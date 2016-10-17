ОСАГО. От чего на самом деле защищает полис автогражданки

Особенности ОСАГО

Второй десяток лет в России существует обязательное страхование автогражданской ответственности — ОСАГО. Но многие автовладельцы, ежегодно покупая полис, до сих пор не до конца понимают суть этого вида страхования. Из-за этого порой возникают претензии к страховым компаниям, решать которые приходится в судах.

ОСАГО имеет несколько особенностей. Во-первых, это обязательный вид страхования и за управление автомобилем без этого полиса предусмотрен штраф. Во-вторых, основная функция ОСАГО — это защита не автомобиля, а автовладельца в том случае, если он причинит убыток третьим лицам. В-третьих, тарифы ОСАГО установлены Центробанком, а условия определяются законом об ОСАГО, поэтому стоимость полиса, суммы возмещения и условия договора одинаковы во всех страховых компаниях.

«Если вам предлагают полис по стоимости в два раза ниже, чем его обычная цена, то это повод насторожиться, — предупреждает Президент Рязанской Ассоциации Страховщиков Сергей Гущин. — Тарифы и коэффициенты едины для всех компаний и страховщики не имеют права от них отступать. Если цена полиса слишком низкая, то, скорее всего, вам предлагают фальшивый документ».

По полису ОСАГО страхуется не автомобиль, а гражданская ответственность

По полису ОСАГО страхуется не автомобиль, а гражданская ответственность — обязанность возместить ущерб, который человек нанес кому-либо своими действиями. Например, если вы, управляя машиной, стали виновником ДТП и повредили чужой автомобиль, то на вас ляжет ответственность по оплате ремонта. И в этом случае страховая компания, в которой вы застрахованы по ОСАГО, вместо вас возместит пострадавшему затраты на ремонт. Аналогично, если по вашей вине в ДТП пострадает человек — страховая выплатит ему компенсацию.

В том случае, если пострадавшим в ДТП будете вы, то страховая компания виновника оплатит вам ремонт или затраты на лечение. Тут важно понимать, что платит та страховая компания, с которой у виновника ДТП заключен договор страхования его гражданской ответственности. Если же у виновника аварии нет полиса, если он просроченный, или фальшивый, то единственный способ взыскать причинённый ущерб — обратиться в суд. ОСАГО также не действует, если виновник ДТП управлял не тем автомобилем, который указан в договоре обязательного страхования. И претензии «я купил полис, так почему моя страховая не оплачивает мне ремонт» в данном случае не имеют под собой оснований.

«К нам нередко поступают жалобы на отказ в выплате по ОСАГО в тех случаях, когда у нашего клиента есть полис, а у виновника ДТП он отсутствует или просрочен. Приходится объяснять, что в этом случае мы не вправе возместить ущерб. Люди не понимают, почему так, ведь у них есть ОСАГО и они считают, что этим застраховали свой автомобиль», — рассказывает Сергей Гущин.

Но в этом и состоит отличие ОСАГО от КАСКО. КАСКО — это один из видов страхования имущества, в данном случае, автомобиля. И по полису КАСКО вы действительно страхуете свою машину. ОСАГО — это страхование вашей гражданской ответственности перед тем человеком, которому вы причинили ущерб.

ОСАГО — это страхование вашей гражданской ответственности перед тем человеком, которому вы причинили ущерб

Чтобы сэкономить время

Для того, чтобы избавить пострадавшего в ДТП от необходимости искать страховую компанию виновника аварии, которая может находиться в другом городе, существует система прямого возмещения убытков, так называемая ПВУ.

Если ДТП было контактным, вред причинен только двум автомобилям, нет раненых, а оба владельца имеют действующий полис ОСАГО, то пострадавший имеет право обратиться за возмещением убытка в свою страховую компанию, которая возместит ущерб от имени страховой компании виновника.

«Надо понимать, что выплата происходит согласно тому договору, который виновник аварии заключил со своей страховой компанией. В том случае, если эта компания подтвердит наличие с ней договора ОСАГО», — уточнил Сергей Гущин. Еще один способ облегчить жизнь участникам ДТП — Европротокол

Еще один способ облегчить жизнь участникам ДТП — Европротокол, оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, в случае небольших аварий, где сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. Бланк оформления Европротокола прикладывается к каждому полису ОСАГО при заключении договора. Кроме того, его свободно можно получить в своей страховой компании в случае потери или использования. Оформление ДТП по Европротоколу возможно в тех случаях, если столкнулись только два автомобиля, и при этом не пострадал никто из людей. При этом оба владельца должны иметь действующий полис ОСАГО, а обстоятельства аварии не вызывать разногласий. Это позволяет быстро разъехаться в случае мелких столкновений в пробках, не тратя время на ожидание и не перекрывая надолго дорогу своими машинами.

«Если автолюбители проявят интерес и подробнее изучат особенности страхования своей гражданской ответственности, это поможет им избежать многих ненужных споров и вопросов», — советует Сергей Гущин.