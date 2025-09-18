«Орел и решка» по-рязански

Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и хотели бы встать на место ведущих. Так почему бы не попробовать воплотить это в жизнь? Мы предлагаем два варианта туристического маршрута по Рязани с указанием цен для гостей региона с разными финансовыми возможностями. На бюджетные выходные получилось уложиться в 4 тысячи 560 рублей, а за премиум-отдых в городе придётся выложить 287 тысяч 300 рублей.

Мы предлагаем два варианта туристического маршрута по Рязани с указанием цен для гостей региона с разными финансовыми возможностями. Для нашего путешествия рассмотрим путь в областной центр из Москвы.

Бюджетные выходные

Добраться из столицы в Рязань получится несколькими способами: на автомобиле, автобусе, поезде, такси или пешком. Однако на последний вариант потребуется, вероятно, слишком много сил и времени. Наиболее выгодным и разумным выбором станет поездка на электричке или автобусе. С московского автовокзала «Котельники» до Центрального автовокзала Рязани можно добраться за 930 рублей на «Славянском Экспрессе». Электричка обойдётся в 714 рублей, но в дороге придется провести около 4 часов.

Конечная остановка — авто или железнодорожные вокзалы. Далее необходимо пройти к остановке общественного транспорта и доехать до хостела за 33-40 рублей.

На проживание можно сильно не тратиться и сэкономленные деньги направить на что-то более интересное. Подходящий вариант — переночевать в одном из хостелов, который располагается в центре Рязани. Согласно сервису «Яндекс. Карты», койко-место в общем номере обойдется всего лишь в 450-500 рублей, время заезда — 14:00.

Питание в хостеле не предусмотрено, поэтому за едой придется сбегать в ближайшую пекарню или столовую. На легкий прием пищи уйдёт примерно 300 рублей.

Можно посетить пекарни рязанской сети кондитерских. Согласно официальному сайту компании, всего в городе располагается 34 заведения. Меню пекарен включает в себя горячие блюда, салаты, десерты, выпечку и различные напитки. Место подходит как для полноценного приема пищи, так и для небольшого перекуса.

Прогулка по Рязанскому кремлю

Начинать знакомство с городом лучше с его сердца — Рязанского кремля. Строения, которые несут в себе богатую историю, окутывают атмосферой прошлого и показывают, как выглядел город несколько веков назад. Добраться от хостела до кремля можно пешком, прогуливаясь по центральным улицам города.

Рязанский кремль находится на высоком холме, который окружают реки Трубеж и Лыбедь. «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения XII—XIX вв. еков» включает в себя множество строений, среди которых соборы, храмы, дворец Олега и памятник Сергею Есенину.

Чтобы познакомиться с памятниками архитектуры, необязательно прибегать к услугам дорогостоящих гидов. Около каждого объекта на территории кремля располагаются стенды с краткой информацией и исторической справкой. Кроме того, любой желающий может воспользоваться бесплатным аудиогидом в интернете.

Посещение музеев

Еще одной точкой в туристических поездках могут стать музеи, особенно если не повезет с погодой. В Рязани их достаточное количество, но пары дней не хватит, чтобы посетить все, поэтому остановимся на нескольких интересных объектах. Совсем близко к Рязанскому кремлю на улице Соборной, дом № 14/2, находится музей истории рязанского леденца. Внутри есть несколько залов, посвященных истории производства сахара, леденцов, изготовлению сладостей, а также тематические выставки.

А чтобы узнать историю местного шоколада, необходимо вернуться на улицу Ленина и пройти до дома № 54 по улице Почтовой. Интерактивный музей располагается среди кафе и ресторанов.

Посещение каждого учреждения обойдется в 250 рублей. В цену билета входит самостоятельный осмотр нескольких залов, экскурсия по данному тарифу не предусмотрена. Длительность программы — 30 минут.

Также в центре города (улица Свободы, дом № 57) располагается Рязанский государственный областной художественный музей имени Пожалостина. Для взрослых входной билет на выставку обойдется в 250 рублей. Данное учреждение является одним из старейших художественных музеев нашей страны, он начал работу в 1913 году.

