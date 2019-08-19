Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

По истечению срока поверки счетчик не может применяться для расчетов за потребленную электроэнергию между абонентом и энергосбытовой компанией.

Электросетевое предприятие МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (МУП «РГРЭС») заранее информирует потребителей о необходимости поверки (или замены) расчетного прибора учета. И если до наступления срока счетчик не поверен (или заменен), компания снимает с расчетов «просроченный» электросчетчик, а абоненту выставляется счет за электричество в соответствии с утвержденными нормативами, не зависимо от того, пользуется он им или нет.

Для того, чтобы поверить электросчетчик, надо оповестить сетевое предприятие (МУП «РГРЭС») об этом, оставив заявку на проведение технического осмотра на сайте или обратившись непосредственно на предприятие, потом с привлечением электрика обслуживающей управляющей компании демонтировать прибор учета и отдать его на поверку в Рязанский центр стандартизации и метрологии (Старообрядческий проезд, 5).

После поверки нужно установить счетчик на прежнее место и повторно пригласить персонал МУП «РГРЭС», оставив заявку на проведение технического осмотра на сайте или обратившись непосредственно на предприятие, для проведения допуска прибора учета в эксплуатацию.

Необходимо помнить, что поверку пройдут электросчетчики, класс точности которых составляет 2,0 и выше, а технические характеристики соответствуют паспортным данным. Пока прибор учета отсутствует (не введен в эксплуатацию), начисления за потребленную электроэнергию производятся в соответствии с утвержденными нормативами.

Очевидно, что заменить электросчетчик гораздо менее хлопотно. Для этого можно обратиться в МУП «РГРЭС», где сотрудники предприятия примут заявку, подберут качественный счетчик, установят его в удобное для вас время по минимальной цене (на сегодняшний день1 780 руб с учетом стоимости счетчика), опломбируют без дополнительной оплаты и передадут документы в энергосбытовую организацию для расчетов по вновь установленному счетчику.

Специалисты рассказали, что сейчас участились случаи предложения рязанцам услуг по замене приборов учета различными организациями и частными лицами: «Если к вам пришли такие специалисты, будьте бдительны, подумайте, надо ли впускать посторонних к себе в квартиру. Сотрудники МУП „РГРЭС“ не ходят по домам, предлагая поменять счетчик, о необходимости его поверки или замены они всегда извещают заранее и в письменной форме. Проверьте документ, удостоверяющий личность, оцените стоимость услуги (обычно она выше, чем в МУП „РГРЭС“, при том, что сами счетчики часто более низкого качества)».

МУП «РГРЭС» — специализированное предприятие, где вам установят по минимальной цене качественный прибор учета и оформят все необходимые документы.

Заявки принимают по адресу: улица Радищева, 5. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:45. Телефон для справок (4912)55-05-77, добавочный 1175, 1728.