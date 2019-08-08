Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Современные цифровые технологии уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Благодаря умным компьютерным программам в два-три клика легко узнать о наличии пробок на любой городской улице и увидеть, что происходит в собственной квартире, находясь в тысячах километров от нее.

Новая реальность диктует совсем иные требования и к чиновникам. В начале июля в Рязани состоялся первый выпуск цифровых офицеров. Эти люди вроде бы призваны радикально улучшить работу органов власти.

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Готовы ли воины цифровизации сделать рязанские министерства по-настоящему эффективными? Сможет ли вооруженная сертификатами армия вытащить региональные учреждения из бумажной трясины?

RZN.info решил разобраться в этих непростых вопросах вместе с самими офицерами и главным идеологом регионального проекта — советником губернатора Рязанской области, Игорем Горских.

Кузницы придворных аналитиков

Стать цифровым офицером можно несколькими путями. На федеральном уровне их готовят две структуры — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) и агентство стратегических инициатив при президенте (АСИ) на базе университета НТИ «20.35».

Академия предлагает трех- шестидневные курсы общей продолжительностью 36-60 часов с упором на теоретические знания. Агентство делает акцент на практические знания и решение конкретных задач. Курс длится около двух недель.

РАНХиГС в ближайшее время собирается обучить 15 тысяч офицеров по всей стране. Уже сейчас подготовлено 300 преподавателей для регионов. Но ехать в столицу за виртуальными погонами не обязательно. Рязанская область — часть общефедерального офицерского проекта.

Представители региона прошли обучение на острове Русский и основали школу по подготовке CDO (от английского Chief data officer — специалист, ответственный за обработку и анализ данных). На основе полученных знаний преподаватели готовы обучать будущих офицеров по собственным программам.

«Наша основная задача — подготовить практиков, а не теоретиков», — утверждает Игорь Горских.

Сито для самых амбициозных

Но что же скрывается за этим банальным утверждением? Сначала претенденты на офицерский сертификат проходили многочисленные тесты и решали ситуационные задачи. Все это делалось, чтобы с разных сторон оценить возможности слушателей.

«Из 160 человек, которые пришли к нам, было отобрано около 30», — уточняет советник губернатора.

Будущие офицеры учились 4 месяца в очно-заочной форме. Они проходили практику в 6 министерствах, вместе с министрами и заместителями министров выявляли нужные показатели и готовили материалы для диплома.

Вооружен и очень полезен?

Но какую практическую пользу может принести выпускник этой школы?

Обученный офицер приходит в министерство, рассчитывая, что здесь имеется много статистических данных для анализа (отчеты, аналитические записки, справки). Например, если говорить об образовании, то это результаты экзаменов и тестов.

Правда, данные в большинстве ведомств не приведены в систему. Без осмысления они — всего лишь голые цифры. Кроме того, не все показатели стыкуются друг с другом. Сам персонал министерства едва ли понимает, как эту информацию можно использовать.

Цифровой офицер должен разобраться не только в цифрах, но и в людях. То есть найти с ними общий язык, понять, с кем ему предстоит иметь дело. И уже потом работать со статистическими данными и на их основе выдвигать гипотезы и выдает умные решения. Например, если говорить о сфере образования, он может сопоставить школьные оценки с результатами ЕГЭ, выяснить, улучшились ли показатели учеников после того, как учитель прошел повышение квалификации, провести срез, свидетельствующий о психологическом состоянии школьников. Впрочем, принудительно распределить всех офицеров по школам — идея утопическая и неподъемная для бюджета.

Кроме того, анализ таких данных — это компетенция действующих завучей, специалистов управления образования, сотрудников профильного министерства.

Зачем плодить цифровых офицеров, если подобные графики и тестирования начали проводиться несколько десятилетий назад задолго до появления компьютеров. Вообще-то анализ статистики — это не внезапно возникшее требование цифровизации, а повседневная работа тех же руководителей школ и чиновников. Иначе клерки из регионального минобраза даром едят свой хлеб.

С сертификатом наперевес

Авторы проекта уверены, что цифровой офицер — это аналитик, генератор идей, который должен пройти проверку практикой. Впрочем, одно дело инициативность сотрудника, совсем другое — желание и сиюминутное настроение различных министров, директоров, председателей и прочего начальства.

