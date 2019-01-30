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10:47, 30 января 2019 446
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RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

Редакция RZN.info решила поддержать челлендж «10 years challenge», который стал популярным в соцсетях. Мы предлагаем вниманию читателей свой вариант подборки «было/стало».

На современных и старых фотографиях Рязани, сделанных несколько десятков лет назад, изображены улицы и дома в дореволюционное, советское и постсоветское время.

RZN.info публикует вторую часть снимков, первую можно посмотреть по ссылке.

Чтобы проследить изменения, подвигайте бегунок по снимкам (галерея отображается только в полной версии сайта).

Перекресток Первомайского проспекта и улицы Дзержинского Перекресток Первомайского проспекта и улицы Дзержинского
Перекресток Первомайского проспекта и улицы Дзержинского

Вид на остановку «площадь Победы» Вид на остановку «площадь Победы»
Вид на остановку «площадь Победы»

Вид на ТЦ «Рязанский» (бывший «Полсинаут») Вид на ТЦ «Рязанский» (бывший «Полсинаут»)
Вид на ТЦ «Рязанский» (бывший «Полсинаут»)

Кинотеатр «Дружба» Кинотеатр «Дружба»
Кинотеатр «Дружба»

Улица Семинарская Улица Семинарская
Улица Семинарская

Лесопарк Лесопарк
Лесопарк

Памятник Ленину Памятник Ленину
Памятник Ленину

Здание областной думы Здание областной думы
Здание областной думы

Здание на Подбелке Здание на Подбелке
Здание на Подбелке

Подбелка Подбелка
Подбелка

Лыбедский бульвар Лыбедский бульвар
Лыбедский бульвар

Здание на улице Почтовой Здание на улице Почтовой
Здание на улице Почтовой

Улица Почтовая Улица Почтовая
Улица Почтовая

Рязанский кремль Рязанский кремль
Рязанский кремль


Автор: Валерий Михайленко

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