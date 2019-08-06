«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» принял участие в организованном информагентством RZN.info фестивале «Подбелка 2019», который состоялся в рамках празднования Дня города в Рязани.

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом». Горожане смогли подержать продукт «в руках» и наглядно убедиться в его качестве. Сотрудники компании рассказали рязанцам, как настроить и управлять датчиками, а также показали, как работает приложение и камеры «Видеонаблюдения».

«Подбелка 2019» проводится в Рязани уже в девятый раз. Шесть музыкальных площадок объединили джаз, поп, рок и фолк. В 2019 году список исполнителей пополнился до 30 имен, среди которых «Парнас», Zhirov Band и Melancholy, «Аспект» и другие.

В рамках фестиваля традиционно прошел вернисаж рязанских художников, работающих в разных стилях — от классического реализма до граффити, а также ярмарка рукодельного творчества.

«Девятый год мы организуем музыкальный фестиваль „Подбелка“, и с каждым годом он становится масштабнее. На первой „Подбелке“ музыканты выступали даже без звукоусилительной аппаратуры, а сейчас только музыкальных сцен у нас шесть. Сам фестиваль разросся настолько, что занимает две улицы, но и на них ему уже тесно. Выражаю особую благодарность генеральному партнеру праздника „Ростелекому“ за поддержку и участие в мероприятии», — отметил директор RZN.info Антон Михайлов.

Площадка «Ростелекома» стала одной из самых популярных в пятничный вечер на Почтовой.

«Место очень понравилась. Пока ребенок увлеченно раскрашивал баннер „Ростелекома“, я познакомилась с сервисом „Умный дом“. В будущем планирую воспользоваться этой очень удобной функцией», — поделилась впечатлениями зритель фестиваля Виктория.

Рязанцы общались с говорящим роботом Kiki, фотографировались на фоне баннера компании с фотобутафорией, участвовали в интеллектуальной викторине и получали призы.

«Фестиваль „Подбелка“ — одно из самых ожидаемых музыкальных событий лета для рязанцев, поэтому мы особенно рады стать его частью. Гости праздника совместили приятное с полезным: они не только насладились хорошей музыкой, но и поближе познакомились с решениями „Ростелекома“. Наши специалисты представили рязанцам сервисы „Умного дома“, дали все потрогать руками, опробовать и проверить. Люди смотрели, как работают камеры и разные датчики, а также оценили удобство мобильного приложения», — рассказал директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

«Умный дом» — это интеллектуальная система датчиков, обеспечивающая широкие возможности для создания цифрового комфорта с очень богатым выбором настроек. «Умный дом» поставляется в трех вариантах: в «Базовый» входит контроллер, датчики движения и открытия, «Расширенный» дополнен датчиками протечки и дыма, а «Управление» — умными лампочками и розетками.

Систему датчиков пользователи обычно дополняют сервисом «Умный дом. Видеонаблюдение». Он позволяет во время командировки или отпуска присмотреть за детьми, оставленными с няней, или за пожилыми родителями. Управлять «Умным домом» можно через личный кабинет на сайте сервиса или через мобильное приложение.