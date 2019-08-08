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17:17, 8 августа 2019 109
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Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Современные цифровые технологии уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Благодаря умным компьютерным программам в два-три клика легко узнать о наличии пробок на любой городской улице и увидеть, что происходит в собственной квартире, находясь в тысячах километров от нее.

Новая реальность диктует совсем иные требования и к чиновникам. В начале июля в Рязани состоялся первый выпуск цифровых офицеров. Эти люди вроде бы призваны радикально улучшить работу органов власти.

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Готовы ли воины цифровизации сделать рязанские министерства по-настоящему эффективными? Сможет ли вооруженная сертификатами армия вытащить региональные учреждения из бумажной трясины?

RZN.info решил разобраться в этих непростых вопросах вместе с самими офицерами и главным идеологом регионального проекта — советником губернатора Рязанской области, Игорем Горских.

Кузницы придворных аналитиков

Стать цифровым офицером можно несколькими путями. На федеральном уровне их готовят две структуры — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) и агентство стратегических инициатив при президенте (АСИ) на базе университета НТИ «20.35».

Академия предлагает трех- шестидневные курсы общей продолжительностью 36-60 часов с упором на теоретические знания. Агентство делает акцент на практические знания и решение конкретных задач. Курс длится около двух недель.

РАНХиГС в ближайшее время собирается обучить 15 тысяч офицеров по всей стране. Уже сейчас подготовлено 300 преподавателей для регионов. Но ехать в столицу за виртуальными погонами не обязательно. Рязанская область — часть общефедерального офицерского проекта.

Представители региона прошли обучение на острове Русский и основали школу по подготовке CDO (от английского Chief data officer — специалист, ответственный за обработку и анализ данных). На основе полученных знаний преподаватели готовы обучать будущих офицеров по собственным программам.

«Наша основная задача — подготовить практиков, а не теоретиков», — утверждает Игорь Горских.

Сито для самых амбициозных

Но что же скрывается за этим банальным утверждением? Сначала претенденты на офицерский сертификат проходили многочисленные тесты и решали ситуационные задачи. Все это делалось, чтобы с разных сторон оценить возможности слушателей.

«Из 160 человек, которые пришли к нам, было отобрано около 30», — уточняет советник губернатора.

Будущие офицеры учились 4 месяца в очно-заочной форме. Они проходили практику в 6 министерствах, вместе с министрами и заместителями министров выявляли нужные показатели и готовили материалы для диплома.

Вооружен и очень полезен?

Но какую практическую пользу может принести выпускник этой школы?

Обученный офицер приходит в министерство, рассчитывая, что здесь имеется много статистических данных для анализа (отчеты, аналитические записки, справки). Например, если говорить об образовании, то это результаты экзаменов и тестов.

Правда, данные в большинстве ведомств не приведены в систему. Без осмысления они — всего лишь голые цифры. Кроме того, не все показатели стыкуются друг с другом. Сам персонал министерства едва ли понимает, как эту информацию можно использовать.

Цифровой офицер должен разобраться не только в цифрах, но и в людях. То есть найти с ними общий язык, понять, с кем ему предстоит иметь дело. И уже потом работать со статистическими данными и на их основе выдвигать гипотезы и выдает умные решения. Например, если говорить о сфере образования, он может сопоставить школьные оценки с результатами ЕГЭ, выяснить, улучшились ли показатели учеников после того, как учитель прошел повышение квалификации, провести срез, свидетельствующий о психологическом состоянии школьников. Впрочем, принудительно распределить всех офицеров по школам — идея утопическая и неподъемная для бюджета.

Кроме того, анализ таких данных — это компетенция действующих завучей, специалистов управления образования, сотрудников профильного министерства.

Зачем плодить цифровых офицеров, если подобные графики и тестирования начали проводиться несколько десятилетий назад задолго до появления компьютеров. Вообще-то анализ статистики — это не внезапно возникшее требование цифровизации, а повседневная работа тех же руководителей школ и чиновников. Иначе клерки из регионального минобраза даром едят свой хлеб.

С сертификатом наперевес

Авторы проекта уверены, что цифровой офицер — это аналитик, генератор идей, который должен пройти проверку практикой. Впрочем, одно дело инициативность сотрудника, совсем другое — желание и сиюминутное настроение различных министров, директоров, председателей и прочего начальства.

