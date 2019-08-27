Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающимся райцентре становится все более привлекательным

Продуманная комплексная застройка, качественное благоустройство удобно расположенные соцобъекты — все эти атрибуты комфорта важны как для обитателей мегаполисов, так и для жителей небольшого райцентра.

Рыбное уже не первый год считается одним из наиболее динамично развивающихся городов нашего региона. О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости мы побеседовали с заместителем генерального директора компании «Реконструкция» Ольгой Артюшиной.

— Ольга Геннадиевна, «Реконструкция» уже более 20 лет работает на рязанском рынке недвижимости и является ведущим застройщиком жилья в Рыбном. Как вам удается реализовывать крупные проекты в небольшом районном центре?

— Масштабными наши проекты можно назвать только для Рыбного. Если говорить о Рязанской области, то по объемам строительства мы занимаем скромное десятое место. Работать в этой локации нам прежде всего интересно, ведь компания по сути участвует в строительстве нового города в «чистом поле». Именно здесь можно реализовывать весь творческий и организационный потенциал нашей команды!

— Вы считаете, что в Рыбном высокая потребность в жилье?

— Желание жить лучше заложено самой природой человека. Стиль жизни людей меняется, мы больше путешествуем, становимся более мобильными и информированными, а значит, меняются и наши требования к современному жилью. И не имеет значения, районный ли это центр или большой город. Из-за высокого износа вторичного жилья потребность в жилье огромна по всей стране. Рыбное — не исключение. Главное, чтобы проект соответствовал ожиданиям и возможностям людей. Сегодня, когда объем предложений большой, а реальные доходы населения падают, попадание в потребности целевой аудитории определяет успешность проекта. Поэтому мы выводим на рынок жилые комплексы, рассчитанные на различные потребительские группы. Каждый проект мы дорабатываем и улучшаем, исходя из вкусов потенциальных новоселов. Благодаря широкому ассортименту квартир в Рыбном и разнообразным условиям их покупки мы способны удовлетворить потребность практически любого покупателя.

— Привлечение покупателя при высокой конкуренции — дела непростое. Что, с вашей точки зрения, имеет сегодня ключевое значение при выборе оптимального жилья — архитектура, благоустройство, расположение или стоимость?

— Важна совокупность всех перечисленных факторов и многих других, то есть общая концепция жилого комплекса. «Примеряя» концепцию жилого комплекса к своему образу жизни, покупатель сразу интуитивно определяет, насколько она соответствует его жизненным ценностям. Идеальное попадание, когда знакомое каждому человеку ощущение «я дома» наступает не за порогом квартиры, а уже при входе на территорию жилого комплекса. Например, недавно во дворе ЖК «Времена года» ко мне подошла наша покупательница со словами «Здесь птицы по-другому поют и солнце ярче светит!» Может, это и не так, но те эмоции, которые ощущает моя собеседница во дворе своего дома и есть: комфорт, уют и спокойствие! Нам нравится делать людей счастливыми!

— Но стоимость жилья не менее важна, чем внутренние ощущения?

— Вы абсолютно правы! Цена объекта — всегда была наиважнейшей составляющей и таковой будет являться в проектах комфорт-класса. Современные покупатели сейчас детально изучают не только особенности планировок, но и параметры отделки в квартире: виды окон, дверей, оборудования. Людям важно, на что им еще придется тратить средства при заселении, а что уже установлено и входит в стоимость. Более того, для покупателей стало важным не только сколько сейчас стоит его квартира, но и сколько он будет платить потом за ее содержание. Еще несколько лет назад у нас никто не спрашивал: «А какого класса у вашего дома энергоэффективность, во сколько мне обойдется содержание жилья, где я буду хранить велосипед, сколько парковок в вашем доме?» Теперь такие вопросы звучат постоянно, так как люди уже по-новому понимают, что такое комфортное и доступное жилье.

— Как, по вашему мнению, будет меняться ситуация с ценами на квартиры в будущем? Стоит ли откладывать покупку в ожидании снижения ипотечных ставок или брать жилье впрок?

— