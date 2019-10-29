Русская кожа прирастет Азией

Новый завод ГК «Русская кожа», открывшийся в городе Заринске Алтайского края, стал четвертым кожевенным предприятием компании; его мощности позволяют переработать 600 тонн сырых шкур в месяц (7,2 тыс. тонн в год) и выпустить 100 тыс квадратных метров кожевенных материалов.

В проект инвестировано 2,1 млрд рублей, при этом компания получила комплексную поддержку от региона, субсидии Минпромторга в размере 281,5 млн рублей на приобретение оборудования по льготному лизингу и льготный заем в 640 млн рублей под пять процентов годовых от Фонда развития моногородов.

«Русская кожа» — лидер кожевенной отрасли, заводы компании расположены как в России, так и за рубежом (в Испании и Китае), ее доля составляет не менее 35%, а с выходом на полную мощность завода в Заринске, по оценке аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, вырастет до 40-50%.

В самой компании ожидают, что помимо наращивания объемов производства смогут повысить конкурентоспособность отечественной кожи на рынках Юго-Восточной Азии, так как сократят логистику почти в пять раз.

«Если сегодня из Рязани, где расположено наше головное предприятие, кожа доставляется в Китай за 60 суток, то из Заринска будет доезжать за десять суток», — отмечает председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин.

В поисках сырых шкур

Впрочем, одним из главных мотивов строительства нового завода «Русской кожи» на Алтае стало решение проблемы сырья. Несмотря на субсидирование сельского хозяйства и появление крупных холдингов в животноводстве, поголовье крупного рогатого скота в России ежегодно сокращается на 1,5-3,0%, и, по прогнозу Минсельхоза, ситуация в ближайшие годы в лучшую строну не изменится. А это значит, что кожевенная отрасль будет испытывать нехватку сырых шкур при сохранении высоких цен на качественное сырье, доля которого не превышает 25-30% от заготовки.

В Российском союзе кожевников и обувщиков (РСКО) подсчитали, что потребность промышленного производства в кожевенном сырье составляет порядка 210 тыс тонн (30 млн кв м), а фактическая обеспеченность сырьем, с учетом потерь и экспорта сырых шкур, составляет 130 тыс тонн (20 млн кв м), дефицит — около 40%.

При этом российские кожевники перерабатывают практически все отечественное сырье с максимальной эффективностью, используя второй и третий слои шкуры и поставляя на рынок готовую кожу и кожу-краст (натуральная кожа без лицевой отделки).

Увеличить сырьевые ресурсы за счет импорта производители кож тоже не могут по ряду причин: из-за запрета правительствами многих стран вывоза кожевенных ресурсов, высоких цен на качественные шкуры в странах ЕС и Америке — они на 30-40% выше российских, жестких ветеринарных требований Таможенного союза при ввозе сырых шкур и отказа зарубежных поставщиков следовать им.

Для развития компании у «Русской кожи» оставался один выход — искать ресурсы внутри страны. И взгляд был обращен в сторону Сибирского федерального округа, где, по данным Росстата, сосредоточено до 22% всего поголовья крупного рогатого скота, ежегодно там образуется более 30 тыс тонн сырых шкур.

«Вместе с тем в округе не осталось ни одного современного перерабатывающего кожевенного производства. В постсоветский период все предприятия устарели и закрылись, тогда как со временем

сельское хозяйство, наоборот, приобрело большую значимость, были реализованы программы развития мясного и молочного скотоводства», — говорит Игорь Сурин.

При этом завод в Заринске будет работать не только на шкурах из СФО — в частности, ведутся переговоры с Монголией о снятии административных барьеров и поставках сырья от монгольских производителей. Руководство «Русской кожи» рассчитывает также, что в Заринске получится создать кожевенный кластер.

Дело в том, что этот моногород с населением 46 тыс человек получил статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития, а ООО «Русская кожа Алтай» стало его первым резидентом с пакетом льгот: налог на прибыль в первые пять лет — 0%, после пяти лет — 12%; налог на имущество в первые пять лет — 0%, после пяти лет — 1,1%; налог на заработную плату в первые десять лет — 7,6% плюс создание свободной таможенной зоны.

Этими же льготами смогут воспользоваться и другие предприятия, которые, как надеются в «Русской коже», создадут с ними кооперационные цепочки, начнут изготавливать изделия из натуральной кожи — обувь, одежду, мебель, галантерею. На заводе намерены производить те виды кож, заказы на которые будут поступать, но, скорее всего, структура продуктового портфеля не изменится по сравнению с нынешней и в приоритете будет кожа для обуви.

«Мы предполагаем, что наша продукция поспособствует развитию обувных фабрик в Сибири, а не только пойдет на экспорт в Китай и страны Азии, — считает Игорь Сурин. — Поэтому на окупаемость наших инвестиций в Заринске мы сможем выйти где-то за десять лет, а может, и раньше, если производство изделий из натуральной кожи в России пойдет более быстрыми темпами».

Мода диктует спрос

Освоение Сибири и зарубежных азиатских рынков должно, помимо прочего, сгладить колебания продаж «Русской кожи», объем выручки которой за последние два года упал с 6,3 млрд до 5,6 млрд рублей. В компании это объясняют мировой конъюнктурой.

«Сегодня мировая кожевенная экономика находится на спаде, это происходит каждые десять лет, а потом потребление кожи вновь растет», — поясняет Игорь Сурин.

Кроме цикличности спроса аналитики обращают внимание на снижение популярности изделий из натуральной кожи на фоне моды на искусственные и синтетические материалы, растущей в том числе из-за борьбы «зеленых» за права животных. Кожевники пытаются противостоять модному тренду, напоминая потребителям, что экокожа, веганкожа, биокожа не имеют ничего общего с кожей и что в таких сегментах рынка, как обувь, одежда, мебель, преимущество натуральной кожи неоспоримо.

Что касается нападок защитников природы, то их лукавство еще более явно, ведь кожевенное сырье — это всего-навсего побочный продукт животноводства.

«Как утверждают международные эксперты, если бы шкуры крупного и мелкого рогатого скота не перерабатывались в кожу, планета Земля была бы завалена гниющими шкурами животных», — говорит генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич.

Как бы то ни было, с падением спроса падает и производство кож. «В 2018 году в РФ было произведено 17,85 миллиона квадратных метров кожевенных материалов, в том числе 13,46 миллиона квадратных метров кожи из целых шкур крупного рогатого скота, что примерно на четыре процента меньше, чем в 2017 году, и на 11 процентов меньше, чем в 2014-м», — подсчитал Алексей Калачев.

А Герман Шеховцев, партнер практики стратегии и операционной эффективно сти Althaus Group, отмечает отрицательную динамику внешнеторгового баланса в 2016—2019 годах, в результате в 2018-м экспорт составил 11,8 тыс тонн (35% от производства), импорт — 9,1 тыс тонн (27%).

По данным РСКО, практически все российские кожевенные предприятия экспортируют кожу краст, реализуя государственную программу несырьевого экспорта. Основные наши покупатели — Италия, Португалия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Китай и другие азиатские страны. В Россию же импортируются одежная кожа из сырья мелкого рогатого скота, кожа экзотических животных для галантереи, а также мебельные кожи площадью от 4,5 кв м.

Будущее — за глубокой переработкой

Несмотря на общий спад в отрасли, инвестиции в отечественное кожевенное производство составляют не менее 1,5 млрд рублей ежегодно, по оценке главного стратега «Универ Капитал» Дмитрия Александрова.

Кроме «Русской кожи» в число лидеров отрасли входят Верхневолжский кожевенный завод (Тверская область) с долей рынка 25% и АО «Хром» (Ярославская область) с долей рынка 12-15%. Далее с большим отрывом следуют менее крупные производители, между тем их заводы имеют современные средства производства и технологии, что позволяет производить полный цикл переработки шкур.

Углубление переработки сырых кож — общее направление развития отечественной кожевенной отрасли, благодаря ему ассортимент продукции расширился в последние годы за счет мебельной, автомобильной, авиационной кожи и кожи для морских судов.

«Авиалайнеры компаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Урал"оборудованы российской кожей, осуществляются поставки автомобильных кож на предприятия АвтоВАЗ, «Ниссан», УАЗ, «Рено», «Фольксваген», а гордость кожевников — участие в программе создания президентского автомобиля «Кортеж»», — говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Не является исключением и «Русская кожа Алтай». Стартовав с выпуска кожи краст, согласно бизнес-плану, предприятие не позднее чем через три года запустит вторую очередь с инвестициями от 200 млн до 300 млн рублей.

Речь идет о финишной отделке кожи с нанесением различных спецэффектов:

блеска, перламутра, золотых отливов, что позволит увеличить маржинальность продукции и расширить рынок сбыта. К числу рисков инвестпроекта «Русской кожи» аналитики относят усложненный доступ кожевников к финансированию.

По словам Германа Шеховцева, банки внесли кожевенное производство в список вложений повышенного риска и неохотно выделяют кредиты, снижают кредитные портфели и коэффициент ликвидности залогов по кредитам. Кроме того, РСКО начинает бить тревогу в связи с отменой с сентября этого года запрета на вывоз из страны дубленого полуфабриката (первого передела сырья), который действовал с конца 2014 года и позволил сохранить сырьевую базу для кожевенно-обувной промышленности.

«Это значит, что снова около 30 процентов лучших кожевенных ресурсов будет вывозиться из страны, дефицит возрастет до 60 процентов, издержки производителей кожи увеличатся и российская кожа утратит свои конкурентные преимущества в ценовом плане», — сетует Александра Андрунакиевич.

По мнению Игоря Сурина, из-за спада в мировой кожевенной отрасли эффект от этой меры наступит не сразу и отечественные производители отрицательных перемен пока не почувствуют. Но уже через год это может стать актуальной проблемой, и тогда вновь придется доказывать правительству необходимость введения запрета.

ГК «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «Инвест».

По материалам сайта Эксперт Online