Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Ранее в публикации «За что государство может вернуть налог?» мы писали, за что вообще может государство вернуть налог. А теперь расскажем, когда нужно подавать декларацию.

Важен момент, когда у вас возникло право на получение налогового вычета и возврата налога.

Для всех видов вычета, кроме имущественного (при покупке квартиры, дома), налогоплательщику важно работать в текущем году, а также обратиться за возвратом налога не позднее трех лет по окончании года, в котором осуществлены расходы.

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года. В течение года начать возвращать налога вы сможете только на работе (предварительно получив специальное уведомление из налоговой инспекции).

Когда можно начать?

Если вы хотите получать вычет не на работе, а через налоговую декларацию, то подавать ее вам следует в следующем году, после покупки квартиры, оплате лечения или обучения. При этом в расчете налога будет участвовать весь налог за год, вне зависимости от того, когда вы купили квартиру (или оплатили медицинские услуги) в марте или в декабре. Сразу после покупки квартиры или оплаты услуг бежать в налоговую инспекцию не имеет смысла. Вы сможете это сделать в течение следующего года.

Например, вы оплатили стоматологические услуги в 2018 году, обратиться за возвратом налога необходимо в течение 2019, 2020 и 2021 годов. Однако в какой части 2019 года вы это сделаете, не важно. Мы рекомендуем делать это после майских праздников, поскольку до 30 апреля достаточно большое количество граждан обязаны подать декларацию и соответственно в налоговых органах много посетителей, иногда образуются очереди, даже несмотря на расширенный график работы в период «Декларационной кампании».

При покупке квартиры или дома вычетом можно воспользоваться и позже. Ведь у вас возникло право на вычет при оформлении права собственности на жилье (при долевом строительстве — при подписании акта приема-передачи жилья). Однако налоговые обязательства налоговый орган пересчитает все равно за три года. При этом начать пользоваться вычетом вы можете гораздо позже оформления покупки (пункт 9 статьи 220 Налогового кодекса РФ).

Например, Любовь Сергеевна купила жилье в 2015 году. Она могла подать декларацию за 2015 год (ведь право на это уже возникло) уже в 2016 году, 2017 году и 2018 году. Вычет за ней сохраняется, даже если она не подаст декларацию в указанные периоды. Любовь Сергеевна была в декрете в 2015 — 2018 годах и ей просто нечего было возвращать, ведь налог на доходы физических лиц с декретных платежей не платится. В 2019 году она вернулась на работу, у нее удерживается налог на доходы физических лиц, и она может обратиться за вычетом начиная с 2019 года.

Еще пример. Инна Владимировна купила жилье в 2014 году. Но начала работать только в 2019 году. Она может начать пользоваться вычетом и с 2019 года. Право на имущественный вычет она не потеряет.

Для пенсионеров предусмотрена льгота

Вычет при покупке жилья начинается не с того года, в котором они приобрели жилье. Им предоставляется вычет еще и за три предыдущих года. Это обусловлено тем, что, скорее всего, пенсионеры скоро выйдут на пенсию и им нечего будет возвращать.

К примеру, если Татьяна Анатольевна (не пенсионерка) купила жилье в 2018 году, то она может воспользоваться вычетом при покупке квартиры начиная с 2018 года и будет возвращать налог в течение нескольких лет (2019, 2020 и далее), пока не вернет максимальную сумму — 260 тысяч рублей.

А пенсионерка Антонина Владимировна, купив жилье в 2018 году, приобретает право пользоваться вычетом и возвращать налог 13% с 2018 года. Однако, поскольку она имеет статус пенсионера, она может вернуть налог не только с 2018 года, но и за три предыдущих — 2017, 2016 и 2015 годы (пункт 10 статьи 220 Налогового кодекса РФ). Если у нее останется остаток и она будет работать в 2019 году, то вычет за 2019 год и далее ей будет предоставляться до тех пор, пока она не вернет всю сумму.

Надежда Скворцова

Директор ООО «Областная налоговая консультация», главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»