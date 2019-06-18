Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

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Вопрос: правомерно ли ЗАГС отказывает мне в выборе имени ребенка с использованием в нем цифр?
Ответ: Да, правомерно! Согласно внесенным Федеральным законом
Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Кроме этого, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Подготовлено заместителем прокурора района Старожиловского района Александром Мурушкиным
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