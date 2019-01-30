RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Редакция RZN.info решила поддержать челлендж «10 years challenge», который стал популярным в соцсетях. Мы предлагаем вниманию читателей свой вариант подборки «было/стало».
На современных и старых фотографиях Рязани, сделанных несколько десятков лет назад, изображены улицы и дома в дореволюционное, советское и постсоветское время.
RZN.info публикует вторую часть снимков, первую можно посмотреть по ссылке.
Чтобы проследить изменения, подвигайте бегунок по снимкам (галерея отображается только в полной версии сайта).
© RZN.info
|
cледующая новость →Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог