Откуда взялся трамплин на Лысой горе и как он стал «памятником бесхозяйственности»

Лыжный трамплин в Солотче известен всем, кто хотя бы раз бывал на Лысой горе. Но никто и никогда не видел, чтобы с него прыгали лыжники. Да и склон под ним давно зарос кустарником. Корреспондент RZN.info приподнял завесы истории и выяснил, откуда взялся этот памятник советскому прошлому.

История лыжного трамплина в Солотче началась 11 января 1959 года, когда над склоном горы, которая тогда еще называлась Гремячьей из-за множества родников, буквально гремевших у ее подножья, открыли деревянный трамплин. Он стал предшественником нынешнего.

Фото из личного архива Владимира Рыбинского

Лыжники-двоеборцы из Рязани, Солотчи и окрестностей начали активно осваивать новый вид спорта, тренируясь в прыжках. Студенты из рязанских вузов тоже приезжали сюда на тренировки, которые приносили свои результаты: рязанцы регулярно занимали первые места на соревнованиях в разных городах Центральной России.

Официально же с этого трамплина не произвели ни одного прыжка

В те годы со спортсменами занимался Владимир Рыбинский, тренер по лыжным видам спорта, неоднократный чемпион области. По его словам, старый деревянный трамплин просуществовал вплоть до середины 1974 года, когда на его месте было решено возвести новый, более мощный. В конце 70-х годов в рамках подготовки к Олимпиаде-80 по всей стране активно сооружалось множество спортивных объектов, и солотчинский трамплин также попал в эту программу.

Разработали проект, и на месте старого трамплина началось строительство нового. Возводился он хозспособом, когда каждое предприятие города выделяло материалы для стройки. Непосредственно работы проводило управление капитального строительства горисполкома Рязани.

Но благому начинанию не судьба была воплотиться в жизнь. При проектировании допустили ошибку — неверно оценили мощность нового трамплина и возможность склона. Если старый был рассчитан на 30-метровый полет, и лыжники приземлялись на гору, то дальность прыжка с нового должна была достигать 45 метров.

Однако проектировщики не учли, что склон заканчивается раньше, а в месте предполагаемого приземления уже начинается береговая зона реки Солотчи, топкие берега и родники. И при приземлении за пределами склона лыжник может попросту разбиться.

Лыжный трамплин на Лысой горе. Солотча, 2017

Все это выяснилось уже в процессе строительства. И когда стало ясно, что пользоваться трамплином будет нельзя, строительство остановили.

В 80-х годах некоторые энтузиасты-лыжники пробовали с него прыгать, специально расчищая от кустарника площадку внизу. Но это были лишь частные смелые попытки. Официально же с этого трамплина не произвели ни одного прыжка.

Еще больше усугубило ситуацию появление пластиковых лыж. Переход лыжников на них окончательно похоронил мысль о достраивании трамплина и возможности его использования по назначению. Если деревянные лыжи давали невысокую скорость разгона, то пластиковые ее значительно увеличили. И при хорошем старте с нового трамплина можно было улететь до самой реки.

Лыжный трамплин на Лысой горе. Солотча, 2017

Так и остался недостроенный объект стоять на горе, которую к тому времени уже начали называть Лысой. Ситуация оказалась настолько нелепой, что в 80-е годы солотчинский трамплин, как памятник бесхозяйственности, даже стал героем фельетона в известном сатирическом журнале «Крокодил».

В 2000-е годы, когда Лысую гору начали активно развивать как место отдыха горожан, во внутренних помещениях трамплина работал тир, а на одной из внешних стенок организовали скалодром. Продумывалась концепция создания на трамплине смотровых площадок. Ведь с него открываются изумительные виды на окрестности вплоть до Пощупова. Но эта идея утонула в бюрократических бумагах.

Городские власти делали попытку провести экспертизу, чтобы определить состояние сооружения и принять решение сносить или оставить стоять этот «памятник бесхозяйственности». Но и это не сделали. Так и стоит трамплин в ожидании своей участи как местная достопримечательность.