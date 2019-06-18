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13:45, 18 июня 2019 133
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Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами? 1

Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: правомерно ли ЗАГС отказывает мне в выборе имени ребенка с использованием в нем цифр?

Ответ: Да, правомерно! Согласно внесенным Федеральным законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ изменениям в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлено, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени:

  • цифр;
  • буквенно-цифровых обозначений;
  • числительных;
  • символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака «дефис»);
  • бранных слов;
  • указаний на ранги, должности, титулы.

Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.

Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Кроме этого, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Подготовлено заместителем прокурора района Старожиловского района Александром Мурушкиным


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