Однако те путешественники, которые не хотят долго ходить по музеям и погружаться в истории, могут отправиться на изучение космоса и астрономии. В музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) (улица Соборная, дом № 22) располагается планетарий. Как отмечается на сайте учреждения, тематическое пространство позволит узнать, как устроена галактика, и прогуляться по Солнечной системе. Билет на экскурсию и показ фильма обойдется в 300 рублей.

Рядом (площадь Маргелова, № 1) находится музей истории ВДВ. В нем можно не только подробно изучить военную технику, но и потрогать экспонаты, посидеть внутри и сфотографироваться. Стоимость билета 400 рублей.

Во время бюджетной поездки предлагаем посетить один или два музея, на выбор.

Рязанская ВДНХ

Новым местом для отдыха рязанцев стала отремонтированная территория Торгового городка. Добраться до этой точки тоже можно пешком за полчаса по улице Свободы. Месту вернули историческое название — Рязанская выставка достижений народного хозяйства. В течение нескольких лет, с 2021 года, здесь проводили ремонтные работы.

В пределах Торгового городка расположились музеи, кафе и рестораны. Здесь постоянно проходят мастер-классы, детские анимационные программы и выступления местных кавер-групп. Рязанская ВДНХ станет отличным завершением первого выходного дня. Программы предстоящих событий размещаются в соцсетях Рязанской ВДНХ.

Также на территории располагается «Резиденция традиций» — центр развития народных художественных промыслов. В павильоне представлены образцы михайловского кружева, кадомского вениза, скопинской керамики и шиловской лозы. Предметами можно просто полюбоваться, или приобрести их. Вход в «Резиденцию традиций» бесплатный, записываться заранее не нужно.

Через дорогу от Торгового городка находится городской Лесопарк. Любители зеленых зон смогут там отвлечься от суеты города и даже пройтись до набережной Трубежа.

Завершить день предлагаем в недорогом кафе. Также можно продегустировать местный стритфуд, тем более что рядом с ВДНХ достаточно ларьков с местной шаурмой. Ужин обойдётся 500-600 рублей.

Поездка на родину Есенина

Особенной жемчужиной Рязанской области являются достопримечательности в селе Константиново Рыбновского района, на родине поэта Сергея Есенина. На это можно выделить второй выходной день.

Чтобы попасть в Константиново, необходимо добраться до автовокзала «Центральный» на общественном транспорте за 33-40 рублей и приобрести билет на автобус за 156 рублей.

Государственный музей-заповедник включает в себя несколько объектов, среди которых дом-музей Есенина, усадьба помещицы Лидии Кашиной, земская школа, дом священника Смирнова и церковь Казанской иконы Божьей Матери. Но самое главное — вид на Оку.

В Константинове Сергей Есенин родился, провел детские годы, получал школьное образование и писал первые стихи. Территория музея-заповедника достаточно большая. На знакомство с историческими объектами потребуется несколько часов. Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника обойдется в 600 рублей.

Однако просто на набережную в селе Константиново можно попасть и бесплатно. Спуститься на берег Оки получится, не заплатив ни рубля.

Один проход к берегу расположен напротив въезда в село Константиново со стороны Рыбного, а второй — в ста метрах от дома священника Ивана Смирнова по направлению к селу Федякино.

«Рыбацкая деревня» и Солотча

Если позволяет время, то из центра Рязани можно добраться до Солотчи, которая входит в состав особо охраняемой зоны и располагается в Мещерском национальном парке.

На территории этого городского микрорайона обустроен живописнейший пешеходный маршрут по лесу под названием «Тропа Паустовского» в честь писателя, который там жил. Также можно посетить Лысую гору — песчаный спуск к реке Старица, окруженный соснами. Кроме того, в Солотче располагается женский монастырь с тихой и ухоженной территорией.

Добраться до отдалённого района Рязани можно на городском автобусе всего за 33 рубля. Ежедневно с интервалом в 20-30 минут от остановки «Площадь Театральная» на улице Есенина отъезжает автобус № 22. Точное расписание по ссылке .

