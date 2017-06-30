Первый заместитель правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков рассказал про нововведения в работе банков

Несколько дней назад в Москве прошел межрегиональный банковский совет при Совете Федерации РФ. Повестка дня была посвящена нескольким вопросам, важным как для участников банковского рынка, так и для клиентов. О вопросах, который рассматривались на нем корреспонденту RZN.info рассказал первый заместитель правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков

Михаил Владимирович, каковы были основные вопросы, поднятые на Совете?

Основных вопросов было четыре. Это страхование остатков на счетах малого и среднего бизнеса, создание единого реестра вкладчиков, проблема введения в заблуждение вкладчиков за счет продажи под видом вкладов квазибанковских услуг и создание системы биометрической идентификации физических лиц.

Расскажите подробнее про страхование средств юридических лиц. В связи с отзывами лицензий у банков этот вопрос стоит достаточно остро.

Распространение системы страхования вкладов на остатки на счетах малого и среднего бизнеса — очень важный вопрос для предпринимательского сообщества. Он давно назрел ввиду того, что малый и средний бизнес оказывается незащищенным в случае отзыва лицензии у банка. Инициатива страховать средства на счетах юрлиц поддержана банковским сообществом, поскольку повышает конкурентоспособность малых и средних банков, которые в основном являются основными банками для малого и среднего бизнеса.

Какая сумма будет покрываться страховкой?

Сумма, покрываемая страховкой будет такая же как для физлиц и индивидуальных предпринимателей — 1400 тысяч рублей на одно юридическое лицо в одном банке. Как показывает практика, эта сумма покрывает 90% рисков предпринимателей.

Законопроект поддержан и Государственной Думой и Советом Федерации РФ и может быть принят уже осенью. И со следующего года закон уже может вступить в действие. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, процесс санации банковской системы не закончен и актуальность законопроекта достаточно высока.

Для чего нужно создавать единый реестр вкладчиков?

Это нужно для защиты вкладчиков в случае отзыва лицензии у банка. В последнее время агентство по страхованию вкладов столкнулось со случаями, когда недобросовестное руководство банков, ведя двойную отчетность, не отображало часть вкладов в балансах. И при отзыве лицензии их клиенты, чтобы получить компенсацию по системе страхования вкладов, были вынуждены доказывать, что являлись вкладчиками и имели счета в этих банках.

Насколько широко распространена такая практика?

Такие случаи выявлены лишь в единицах банков. Но у этих банков оказались десятки тысяч вкладчиков, которые были вынуждены обращаться в суд, чтоб доказать, что они имеют право на страховое возмещение.

Надо отметить, что такая мошенническая схема не характерна для системы в целом. Но чтобы она не получила широкого распространения, банкиры начали искать способы предотвращения подобных действий. Поэтому было предложено создать единую базу вкладчиков, где любой человек в случае сомнений сможет получить подтверждение о том, что его вклад отражен в реестре банка. База будет находиться под контролем ЦБ с соответствующим соблюдением банковской тайны и конфиденциальности. Все банки будут обязаны выгружать в нее данные о размещенных у них вкладах.

При этом важно проводить воспитательную работу с рядовыми сотрудниками банков. И обращать внимание на этичность их профессионального поведения. Если сотрудник видит, что его понуждают к противоправным действиям, у него есть выбор: или совершать преступление, рискуя оказаться лишенным свободы, или уходить из этого банка и сообщать в ЦБ о мошенничестве.

Вкладчиков обманывают и иначе — продавая под видом вкладов другие продукты. Чем это опасно для людей?

Появились методы введения клиентов в заблуждение, путем продажи квазибанковских продуктов. В операционных некоторых кассах банков под видом вкладов клиентам предлагают услуги, не попадающие под действие страховой защиты агентства по страхованию вкладов. Это паи различных инвестиционных фондов, ценные бумаги, и подобные продукты, которые по сути своей не являются вкладами и не подлежат страхованию на случай прекращения деятельности банка.

Поэтому я обращаюсь ко всем жителям рязанской области: внимательно знакомьтесь с условиями договоров, особенно, если предлагается повышенная процентная ставка. Внимательно читайте название продукта. Если он называется не «вклад», а как-то иначе, или сопровождается дополнительными терминами и определениями, то это повод насторожиться. Не бойтесь и не стесняйтесь задавать вопросы сотрудникам. Отдельным должен быть вопрос защищен ли ваш вклад системой страхования вкладов. Просите показать строчку в договоре, где об этом говорится.

И последний вопрос. Для чего нужна система биометрической идентификации физлиц?

Этот вопрос назрел ввиду того, что большинство финансовых операций уходит в онлайн. И при этом пропорционально увеличивается угроза злонамеренных действий, вплоть до терроризма в виртуальном пространстве. Поэтому для того, чтобы совместить движение в цифровой мир и сохранить безопасность этого движения, нужна надежная система идентификации.

В данном случае речь идет о разработке законопроекта, согласно которому человек может один раз прийти в банк или иную организацию, наделенную по закону такими полномочиями, и пройдя очную идентификацию, предъявив паспорт, оставить свои биометрические данные. Это может быть фотография, снимок радужной оболочки глаза, образец голоса, отпечатки пальцев. Данные будут помещены в единую базу и в дальнейшем могут использоваться для удаленной идентификации этого клиента при совершении каких-то операций. В том числе тех, которые сейчас делаются только очно.

Этот законопроект сейчас прорабатывается профессиональным сообществом с подключением ведущих экспертов. Огромное внимание уделяется вопросу безопасности хранения данных и защиты системы от проникновения злоумышленников.

Сбор биометрических данных планируется сделать обязательным для всех?

Это будет только добровольно, как дополнительная возможность для людей получить удобный доступ к электронным сервисам и услугам. Те же, кто не хочет оставлять свои биометрические данные могут взять паспорт и, лично придя в банк или другую организацию, осуществить нужные операции. Выбор в любом случае остается.