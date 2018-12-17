Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ

В четверг, 13 декабря, в головном офисе компании Рельеф-Центр состоялся пресс-тур, посвященный вопросам улучшения инвестиционного климата в Рязанской области.

Вместе с представителями министерства промышленности и экономического развития региона и министерства по делам территорий и информационной политике компанию в этот день посетили журналисты рязанских информационных агентств и телеканалов.

Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу, который относится к классу А+ и занимает площадь более 45 000 кв м. Представители компании рассказали о том, как оптимизирована работа склада и как происходит отгрузка товара, который отправляется на собственном автотранспорте во все регионы России.

«Высокой скорости работы и минимизации ошибок на складе удалось достичь за счет внедрения интеллектуальной системы управления, которую разработали специально для Рельеф-Центра», — пояснили специалисты.

После экскурсии по логистическому комплексу гости познакомились с устройством головного офиса компании, включающем медицинский и учебный центры, корпоративное кафе и восемь этажей рабочего пространства формата open space.

Далее последовала большая пресс-конференция, в ходе которой том-менеджеры Рельеф-Центра отвечали на вопросы журналистов.

Директор компании Алексей Платонов рассказал, что за 18 лет работы Рельеф-Центр прошел путь от региональный фирмы по поставке канцтоваров в магазины Рязанской области до компании федеральных масштабов. В настоящий момент компания является лидером оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества.

По словам Платонова, имея головной офис в Рязанской области, Рельеф-Центр уделяет большое внимание социальной жизни региона и оказывает всестороннюю поддержку развитию образовательной, культурной и спортивной сфер.

Директор по стратегическому развитию, логистике и технологиям Владимир Шапкин рассказал журналистам о реализации проектов по строительству действующего логистического комплекса и нового офиса компании. В частности, он пояснил, почему в качестве расположения выбрали Рыбное: близость к Москве и всем транспортным артериям позволяет эффективно выстроить логистику, а новый офис — консолидировать все бизнес-процессы и коммуникации в одном месте, а также обеспечить сотрудникам максимально комфортное рабочее пространство.

Об инвестиционной помощи со стороны правительства Рязанской области и совместных проектах, направленных на развитие региона и его экономическое укрепление, журналистам поведали начальник управления инвестиционной политики министерства экономического развития и торговли региона Надежда Подковырова и финансовый директор Рельеф-Центра Сергей Воробьев.

Они отметили, что с 2016 года Рельеф-Центр выступает якорным инвестором в реализации проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района. Совместно с правительством региона Рельеф-Центр занимается преобразованием монопоселения. Здесь у компании уже функционирует один завод «Ока-пласт», который выпускает канцелярские папки, пластиковые уголки и файлы, в планах открытие еще трех предприятий: по производству бумаги, пластилина и красок, а также фломастеров и ручек.

Развитие собственного производства одно из важных направлений, на котором Рельеф-Центр планирует делать акцент в ближайшей перспективе, подчеркнули спикеры.

Алексей Платонов рассказал, что совсем недавно состоялась выгодная сделка по покупке «ГАММЫ» — старейшей отечественной компании, выпускающей товары для творчества. Теперь в собственности Рельеф-Центра не только бренд, но и все производство.

«Для всех уже стало привычным, что большая часть современных товаров производится в Китае. Мы отправляем лес в Китай, в Китае нам делают карандаши и везут их в Россию. Мы отправляем из Челябинска проволоку, нам делают скрепки и отправляют в Россию. Но это неправильно, — отметил Алексей Платонов. — И хорошо, что сейчас ситуация меняется. Ассоциативно и экономически многие вещи становится выгодно производить в России. Поиск конкурентных преимуществ вывел нас на новый уровень — производственный. Мы понимаем, как сделать хороший качественный товар с конкурентными отличиями. И нам интересно быть не просто продавцом, но и создателем. Запуская новые производства, мы сможем не только обеспечить рынок качественными товарами по доступным ценам, но и создадим большое число новых рабочих мест и укрепим бюджет региона за счет налоговых отчислений».