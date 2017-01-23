Пансионаты «Наша забота»: если не с кем оставить родных

Здоровье и молодость — дар, который страшно потерять. И когда жизнь клонится к закату или одолевает тяжелый недуг, человек выпадает из привычного ритма жизни. А его близкие встают перед нелегким выбором: пожертвовать работой и возможностью поддерживать достойный уровень жизни и посвятить свое время уходу за близким человеком или доверить его здоровье — физическое и душевное — посторонним людям. И часто те, кто столкнулся с необходимостью круглосуточного ухода за своими ближайшими родственниками вынуждены бороться с муками совести в этом нелегком выборе.

Стремление дать своему пожилому отцу или матери либо близкому родственнику надлежащий уход в специализированном учреждении порой расценивается как желание избавиться от человека. Хотя именно желание сделать лучше для своего родного человека заставляет делать выбор в пользу частного пансионата для пожилых людей.

Говорят, что дома и стены лечат. Но если человек остается в доме один целыми днями без возможности с кем-то поговорить, без возможности выйти на улицу и без оказания помощи в нужный момент, то лучше ли ему от этого — вопрос спорный.

Специализированный пансионат « Наша забота » в таком случае — решение многих проблем.

Это не дом престарелых, это именно пансионат, в котором комфортное проживание сочетается с ежедневным уходом и круглосуточным наблюдением. Причем, помощь оказывается не только физическая, но и психологическая. За несколько лет работы замечено, что, находясь здесь, люди с самыми сложными последствиями болезней или после инсультов гораздо быстрее восстанавливаются и начинают вести активный образ жизни. Это происходит благодаря постоянному контролю, ежедневным занятиям и вниманию, что в условиях большого города и нашей хронической занятости практически невозможно обеспечить в домашних условиях.

Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности: селах Новый Киструс и Ижевское Спасского района, Рязанской области. Условия проживания в них подходят как для людей с проблемами возрастного характера, малоподвижных, так и для активных пожилых людей, желающих отдохнуть и восстановить здоровье в природной зоне. Постояльцы проживают в комфортных индивидуальных и общих номерах с современным ремонтом, новой мебелью, удобными холлами и местами общего пользования.

Пансионаты располагаются в живописных местах, имеют свою территорию с местами для прогулок, беседками и лавочками. Огромное значение уделяется не только комфорту, но и безопасности пациентов. Территория закрыта для посторонних, а все помещения оборудованы камерами наблюдения. В зданиях установлена современная пожарная сигнализация.

Самое важное в уходе за пожилыми людьми — это наблюдение за их здоровьем. В пансионатах этому вопросу уделяется особое внимание. Квалифицированный персонал следит за выполнением рекомендаций врача, оказывает все необходимые услуги пожилым людям. Еженедельно приглашается врач-терапевт для осуществления врачебного осмотра, контролируется своевременный прием лекарств. Персонал пансионатов для престарелых «Наша Забота» умеет работать с инвалидами и лежачими пенсионерами, в том числе в такими заболеваниями как различные стадии деменции, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, перенесенный инфаркт, онкология, различные стадии болезни Альцгеймера и многими другими тяжелыми состояниями, требующими постоянного внимания. Проводится полное обслуживание, начиная от гигиенических процедур, заканчивая организацией досуга, которому уделяется большое внимание.

В пансионатах есть библиотека с книгами 50-60-хх годов — времен молодости постояльцев. Для тех, кто сам не может читать, сотрудники читают вслух. Здесь щепетильно относятся к возрастным интересам пациентов и стараются организовать досуг так, чтобы им было интересно. Не забыты праздники, отмечается каждый день рождения. Пожилым важно общение, и в пансионатах стараются это обеспечивать, ведь зачастую людям просто нужно с кем-то поговорить, нужно, чтобы их кто-то выслушал.

Кроме того, отличное настроение и хорошее самочувствие зависят от сбалансированного рациона. В пансионатах «Наша Забота» питание организовано из самых свежих продуктов, все блюда вкусны и приносят не только пользу, но и положительные эмоции пациентам пансионата. Питание в пансионатах пятиразовое и организовано с учетом возрастных особенностей каждого человека. Малоподвижных пациентов сотрудники кормят индивидуально. Еда приготавливается и подается так, чтобы человеку было удобно и просто ее принимать.

За счет удаленности от Москвы пансионаты «Наша забота» могут обеспечить доступные цены при высоком качестве своих услуг. А профессиональный персонал, который осознано пришел работать в сферу ухода за престарелыми людьми и отдает много внимания и душевных сил своим подопечным, с уверенностью говорит: «Ваши близкие будут в надежных руках».

Телефоны пансионата « Наша забота »: +7 (963) 772-24-12 ; +7 (903) 762-96-16 .

Фото с сайта пансионата