Представьте, что у обладателей сертификатов не сложились отношения с руководством, и шеф, подобно персонажу пелевинского романа, открытым текстом говорит своему ретивому подчиненному: «Нам творцы на… не нужны!». При таком раскладе время выпускника и бюджетные деньги потрачены впустую.

По мнению Игоря Горских, запросы на аналитиков, которые умеют работать со статистикой, есть не только в правительстве и муниципалитетах, но и в областной думе, в контрольно-счетной палате, налоговых органах.

Интересно, а до появления слова «цифровизация» сотрудники этих ведомств не знали, как сканировать документы и интерпретировать статданные?

Почем офицерская честь?

Кстати о деньгах. «Обучение по федеральным программам обходится примерно в 100-150 тыс. руб. В Рязанском регионе, я думаю, мы уложимся в 20-25 тысяч рублей, — рассказывает Игорь Горских. — Вся подготовка идет за бюджетный счет. Но это примерный порядок цифр, так как проект только начал реализовываться. В начале июля рязанская школа CDO выпустила первых 24 офицеров».

Не исключено, что при наличии финансирования в Рязани будут обучать офицеров не только для региональных, но и муниципальных органов власти. Но пока никаких гарантий того, что проект получит продолжение, нет.

Ба, знакомые все тренды!

А что думают сами выпускники рязанской школы цифровых офицеров о смысле пройденного курса, пользе полученных знаний и возможности их применения?

«В школу CDO я пришел из профессионального любопытства, — рассказывает бизнес-аналитик компании „Рельеф Центр“ Константин Татьянкин. — Было интересно посмотреть, как на правительственном уровне решается проблема обработки цифровых данных, появились ли какие-нибудь новые тренды в этой сфере. Скажу честно, большей частью умений и навыков, которые нам пытались привить, я владел и раньше. С другой стороны во многих рязанских министерствах около 90% необходимых для анализа документов хранится на бумажных носителях. Так что офицерам, перед тем как начать свою кипучую деятельность, необходимо хотя бы большую часть имеющейся информации перевести в PDF, JPG и другие визуальные форматы».

Константин готов использовать приобретенные знания не в министерствах, а для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов в своей компании.

«На курсах я познакомился с методами, которые позволяют оценить эффективность сотрудников, и способами обработки различных цифровых данных, — поясняет начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта регионального минстроя Александр Токмачев. — Правда во многих властных структурах, таких как минстрой, минтранс, ведомствах, курирующих ТЭК и ЖКХ, нет такого объема статистической информации, который позволил бы регулярно готовить аналитические материалы. Думаю, что навыки и умения, полученные цифровыми офицерами, эффективнее всего можно использовать в таких ведомствах как министерства образования, здравоохранения, социальной защиты, налоговых инспекциях и Росреестре».

Исходя из сказанного, получается, что навыками цифрового офицера, даже без обучения на специальных курсах должен владеть любой руководитель министерства, либо его заместитель или советник, обладающей элементарной компьютерной грамотностью и знающий азы психологии и матанализа

Цифровизация или профанация?

Если в энской конторе насаждать цифровизацию некому, то у офицера должен быть штат помощников — от программиста до специалиста в области прикладной математики. Таких кадров, готовых решать практические задачи, катастрофически не хватает. А значит, самое время создать очередной плацдарм для освоения бюджетных денег.

Сама подготовка аналитических исследований- удовольствие не из дешевых.

«На основе полученных в школе CDO знаний я планировала создать цифровой паспорт животного, но поняла, что он обойдется в кругленькую сумму», — рассказала в блиц-интервью RZN.info врач ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция» Вероника Букина.

Складывается впечатление, что курсы цифровых офицеров — это компьютерный ликбез, по-настоящему полезный лишь начинающим пользователям. Продвинутый руководитель и работающие вместе с ним аналитики, как в частных компаниях, так и в государственных структурах давно прошли все стадии цифровизации, даже не догадываясь о существовании этого термина

Успех всего амбициозного проекта зависит скорее не от рвения офицеров, а от того, хватит ли пороху у генералов, так любящих разговоры про цифровизацию.