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10:48, 30 января 2020 156
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Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: На днях я обратилась в поликлинику с просьбой выдать мне амбулаторную карту на своего ребенка. Мне в этом отказали, сказав, что могут предоставить только выписку из нее. Имели ли они на это право?

Ответ: Согласно ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская организация обязана обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков строгой отчетности.

В соответствии со ст. 22 этого же Федерального закона пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов. Порядок установлен приказом Минздрава России от 29.06.2016 № 425н.

Кроме того, пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов.

Справки и медицинские заключения выдаются гражданам при их личном обращении за получением указанных документов в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность (п. 2 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н.).

Исходя из этого, медицинская организация вправе, но не обязана выдавать медицинскую карту на руки пациенту. В случае принятия решения об отказе в выдаче медкарты на руки, медицинская организация может выдать пациенту выписку из карты с результатами анализов и обследования.

Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным


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