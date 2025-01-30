Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла встреча с Мизулиной в Рязани

Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах, большое количество мигрантов и даже атаку БПЛА на Рязань.

Во вторник, 28 января, Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, встретилась с рязанскими студентами и школьниками в областной филармонии и ответила на вопросы.

Начало общения с Мизулиной задержалось на полчаса из-за большого количества желающих зайти в филармонию, некоторые так и остались снаружи и смогли увидеть только «Майбах», на котором она приехала. При этом накануне в рязанских школах пытались собрать по несколько человек от классов для похода на встречу. Очередь выстраивалась из-за того, что входящих внимательно досматривали и запускали партиями, при этом свободные места в зале все равно оставались.

Мизулина вышла на сцену под песню SHAMANa, самого артиста рядом не было — звучала фонограмма. В своей приветственной речи оратор сообщила, что ей важно слышать и знать мнение школьников и студентов, на проблемы, которые они озвучивают. По ее словам, «это сильно меняет ее позицию по этим вопросам».

С первых минут общения из зала начались постоянные выкрики, которые не прекращались до самого конца.

«Я смотрю ваш Тик-ток», «Мы вас любим», «А что с ютубом?», — летело из разных углов. (Спойлер: на последний вопрос ответа так и не последовало).

«Новости валятся потоком сейчас. Я призываю вас не спешить и не делать сиюминутных выводов. Ситуация видится по-другому, через сутки, когда появляются подробности события. Фейковые новости рассчитывают на быструю реакцию. Публикуют дезинформацию, чтобы мы вышли на улицу, начали протестовать… будьте аккуратнее не спешите реагировать», — заявила Мизулина перед ответом на вопросы.

Первым спрашивающим совершенно случайно оказался рязанский юноша, который ранее мыл машины, чтобы заработать на выступление SHAMANa. Молодой человек прорекламировал новый концерт исполнителя в Рязани и попросил бесплатный билет на него, на что получил одобрение.

После Мизулина поделилась, как начала заниматься «блогингом».

"Во время истории с вирусным трендом «ЧВК Рёдан», за которым охотилась полиция, я начала получать много писем от ваших сверстников о перегибах и идиотизме наших чиновников. Я не могла не реагировать. Именно этот момент изменил мою работу в соцсетях" — заявила выступающая.

Она также подчеркнула, что в ее работе нет никакой цензуры. По ее словам, блогеры и исполнители сами начали заниматься этим.

«Если человек, исполнитель или блогер, не нарушает закон, у нас к нему нет вопросов. Мы пытались выстраивать диалог с блогерами и исполнителями, но, к моему большому сожалению, было много голословных обещаний. Их никто за язык не тянул, никто не просил удалять контент, переписывать треки, они сами выступили с подобной инициативой. В итоге оказалось, что они к этому не готовы и продолжили заниматься такого рода деятельностью», — отметила спикер.

Она добавила, что, по их словам, любой негатив дает больше аудитории, такой контент сильнее вирусится.

«Многие из вас видели все эти кейсы, когда подростки начинают подражать и поедать использованные прокладки. Таких примеров очень много и все мы знаем эти тренды», — заявила Мизулина.

После 30 минут общения гул в зале от молодежи стал нарастать, народ даже закатывался от девочки, которая назвала Мизулину «Елена Михайловна» (на самом деле ее зовут Екатерина). Школьники стали перебивать оратора прямо во время ответа на вопросы, после чего она пригрозила, что не будет слушать вопросы тех, кто шумит.

Мизулина заявила, что не видит ничего плохого в том, что на российских сервисах находится большое количество пиратского контента.

«Я пиратский контент смотрю в Rutube. Многие западные производители фильмов и музыки ушли из России, заявили много чего нехорошего. Год назад у меня была идея, чтобы Россия сделал свой супермегаресурс, где все американские новинки в хорошем качестве будут доступны бесплатно всему миру. Это был бы неплохой наш ответ на все антироссийские заявления», — заявила Мизулина.

Также она заверила всех, что глобального отключения интернета в стране не будет. По ее словам, «не стоит верить этим фейкам, никаких таких целей у государства нет».

«Блокируют обыкновенные игры, в которых нет ничего плохого. Они просто не работают на разных устройствах», — пожаловалась Мизулиной девочка из зала.

Глава Лиги безопасного интернета попросила уточнить названия приложений. Юная рязанка привела в пример онлайн-игру Roblox, после чего зал громко смеялся и аплодировал.

«Ну это та ситуация, когда комп не тянет Genshin», — ответила Мизулина фразой из известного мема в Тик-токе.

Выступающая вообще пыталась быть на одной волне с присутствующими и использовала молодежные слова типа «рофлить», «скамить» и прочее, однако не стала произносить вслух «VPN», а YouTube называла «некоторой ушедшей платформой».

Мизулина также поддержала школьников во всех их недовольствах. Она предложила ̶з̶а̶п̶р̶е̶т̶и̶т̶ь̶ отменить ЕГЭ и ОГЭ, а также электронные дневники под всеобщий экстаз зала.

Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах, большое количество мигрантов и даже атаку БПЛА на Рязань.

«Тема потенциально опасна для устойчивости государства, приводит к серьезным протестным настроениям. Надо ужесточать законодательство, не раздавать паспорта налево и направо, лучше раздавать нашим соотечественникам», — так прокомментировала Мизулина тему мигрантов.

Постепенно из зала стали уходить компании собравшихся и оратор решила завершить встречу спустя 90 минут, несмотря на обещание продержаться 3 часа.

Фото: Кирилл Морозов.