Представьте, что у обладателей сертификатов не сложились отношения с руководством, и шеф, подобно персонажу пелевинского романа, открытым текстом говорит своему ретивому подчиненному: «Нам творцы на… не нужны!». При таком раскладе время выпускника и бюджетные деньги потрачены впустую.

По мнению Игоря Горских, запросы на аналитиков, которые умеют работать со статистикой, есть не только в правительстве и муниципалитетах, но и в областной думе, в контрольно-счетной палате, налоговых органах.

Интересно, а до появления слова «цифровизация» сотрудники этих ведомств не знали, как сканировать документы и интерпретировать статданные?

Почем офицерская честь?

Кстати о деньгах. «Обучение по федеральным программам обходится примерно в 100-150 тыс. руб. В Рязанском регионе, я думаю, мы уложимся в 20-25 тысяч рублей, — рассказывает Игорь Горских. — Вся подготовка идет за бюджетный счет. Но это примерный порядок цифр, так как проект только начал реализовываться. В начале июля рязанская школа CDO выпустила первых 24 офицеров».

Не исключено, что при наличии финансирования в Рязани будут обучать офицеров не только для региональных, но и муниципальных органов власти. Но пока никаких гарантий того, что проект получит продолжение, нет.

Ба, знакомые все тренды!

А что думают сами выпускники рязанской школы цифровых офицеров о смысле пройденного курса, пользе полученных знаний и возможности их применения?

«В школу CDO я пришел из профессионального любопытства, — рассказывает бизнес-аналитик компании „Рельеф Центр“ Константин Татьянкин. — Было интересно посмотреть, как на правительственном уровне решается проблема обработки цифровых данных, появились ли какие-нибудь новые тренды в этой сфере. Скажу честно, большей частью умений и навыков, которые нам пытались привить, я владел и раньше. С другой стороны во многих рязанских министерствах около 90% необходимых для анализа документов хранится на бумажных носителях. Так что офицерам, перед тем как начать свою кипучую деятельность, необходимо хотя бы большую часть имеющейся информации перевести в PDF, JPG и другие визуальные форматы».

Константин готов использовать приобретенные знания не в министерствах, а для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов в своей компании.

«На курсах я познакомился с методами, которые позволяют оценить эффективность сотрудников, и способами обработки различных цифровых данных, — поясняет начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта регионального минстроя Александр Токмачев. — Правда во многих властных структурах, таких как минстрой, минтранс, ведомствах, курирующих ТЭК и ЖКХ, нет такого объема статистической информации, который позволил бы регулярно готовить аналитические материалы. Думаю, что навыки и умения, полученные цифровыми офицерами, эффективнее всего можно использовать в таких ведомствах как министерства образования, здравоохранения, социальной защиты, налоговых инспекциях и Росреестре».

Исходя из сказанного, получается, что навыками цифрового офицера, даже без обучения на специальных курсах должен владеть любой руководитель министерства, либо его заместитель или советник, обладающей элементарной компьютерной грамотностью и знающий азы психологии и матанализа

Цифровизация или профанация?

Если в энской конторе насаждать цифровизацию некому, то у офицера должен быть штат помощников — от программиста до специалиста в области прикладной математики. Таких кадров, готовых решать практические задачи, катастрофически не хватает. А значит, самое время создать очередной плацдарм для освоения бюджетных денег.

Сама подготовка аналитических исследований- удовольствие не из дешевых.

«На основе полученных в школе CDO знаний я планировала создать цифровой паспорт животного, но поняла, что он обойдется в кругленькую сумму», — рассказала в блиц-интервью RZN.info врач ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция» Вероника Букина.

Складывается впечатление, что курсы цифровых офицеров — это компьютерный ликбез, по-настоящему полезный лишь начинающим пользователям. Продвинутый руководитель и работающие вместе с ним аналитики, как в частных компаниях, так и в государственных структурах давно прошли все стадии цифровизации, даже не догадываясь о существовании этого термина

Успех всего амбициозного проекта зависит скорее не от рвения офицеров, а от того, хватит ли пороху у генералов, так любящих разговоры про цифровизацию.


Автор: Денис Абраков

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