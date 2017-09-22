Парк мещерского периода

Когда заходит речь об особо охраняемых территориях, расположенных в границах Рязанской области, то прежде всего вспоминается Окский заповедник, где успешно реализуются программы по сохранению зубров, редких видов журавлей, выхухоли и других занесенных в Красную книгу животных и растений.

Однако в нашем регионе почти 25 лет существует и еще один центр охраны уникальной среднерусской природы-национальный парк «Мещера», который раскинулся на территории Клепиковского и Рязанского районов.

Сразу поясним, что в отличие от заповедников, где практически полностью запрещены охота и туризм, в национальных парках возможности для цивилизованного отдыха, охоты и рыбалки все же предоставляются, пусть и в ограниченном объеме. Так как в границах национальных парков, как правило, находятся населенные пункты, вести хозяйственную деятельность местным жителям здесь также не возбраняется.

О том, какие возможности для туризма предоставляет Национальный парк «Мещера», можно ли здесь купить землю под строительство и что грозит нарушителям режима, мы беседуем с юрисконсультом ФГБУ «Национальный парк Мещера» Александром Черных.

Туризм с оговорками

— Итак, концепция практически любого национального парка не исключает его посещения туристами?

— Вы правы. Каждый национальный парк России действует на основании положения, которое утверждается в Минприроды России и регистрируется в Минюсте России.

Туристы, чтобы побывать на территории национального парка должны получить специальное разрешение обратившись к нам по электронной почте ecopros62@mail.ru или посетив лично контору национального парка по адресу: Спас-Клепики, площадь Ленина дом №20.

Где же конкретно могут остановиться желающие отдохнуть на лоне природы?

— В августе вступило в действие новое положение согласно которому в границах национального парка для беспрепятственного посещения туристами отведена 21 стоянка по берегам рек и озер. Все варианты размещения мы предоставляем каждому заявителю.

Одна из основных задач сотрудников национального парка - сохранение уникальной Мещерской природы

— А каковы наиболее популярные туристические маршруты у посетителей парка?

— Достаточно назвать востребованную не только рязнцами, но и гостями из соседних областей «Тропу Паустовского» которая целиком проходит по лесной местности и имеет протяженность семь километров.

— Как ведется охрана территории национального парка?

— Ее осуществляет специальная оперативная группа, в которую входит 23 государственных инспектора по охране окружающей среды. Всего же на территории Рязанской области работает около 60 сотрудников. Круглосуточное патрулирование ведется на автомобильном и водном транспорте, а так же совершаются пешие обходы. Таким образом мы пресекаем нарушения режима охраны территории национального парка.

Штрафной удар по браконьерам

— Есть ли какие-то ограничения для людей, постоянно проживающих на территории парка?

В границах «Национального парка «Мещерский» который находится на территории Рязанской области и чья площадь составляет 105 тысяч га, находится 132 населенных пункта. В некоторые из них можно попасть только через федеральные лесные кварталы, находящиеся у национального парка на праве постоянного бессрочного пользования.

Для обеспечения беспрепятственного проезда местным жителям достаточно оформить бесплатное разрешение. Именно оно предъявляется нашим инспекторам при досмотре транспортного средства. Многие села и деревни, располагающиеся на нашей территории, не являются частью парка. Это сделано, чтобы не создавать трудности для постоянных жителей.

На нашей территории постоянно проживает более 30 тыс человек. Замечу, что местные жители помогают сотрудникам парка эффективнее работать, в том числе при выявлении несанкционированных свалок на территории лесных угодий.

Грунтовые дороги, проходящие по территории парка, иногда напоминают грязевую кашу не только в период распутицы, но и из-за регулярно курсирующих здесь лесовозов

— При соблюдении определенных правил на территории парка можно охотиться?

— Любительская и спортивная охота в границах парка разрешена. Естественно, она ведется в установленные законом сроки. Охотник, обратившись к нам с заявлением, получает соответствующее разрешение с указанием на карте мест, где разрешен отстрел животных.

