За что государство может вернуть налог?

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Практически все слышали, что государство возвращает 13% при покупке жилья. Но вот немногие знают, что налог 13% можно вернуть и при других ситуациях.
Чтобы что-то вернуть, нужно что-то заплатить
Для того, чтобы государство что-то нам вернуло, необходимо платить этот налог на доходы физических лиц — 13%. Обычно его платит за вас работодатель, если вы официально трудоустроены. То есть должно быть, что возвращать.
Предприниматели и налог 13%
Индивидуальные предприниматели как субъекты малого бизнеса в основном не платят этот налог. Налог на доходы физических лиц предприниматели платят, когда они платят налоги по общепринятой системе налогообложения, а она самая «дорогая» в плане налогов. В основном ИП платят налоги по упрощенной (простыми словами «упрощенка»), патентной системе налогообложения («патент»), а также единый налог на вмененный доход («вменнека») и единый сельскохозяйственный налог («ЕСХН»). Суть этих налогов — снизить налоговое бремя на предпринимателей, заменив несколько налогов на один единый с пониженной ставкой. Поэтому предприниматели в большинстве своем не платят 13%, поэтому им нечего возвращать.
За что можно вернуть?
— за приобретенное жилье. Сюда включаются квартиры, дома, земельные участки под строительство домов. Полный список и порядок возврата указан в статье 220 Налогового Кодекса. Возвращают максимум 260 тысяч рублей и 360 тысяч рублей с ипотеки. Вычет предоставляет один раз в жизни.
— за оплату обучения. Сюда включаются оплата лицензированным организациям за свое обучение, в том числе и высшее, среднее обучение, а также повышение квалификации (включая автошколы, курсы иностранных языков). Вернуть налог можно при оплате обучения за себя, своих детей, братьев и сестер. Максимально вернуть за обучение возможно 15600 рублей (за себя) и 6500 рублей (за детей, братьев и сестер). Возвращать можно каждый год. Вычет предоставляется в соответствии со
— за оплату лечения. Это может быть оплаты операции на глазах, оплата стоматолога, иные платные медицинские услуги. Налог можно вернуть при оплате медицинских услуг за себя, своего супруга (-гу), детей и родителей. Максимально можно вернуть 15600. При оплате дорогостоящих видов лечения (в соответствии с перечнем, размещенным в
— за медицинскую страховку. А точнее за оплату добровольного личного страхования себя, своих супруга (супруги), родителей и детей. Максимально можно вернуть 15600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 3 ст. 219 Налогового кодекса.
— за уплату по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу или в пользу супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков. Максимально можно вернуть 15600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 4 ст. 219 Налогового кодекса.
— за уплату по договорам добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, в свою пользу, в пользу супруга, родителей, детей. Максимально можно вернуть 15600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 4 ст. 219 Налогового кодекса
— за уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Максимально можно вернуть 15600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 5 ст. 219 Налогового кодекса
— за прохождение независимой оценки своей квалификации, если она требуется при устройстве на работу. Максимально можно вернуть 15600. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей п. 1 пп. 6 ст. 219 Налогового кодекса
— при покупке акций с помощью индивидуального инвестиционного счета. Максимально можно вернуть 52000 рублей. Вычет предоставляется каждый год в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса
А за покупку автомобиля?
При покупке автомобиля, гаража, нежилых помещений государство не возвращает 13%.
О том, как вернуть налог, что для этого нужно сделать и в какой срок, читайте в следующей статье.
Надежда Скворцова
Директор ООО «
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