На обратном пути на том же автобусе можно попасть в небольшой «скандинавский» городок в селе Шумашь под названием «Рыбацкая деревня», который часто попадает в тренды шортсов и рилсов (короткие вертикальные ролики).

Чтобы добраться туда, необходимо доехать до остановки «Поворот на Шумашь» на Солотчинском шоссе. Расстояние от остановки до «скандинавского городка» составит около 4 километров, пройти этот путь можно примерно за час. На такси тратиться не предлагаем, но при этом всегда можно поймать попутку.

На территории Рыбацкой деревни находятся гостиничные домики, маяк со смотровой площадкой, ресторан, прокат сапов, лодок и байдарок, беседка, мангальная зона. Также недалеко от комплекса располагается озеро Старая Тишь.

Там можно бесплатно прогуляться и ощутить атмосферу скандинавской жизни. Сюда люди сбегают от городской суеты, чтобы немного полюбоваться нетипичными для Рязани видами.

Вечер на Почтовой

По приезде из Константинова или Солотчи необходимо расслабиться, насладиться вечером и поужинать в Рязани. Точкой притяжения туристов в городе становится местный «Арбат» — улица Почтовая. Здесь располагаются кафе и бары, в которых любят проводить вечера рязанцы и гости города. Вдоль пешеходной дороги часто можно заметить уличных музыкантов, которые добавляют приятную атмосферу. Столик в заведении на Почтовой лучше забронировать заранее, чтобы не остаться без свободного места.

На Почтовой и в центре Рязани есть заведения, в которых представлены и рязанские блюда. Можно продегустировать калинник, курник, каравайцы, перловую кашу с грибами и даже местные пенные напитки.

При ограниченном бюджете попробовать все и сразу не удастся, однако собрать полноценный прием пищи из местных блюд получится в пределах 900-1000 рублей.

Траты на бюджетные выходные:

Электричка из Москвы в Рязань и обратно — 1428 рублей (Автобус — 1860);

Койко-место в хостеле — 450 рублей (две ночи — 900 рублей);

Музей — минимум 250 рублей (1 музей);

Автобус из Рязани в Константиново и обратно — 312 рублей (один билет — 156 рублей);

Еда — 1800-3000 рублей;

Проезд в общественном транспорте по Рязани — минимум 320 рублей (8 поездок по 40 рублей).

4 тысячи 560 рублей — минимальная сумма на человека, на которую можно провести яркие выходные в Рязани.

Конечно, в эту сумму не вошли траты на сувениры и прочие расходы, возникающие постоянно в путешествии, но тем не менее недорого отдохнуть в Рязани вполне можно. Приезжайте!

L̶u̶x̶u̶r̶y̶ Дорогой вариант

Провести «богатые» выходные в Рязани тоже получится. Добраться из Москвы можно на такси бизнес или элитного класса. Стоимость от 14 до 32 тысяч рублей. Обратно правда заказать такое же не получится. В виде альтернативы можно выбрать вагон класса «Люкс» на поезде. Его стоимость — 42 тысячи рублей.

По приезде в Рязань предлагаем заселиться в двухэтажный таунхаус Рыбацкой деревни, ночь в котором обойдется всего лишь в 32 тысячи рублей. Завтрак входит в стоимость.

Для передвижения по локациям стоит арендовать автомобиль с водителем, чтобы не заниматься постоянно поиском такси. Согласно различным сервисам, подобная услуга обойдется в 30 тысяч рублей. Путешествие по Рязани благодаря личному водителю станет особенно комфортным.

Познакомиться с местной кухней можно сразу в нескольких ресторанах города. У одних рязанским блюдам посвящен целый раздел в меню, а в некоторых правильный выбор помогут сделать официанты. Дегустация сразу нескольких блюд обойдётся в 8-10 тысяч.

Исторический салон

Увезти с собой из нового города можно не только впечатления, но и сувениры. В том числе и для себя. Чтобы не покупать банальные магнитики на холодильник, можно забрать аромат, созданный собственными руками.

