Подводные камни беспроцентной рассрочки

Рынок потребительского кредитования пополняется все новыми способами привлечения клиентов. Большой популярностью пользуется приобретение товаров в беспроцентную рассрочку или оформление займа под 0% годовых. Можно ли на самом деле оформить кредит без процентов, не переплачивая ни рубля?

Согласно данным ведущей исследовательской компании Frank Research Group, за 11 месяцев прошлого года порядка девяти миллионов товаров потребители приобрели в кредит или в рассрочку под 0% годовых. Стоит отметить, что это 80% объема от всех кредитов, выданных в точках продаж.

Рассрочка — это тот же кредит. Поэтому нельзя задерживать выплату, иначе банк начислит пени и штрафы за просрочку. Однако не все покупатели осознают, что с приобретением товара в беспроцентную рассрочку становятся заемщиками кредитной организации со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причины финансовых потерь

«Это может стать причиной финансовых потерь, в частности в случае возврата товара, поскольку расторжение договора купли-продажи и возврат денег не прекращают обязательства покупателя как заемщика перед банком-кредитором. Таким образом, в случае отказа от товара покупателю необходимо должным образом оформить погашение кредита, в том числе внести банку плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором», — рассказал Udm-info начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов.

Из этого следует, что покупка товара в рассрочку равнозначна оформлению потребительского кредита, для аннулирования которого придется обратиться в банк. Таким образом, отсутствие переплаты может привести к лишней трате времени и нервов на выяснение отношений с кредитной организацией.

Как работает система рассрочки?

Начнем с того, что в этой системе возникают отношения между тремя заинтересованными сторонами. Например, товар стоимостью в 70 тысяч рублей покупатель может «растянуть» на весь срок кредитования. За него денежные обязательства перед магазином в полном объеме и сразу покрывает банк. Продавец делает скидку банку и прописывает в кредитном договоре не 70, а 62 тысячи рублей. Его выгодой является повышение объема продаж. Таким образом, восемь тысяч — это переплата, которую магазин берет на себя, зачастую за счет намеренного повышения ценника. Выходит, что покупка не является беспроцентной, так как проценты уже включены в стоимость товара. Поэтому перед покупкой стоит сравнить цены в разных магазинах. Также специалисты рекомендуют погашать кредит досрочно, чтобы не переплачивать лишнего.

Подводные камни

Нередко подводным камнем беспроцентной рассрочки является навязывание дополнительных, но не обязательных услуг. К ним можно отнести страховые программы, опцию СМС-оповещения, а также плату за продление гарантийного срока товара.

Рязанец Роман столкнулся с подобной проблемой при покупке стиральной машины в одном из сетевых магазинов электроники:

«Выбрал товар, консультант магазина все оформил и направил к менеджеру по кредитованию. Доброжелательная девушка озвучила сумму ежемесячного платежа. Меня немного смутила сумма, которая отличалась от той, которую я заранее просчитал. Менеджер сообщила, что в нее включено страхование жизни стоимостью около трех с половиной тысяч рублей. Я попросил переоформить заявку и исключить дополнительные услуги. Она с огорчением сделала это, а чуть позже сообщила: «Заявка одобрена, но вам обязательно нужно приобрести пакет СМС-информирования за 850 рублей». В этот момент я решил прочитать договор и нашел фразу: «Вам будет подключена услуга СМС-информирования». А над фразой сноска — «Услуга необязательная. Подключается по желанию клиента».

Другой житель Рязани — Александр — при покупке телефона в рассрочку обнаружил, что ему подключили дополнительные услуги, а также столкнулся с неправомерными действия кредитного менеджера:

«Мне пришло СМС о том, что кредит одобрен, и я уже был готов радоваться, но услышал сумму ежемесячного платежа. Что-то не сходилось. Как выяснилось, мне добавили дополнительную страховку и СМС-пакет. В договоре было место «отказываюсь от активации следующих услуг». Своей рукой я начал вписывать название этих услуг, но сотрудница банка меня остановила и сказала, что так делать нельзя. На резонный вопрос, она ответила, что «никто так не делает, и вообще нельзя!»».

Внимательность сохранит бюджет

Стоит отметить и другие распространенные уловки банков при оформлении рассрочки, которые могут ударить по кошельку покупателя. Необходимо обратить внимание на пункт соглашения, согласно которому банк вправе выпустить клиенту кредитную карту (с комиссией за обслуживание). Также вместо кредита может быть оформлен заем микрофинансовой организации, где условия погашения и штрафы в случае просрочки значительно отличаются.

Только внимательное чтение договора и изучение его условий помогут покупателю не стать жертвой дезинформации и сохранить свой бюджет.