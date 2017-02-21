Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Сбежавшую из больницы 14-летнюю рязанку искали четверо суток и нашли в Москве, откуда она почти уехала в Санкт-Петербург. Ее искали следователи, полицейские, волонтеры, неравнодушные горожане. RZN.info попытался выяснить, как вообще устроен поиск несовершеннолетних и куда в таких случаях обращаться родственникам.

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет. Главная задача — установить круг общения ребенка.

Оперативники выезжают на место, где в последний раз видели ребенка, общаются с его родными и друзьями, изучают записи камер наблюдения и аккаунты в социальных сетях, рассылают ориентировки, в том числе в другие регионы; наконец, проверяют все места, где может быть пропавший. Если информации недостаточно — начинается сплошное прочесывание местности, к котором привлекают и жителей.

Сначала полиция

Рассказать подробнее в ведомствах отказываются. Детали оперативно-розыскной деятельности хотят оставить втайне в том числе и от самих детей. Среди тех есть «рецидивисты», которые сбегают из дома регулярно — и им не стоит знать, как затруднить собственные поиски.

Помощь «всем миром»

Параллельно с правоохранителями пропавших людей ищут волонтеры. Часто силовики сами привлекают организации такого профиля. Добровольцы участвуют в прочесывании территорий и сами организуют подобные поисковые мероприятия. Волонтеры проходят специальное обучение, у них есть необходимое оборудование, включая, к примеру, рации и навигаторы.

«У каждого стоит определенная задача, при которой все начинают работать максимально слаженно и четко — очень важна оперативность и ответственность каждого члена поисковой команды» — рассказывают в рязанском отряде самой известной такой организации «Лиза Alert».

Также волонтеры печатают и распространяют листовки, обращаются в СМИ.

Примерно так выстроена система поиска пропавших детей. Но родителям чаще всего неважно, как именно найдут их ребенка — главное, чтобы нашли. Что нужно делать в ситуации если ребенка «нигде нет».

На счету каждая минута

В полиции и следственном комитете уверены: звонить им нужно, как только появились опасения. Например, если ребенок не вернулся из школы в обычное время и не отвечает на звонки.

Ждать двое или даже трое суток для обращения в полицию, вопреки распространенному мнению, не нужно. «И до ночи не ждите. Часто на счету буквально каждая минута», — говорит старший помощник руководителя областного СУ СКР Анжелика Евдокимова.

Сначала стоит обзвонить родственников и друзей ребенка, затем — больницы и бюро регистрации несчастных случаев — 29-96-82. Если это не помогло, можно набрать тот же 02, но лучше прийти в ближайшее отделение полиции — составить заявление, рассказать все подробности, принести фотографии. Важна не только скорость сообщения, но и полнота. Расскажите, во что был одет ребенок, какие у него приметы. Фото должны быть как можно более свежими.

У волонтеров такие же пожелания. В «Лиза Alert» можно обратиться по бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52. В случае пропажи ребенка добровольцы начинают работать мгновенно, не дожидаясь заявления в полицию.

Волонтеры принимают заявки от родственников или, при их отсутствии, от близких; полиция — от любого человека.

Вы знаете своего ребенка?

Все собеседники говорят одно: чем искать ребенка, лучше предотвратить пропажу. Это в том числе и присмотр, сопровождение в школу и обратно, использование геолокационных сервисов, но главное: разговаривайте с детьми, будьте в курсе их проблем и тревог, научите их правилам поведения в экстренных ситуациях.