В центре Рязани по адресу улица Кольцова, дом № 1, располагается исторический салон «Аромат времени», который посвящен развитию парфюмерии в стране и судьбе выдающегося гримера Макса Фактора и его коллег. Там вы сможете создать авторский аромат в антикварном флаконе, изучить историю жизни основателя косметического бренда и ознакомиться с модными журналами, флаконами и тюбиками того времени. Заплатить за такую услугу придется 5 тысяч рублей.

Вечер на Лыбедском бульваре

Финальной точкой первого выходного вечера может стать ужин на улице Почтовой и прогулка по Лыбедскому бульвару. Центр Рязани активно развивают и благоустраивают, за последние пару лет он значительно изменился в лучшую сторону, поэтому пройтись по обновленным местам будет вполне приятно.

За разнообразный ужин, включающий в себя горячие блюда, салаты, десерты и напитки, придется заплатить 10 тысяч рублей.

После ужина стоит пройтись по Лыбедскому бульвару, который является частью проекта «Большой пешеходный маршрут». Бульвар разделен на три части: от цирка до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Горького, от улицы Горького до улицы Маяковского.

Квиз-экскурсия

Чтобы не утомлять себя скучными рассказами о городе, можно поучаствовать в квиз-экскурсии по историческому центру Рязани, стоимостью в 5 тысяч рублей.

Программа предусматривает посещение Рязанского кремля, Соборной площади, местного Арбата, цирка и других объектов, расположенных в центре города. Начать второй день в Рязани можно как раз с такого развлечения.

Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом

Можно ли увидеть всю Рязань за один день? Разумеется, нет, если попытаться обойти ее пешком или даже на автомобиле. Но полюбоваться всем городом сразу можно. Стоит купить билет на полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области. Благодаря такому способу вид откроется на весь город с большой высоты. Полет на воздушном шаре позволит рассмотреть все красоты Рязани, ее живописную природу и разнообразный городской ландшафт. Чтобы подняться в небо и испытать новые ощущения, придется заплатить 30 тысяч рублей.

Кроме того, если собираться увозить из Рязани не только яркие впечатления, но и кадры на память, можно воспользоваться услугой «Съемка и монтаж видеоролика до 3:30 минут». Стоимость ролика — 15 тысяч рублей.

В качестве альтернативы можно выбрать и другой вид развлечения на воздухе, более экстремальный. Кроме полета на воздушном шаре, в Рязанской области можно и прыгнуть с парашютом. Такую услугу предоставляют на аэродроме «Крутицы», который находится в Шиловском районе. Чтобы добраться до него, придется преодолеть около 100 км.

Всего за 18 тысяч рублей получится испытать яркие эмоции и посмотреть на рязанскую природу с высоты. А чтобы сохранить воспоминания надолго, организаторы предлагают специальную съемку. Работа оператора и готовый ролик — 6 тысяч 300 рублей.

Ужин в Солотче

В живописном уголке Рязани можно поужинать и завершить путешествие по рязанскому региону. Если пробовать разные блюда, погружаться в местную кухню и наслаждаться вкусными дорогими напитками, придется заплатить 10 тысяч рублей.

Возможно, маршрут по Рязани за оверпрайс получится более скудным, но ничего не мешает туристам заглянуть в бюджетный список мест и откорректировать свой маршрут под себя.

Траты на небюджетные выходные:

Вагон «Люкс» на поезде — 84 тысячи (туда и обратно);

Таунхаус — 32 тысячи рублей (64 — две ночи);

Аренда автомобиля с водителем на два дня — 30 тысяч рублей;

Создание авторского аромата в историческом салоне — 5 тысяч рублей;

Приемы пищи — 30 тысяч рублей;

Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани — 5 тысяч рублей;

Полет на воздушном шаре и видеоролик — 45 тысяч рублей (30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей);

Прыжок с парашютом и видеоролик — 24 тысячи 300 рублей (18 тысяч и 6 тысяч 300 рублей).

Сувениры и прочие траты — 15 тысяч рублей.

287 тысяч 300 рублей — максимальная сумма на человека, на которую можно провести выходные в Рязани.

Треть суммы сложилась за счёт стоимости поезда, но тем не менее, отдохнуть с шиком в Рязани также получится. Приезжайте!