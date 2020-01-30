Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: На днях я обратилась в поликлинику с просьбой выдать мне амбулаторную карту на своего ребенка. Мне в этом отказали, сказав, что могут предоставить только выписку из нее. Имели ли они на это право?
Ответ: Согласно ст. 79 Федерального закона
В соответствии со ст. 22 этого же Федерального закона пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов. Порядок установлен приказом Минздрава России
Кроме того, пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов.
Справки и медицинские заключения выдаются гражданам при их личном обращении за получением указанных документов в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность (п. 2 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утв. приказом Минздравсоцразвития России
Исходя из этого, медицинская организация вправе, но не обязана выдавать медицинскую карту на руки пациенту. В случае принятия решения об отказе в выдаче медкарты на руки, медицинская организация может выдать пациенту выписку из карты с результатами анализов и обследования.
Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным
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