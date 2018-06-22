Революция городской жизни. В «Капитале 62» рассказали о строительстве «умных» домов

Генеральный директор компании «Капитал — строитель жилья» Александр Захаров рассказал о строительстве «умных» домов.

По его словам, СМАРТ квартиры — это единственно правильный выбор на сегодняшний день. Благодаря уникальным и продуманным решениям в таких планировках существуют только полезные квадратные метры, отметил Захаров. «Капитал 62» считает количество комнат по спальням и дарит жильцам гостиные до 28 кв м.

Александр, чем СМАРТ 2.0 отличается от СМАРТ?

СМАРТ 2.0 — это новый формат жизни. Отличия от СМАРТ значительные. Перемены носят революционный характер. СМАРТ 2.0 — это революция жилых пространств, революция образа жизни и революция технологий.

Революция жилых пространств — это планировки СМАРТ 2.0

Внутри квартиры нет несущих стен, это позволяет планировать пространство и реализовать в жизнь любое дизайнерское решение.

Разрабатывая наши планировки, мы стараемся мыслить, как покупатели, прорабатывать каждую деталь. Именно поэтому мы полностью изменили эргономику квартиры и перенесли котел в рабочую зону кухни.

У нас есть особенные квартиры с потолками до 3,3 метра, что не так часто встретишь в нашем городе. В СМАРТ 2.0 присутствуют планировки, в которых есть окно в ванной, а есть с окном в рабочей зоне кухни. У квартир на первых этажах будут собственные террасы с индивидуальным выходом. Отдыхать на свежем воздухе можно будет около дома.

Революция технологий — это самый обширный вопрос

Что значит «революция технологий»?

Это касается абсолютно всего: используется медная проводка по ГОСТ, КИВы поколения СМАРТ 2.0, новые виды малошумных канализационных труб и трубы из сшитого полиэтилена для систем холодного и горячего водоснабжения (питьевой воды) и отопления, местоположение котла. Революция технологий — это внедрение систем «умный дом», проектирование колясочных и сквозных подъездов, в которых будут гигиенические зоны для ваших четвероногих друзей. Мы делаем все для удобства и безопасности наших жильцов.

Разрабатывая «СМАРТ 2.0», мы полностью изменили систему инженерных коммуникаций.

Какая она теперь?

При сдаче все дома уже будут оснащены всеми необходимыми коммуникациями, общие будут выведены в подъезд. Мы устанавливаем только малошумные канализационные трубы, что в многоквартирных домах особенно важно, а также используем трубы из сшитого полиэтилена, которые применяются для холодного и горячего водоснабжения и отопления, устанавливаем биметаллические радиаторы.

В каждой квартире будут КИВы поколения СМАРТ 2.0 — стеновые приточно-вентиляционные клапаны над батареей отопления. Проветривать можно, не открывая окна, что особенно удобно зимой. В комнатах всегда будет свежий воздух, оптимальная температура и никогда не будет конденсата. В Рязани только в наших квартирах есть стеновые приточно-вентиляционные клапаны.

В каком виде вы передаете квартиры своим покупателям?

Отличный вопрос. Покупатель получает свою квартиру с металлической дверью и отделкой WHITE BOX — ровные отшпаклеванные стены и идеально ровная стяжка пола.

Также мы предлагаем своим покупателям приобрести квартиру с ремонтом. Посмотреть и «примерить» такую СМАРТ квартиру с ремонтом можно в наших шоу-румах.

Как организована придомовая территория в формате СМАРТ 2.0?

«Умным» домам — «умные» дворы и подъезды. Во дворе зоны детских и спортивных площадок отделены от парковок, ведется круглосуточное видеонаблюдение. В подъездах СМАРТ 2.0 бесшумные лифты OTIS, на первом этаже места для велосипедов и колясок. Важная особенность наших подъездов — это прозрачные входные группы.

Кроме того, подъезды мы сделали без ступеней. Больше никаких пандусов с крутым наклоном. Безопасно будет и на детских и спортивных площадках, так как мы используем современное прорезиненное покрытие.

Как, на ваш взгляд, изменения в Федеральном законе отразятся на строительных компаниях и на покупателях?

«Капитал — строитель жилья» — законопослушный застройщик и, конечно же, мы будем работать по тем условиям, которые будут приняты. По нашему мнению, себестоимость строительства возрастет минимум на 40%, а если учитывать современное подорожание бетона, цемента, арматуры, бензина и других материалов, то и на 50%.

Мы рекомендуем совершать покупку именно сейчас, пока цены не повысились и доступна нынешняя ипотечная ставка.

Оценить новую концепцию СМАРТ 2.0 можно на сайте застройщика. Кроме того, рязанцам предлагают посетить строительные объекты с экскурсией, за которую они получат бонус — 10 тысяч рублей.