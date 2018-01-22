Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года. Тогда необходимости ни в номерах, ни в кодах не было: существовало всего два телефонных аппарата, они стояли в соседних комнатах. Через 30 лет в США было уже 7 млн телефонов, в России — больше 150 тысяч. Но всю первую половину 20 века позвонить в другой город можно было только с помощью телефонистки.

(201)

Первый в истории автоматический городской телефонный код — (201). В 1951 году его присвоили Нью-Джерси. В СССР до 1980-х нужно было звонить на телефонную станцию и просить, чтобы соединили с определенным городом или страной. Затем приходилось сидеть у телефона и ждать. Иногда по несколько часов.

(212)

Название легендарного парфюма «212» — это телефонный код Нью-Йорка. Известно, что Каролину Эрреру, создательницу аромата, Нью-Йорк вдохновил культурным разнообразием, энергией и динамичностью.

(321)

Округ Бревард, штат Флорида. Здесь находится космический центр Кеннеди, принадлежащий НАСА. Код специально выбирали так, чтобы он ассоциировался с обратным отсчетом перед стартом ракеты: 3 — 2 — 1 — пуск.

(919)

В кинотеатральной версии фильма «Брюс всемогущий» герой Джима Кэрри звонил богу по телефону 776-23-23. В Буффало, где происходит действие, этот номер не был занят, но владельцы таких же номеров в других городах получали множество звонков от тех, кто хотел поговорить с богом. Самое необычное совпадение случилось в телефонном коде города Сэнфорда, штат Северная Каролина: номер +7 (919) 776-23-23 принадлежит местной церкви.

(800)

В США, как и в России, телефонные номера в коде (800) часто используют крупные компании для бесплатных звонков потребителей со всей страны. Чтобы телефон легче запоминался, в рекламе цифры меняют на буквы — в соответствии с клавишами на телефоне. В итоге вместо 1-800-2378-289 получается 1-800-BEST-BUY. Проверить, получится ли слово с вашим номером, или подобрать номер под определенное слово можно с помощью многочисленных сервисов вроде phonespell.org.

(4912)

Код Рязани — (4912). Но до 1 декабря 2005 года код города был другой — (0912). Изменения связаны с переходом России на международные стандарты. Как объясняло тогда Министерство информационных технологий и связи, «в большинстве стран ноль служит для выхода на межгород, а два ноля — на международную линию».

Этот материал подготовлен при поддержке «Манго Телеком» — компании, которая создала лидирующую на российском рынке виртуальную АТС для бизнеса.

Сервисы MANGO OFFICE теперь позволяют подключать телефонные номера с рязанским кодом. Узнать об этом больше можно на сайте «Манго Телеком».