Режимы охраны в национальном парке менее строгие чем в заповеднике. У нас, например, есть функциональное деление на рекреационную, особо охраняемую, заповедную зоны и зону хозяйственной деятельности.

На территории заповедной зоны парка встречаются несколько видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.(выхухоль европейская, наяда тончайшая и другие).

Конечно, в таких местах туризм и охота категорически запрещены. Научный отдел национального парка ведет мониторинг численности животных и растений, изучает факторы, влияющие на их распространение и поведение.

— И все-таки, ведущаяся в национальном парке активная хозяйственная деятельность не мешает сохранению дикой природы?

— Нет, так как она осуществляется в определенных рамках.

Любую деятельность на территории национального парка необходимо согласовывать с Минприроды России, если она ведется хозяйствующими субъектами, к которым относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход.

Что касается строительства тех или иных объектов на земельных участках принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности, то оно возможно, но при соблюдении норм природоохранного законодательства и при условии получения разрешения на строительство в Минприроды России.

Национальный парк Мещера создали на стыке Московской, Владимирской и Рязанской областей еще 25 лет назад

Если земельный участок принадлежит на праве собственности физическому или юридическому лицу, то ограничений по сделкам с таким участком (продажа, дарение, аренда и т. д. ) нет. Однако земельные участки, собственность на которые не разграничена или же находящиеся в собственности Российской Федерации купить, продать, сдать или принять в аренду невозможно.

— Каковы штрафы за нарушение режима?

— Минимальный штраф — 3-4 тысячи рублей причем часто накладываются сразу несколько штрафов, например за незаконное средства лова, нарушение правил передвижения по парку, использование моторных лодок, разжигание костров в не оборудованных для этого местах. За незаконный вылов водных биологических ресурсов, а так же за незаконную добычу копытных животных нарушителей ждет наказание согласно Уголовному кодексу России.

Недвижимость специального назначения

— Как известно в апреле 2016 года Национальный парк «Мещерский был реорганизован путем присоединение к владимирскому национальному парку «Мещера». Что дало это объединение?

— Оно, на мой взгляд, улучшило качество исследовательской и природоохранной деятельности благодаря большому опыту наших владимирских коллег. Кроме того, существенно увеличилась зарплата наших сотрудников.

— А какова средняя зарплата сотрудников парка?

— Сейчас она составляет 17-18 тысяч рублей, плюс надбавки к окладу.

— Вполне приличная сумма для райцентра. Понятно, что национальный парк создан для сохранения уникальной мещерской природы. Но на его территории регулярно вырубается лес. Как это соотносится с сохранением экологического баланса?

- У нас проводятся санитарные рубки, то есть вывозятся больные или погибшие деревья. Также мы разбираем горельники на месте пожаров, причем стремимся делать это своевременно.

— Поясните, можно ли размещать на территории национального парка базы отдыха и развлекательные центры?

— Проект договоров аренды земли для размещения таких объектов утверждается на уровне Росимущества и Минприроды России, затем проходит многочисленные экспертизы, дабы не нанести вред природному комплексу. Поверьте, это очень сложная процедура. На территории национального парка действует только одна база отдыха «Лебяжье». Договор с ее собственниками заключен еще в 2000 году, когда порядок оформления был менее сложным.

Для комфортного отдыха туристов на территории парка отведена 21 стоянка у берегов рек и озер

— А какой же статус имеет земля, на которой расположен известный многим рязанцам парк отель «Фестиваль»

— На сегодняшний день она находится вне границ парка При постановке земли на кадастровый учет была допущена ошибка Таково решение суда, принятое в 2016 году.

— Знаю что в адрес руководства парка неоднократно поступают жалобы на то, что вывозящие деревья лесовозы разбивают и так далекие до идеального состояния грунтовые дороги между населенными пунктами. Как вы реагируете на эти обращения?

— Мы стараемся оперативно откликаться на эти сигналы, анализировать каждый из них. Если факты подтверждаются, а такие случаи нередки, лесовозы лишаются разрешения на проезд, а организации, проводившие рубки, получают предписания с требованием восстановить испорченные подъездные пути.

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой национального парка «Мещера» и Николаем Антоновым