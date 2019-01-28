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9:27, 29 января 2019 876
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Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Люди выкладывают снимки, публикуют смешные картинки или просто высказываются на эту тему.

Например, глава UFC Дана Уайт в посте в Instagram приложил к своей современной фотографии картинку с яйцом, чем насмешил подписчиков и напомнил о недавнем «буме» с яйцами в соцсетях.

Редакция RZN.info решила поддержать «10 Year Challenge» челлендж. Мы предлагаем вниманию читателей свой вариант подборки «было/стало».

На современных и старых фотографиях Рязани, сделанных несколько десятков лет назад, изображены улицы и дома в дореволюционное, советское и постсоветское время. Чтобы проследить изменения, подвигайте бегунок по снимкам (галерея отображается только в полной версии сайта).

Вид филфака РГУ Вид филфака РГУ
Вид филфака РГУ

Вид на институт культуры Вид на институт культуры
Вид на институт культуры

Вид на Театральную площадь Вид на Театральную площадь
Вид на Театральную площадь

Вид на Театральную площадь с колонн Вид на Театральную площадь с колонн
Вид на Театральную площадь с колонн

Вид дома 1928 года постройки Вид дома 1928 года постройки
Вид дома 1928 года постройки

Вид на перекресток улиц Ленина и Введенской Вид на перекресток улиц Ленина и Введенской
Вид на перекресток улиц Ленина и Введенской

Вид на Дом Быта (Атрон) Вид на Дом Быта (Атрон)
Вид на Дом Быта (Атрон)

Вид на медучилище Вид на медучилище
Вид на медучилище

Вид на здание правительства Вид на здание правительства
Вид на здание правительства

Вид на библиотеку Горького Вид на библиотеку Горького
Вид на библиотеку Горького

Вид на кинотеатр «Ока» Вид на кинотеатр «Ока»
Вид на кинотеатр «Ока»

Вид на первый рязанский универсам Вид на первый рязанский универсам
Вид на первый рязанский универсам

Вид на бывший совнархоз Вид на бывший совнархоз
Вид на бывший совнархоз

Вид на остановку «Дом художника» Вид на остановку «Дом художника»
Вид на остановку «Дом художника»


Автор: Валерий Михайленко

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