GMP.

В первый год «ФОРТ» выпустил 2,2 млн доз противогриппозных вакцин, а с 2015 стартовали поставки для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Сейчас объемы производства существенно выросли. Так, в прошлом году для плановой вакцинации населения мы поставили 34 млн доз противогриппозных вакцин.

Кстати, изначально планировалось, что масштабы нового предприятия позволят конкурировать не только с российскими, но и иностранными компаниями. Сегодня мощности завода позволяют выпускать до 40 млн доз вакцин в год, и это не только максимум в России, но и отличный показатель в мировом масштабе.

— Почему была выбрана именно Рязанская область?

— По целому ряду причин. Во-первых, это удачное расположение. Две федеральные трассы, которые проходят через Рязанскую область, и близость с Москвой. Для компании, которая в сезон принимает несколько фур с сырьем в день, — это важный фактор. В дополнение к этому власти выражали заинтересованность в развитии крупного производства у себя в регионе и создавали для нас дополнительные стимулы. Сегодня в Рязанской области работают уже несколько крупных игроков, здесь успешно функционирует свой фармацевтический кластер, который помогает молодым компаниям на старте. Мы же выступали в своем роде флагманом.

Еще одна немаловажная причина, по которой была выбрана Рязанская область, — это наличие сильных локальных вузов. Расчет был на то, что университеты смогут внести вклад в развитие кадрового и научно-технологического потенциала «ФОРТ».

— Вы производите только противогриппозные вакцины. Почему вы решили связать развитие компании именно с этим направлением?

— У нас были необходимые компетенции для создания оригинальных вакцин, качество которых не уступало лучшим мировым аналогам.

Грипп — это такая инфекция, которая без должного надзора может очень дорого обходиться государству. Ежегодно им могут болеть до 30% населения, особенно тяжело его переносят дети и пожилые люди, вплоть до летальных исходов. Если вы посмотрите годовые доклады Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия, то обнаружите, что ОРВИ занимают топовые позиции по величине наносимого экономического ущерба. Например, в 2023 году на борьбу с ними ушло более 800 млрд. рублей госбюджета.

— Кроме этого, у вируса гриппа сохраняется самый большой пандемический потенциал среди других инфекционных патогенов. У нас, переживших COVID-19, еще свежи воспоминания о том, как незаметный глазу агент может за короткий период перевернуть всю планету. Поэтому грипп — это не та инфекция, которой можно заниматься вполсилы. Эксперты говорят, что причиной следующей пандемии может стать именно грипп.

Когда задумывался проект, простые математические подсчеты подсказывали, что для достижения рекомендуемого ВОЗ уровня охвата вакцинацией против гриппа не только в России, но и во всем мире не хватает производственных мощностей. Поэтому с учетом особенностей вируса было очевидно, что в России должно быть собственное производство.

— Сможем ли мы когда-нибудь победить эту инфекцию?

Пока полностью победить грипп мы не можем, хотя наука и не оставляет попыток создать универсальную вакцину. Вирус слишком изменчивый. Из-за частых мутаций появляются новые штаммы, которые могут находить лазейки в защите нашего организма, даже если человек уже переболел или сделал прививку. Хотя, без сомнения, вакцинация позволяет избежать тяжелого течения инфекции. Именно по причине изменчивости вируса пациенты должны каждый год прививаться, а производители обновлять состав противогриппозных вакцин. Так, каждый год на основе прогноза ВОЗ мы создаем препарат, который будет эффективно защищать от актуальных штаммов, которые придут к нам осенью.

Но, несмотря на невозможность полной победы над болезнью как в случае с оспой, мы пока неплохо ее контролируем. Массовая вакцинация от гриппа началась в 1996 году, и за неполные тридцать лет заболеваемость упала в 30 раз! В последние годы удается обеспечивать высокие охваты прививками среди населения. Это говорит о том, что у большого количества людей сформировалась культура ответственного отношения к своему здоровью, что не может не радовать.

— Как вы предугадали тренд на импортозамещение, когда это еще не было магистральной темой?

Мы не предугадывали, просто логика момента подсказывала, что другого пути просто нет. Менялась парадигма классической фармакологии — самые эффективные лекарственные препараты, способные бороться со сложными, социально значимыми заболеваниями, стали чаще производиться из молекул, которые вырабатывает наш собственный организм. Химический синтез уже не мог в полной мере отвечать на главные вызовы медицины. Было понятно, что те страны, которые пропустят момент и не сделают ставку на развитие собственных биотехнологий, создадут для себя повышенный риск отстать в технологическом плане и оказаться в зависимом положении. А вакцины — это, как известно, препараты, которые относятся к области иммунобиологической безопасности.

— Вы испытываете какие-то сложности с производством сегодня?

— Нам, должно быть, проще чем компаниям, которые, например, зависят без иностранной субстанции и вынуждены покупать ее по резко возросшей цене. С 2017 года холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех поставляет для Национального календаря прививок только российские вакцины от гриппа, в числе которых и препараты «ФОРТ». Никакое изменение внешней конъюнктуры на этом не отразилось. И даже напротив — за последние три года мы нарастили поставки квадривалентной вакцины до 15-16 млн доз. Я считаю, что только собственное развитое биофармацевтическое производство позволило провести в России национальную вакцинальную кампанию против гриппа без срывов.

— Поговорим про «боль» всех промышленных компаний — кадры. Есть ли у вас с этим сложности?

— На первом этапе, конечно, был сильный кадровый голод. Мы привлекали сотрудников со всей страны и параллельно выстраивали работу с вузами — приглашали молодых специалистов на стажировки и для прохождения практики, формировали у себя на предприятии культуру наставничества, а также объясняли руководству университетов, какими реальными компетенциями должны обладать выпускники профильных вузов. Со временем эта работа стала приносить результаты.

Сейчас у нас работают более 600 человек. Стоит отметить, что в последние годы качество подготовки кадров заметно выросло, а число желающих остаться работать после окончания профильного учебного заведения держится на хорошем уровне.