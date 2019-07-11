«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

Старейший страховщик России приступил к масштабной реализации Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство.

В рамках НАМ только в текущем году по всей стране откроют около 50 офисов нового формата. В среду, 10 июля, такой агентский центр появился и в Рязани.

Для его торжественного открытия сюда прибыл с рабочим визитом Сергей Койда, вице-президент, заместитель руководителя блока регионального бизнеса компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие».

«Новая агентская модель — приоритетный элемент стратегии развития „Росгосстраха“ до 2021 года, — указал Сергей Койда, отвечая на вопросы журналистов. — Именно она призвана обеспечить достижение главной цели — лидерство нашей компании в розничном сегменте страхового рынка к 100-летнему юбилею. Добиться этого мы сможем, став компанией первого выбора для лучших страховых агентов России. В Рязани мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Рязанцы от этого только выиграют — они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов».

2018 год был переломным для «Росгосстраха». По его итогам страховая компания впервые за последние три года получила прибыль. Этот позитивный тренд подтвердили и результаты работы в первом квартале 2019 года, который также был завершен с прибылью.

«В минувшем году в компании успешно завершилась кардинальная трансформация бизнес-модели розничного канала продаж, что наряду с реализацией масштабной программы повышения качества работы в автостраховании позволило покончить с убыточностью в ОСАГО. И теперь мы готовы инвестировать в рост бизнеса, — подчеркнул Сергей Койда. — В 2019 году компания ставит перед собой амбициозные цели — мы делаем фокус на рост по ключевым бизнес направлениям, в частности в страховании имущества граждан».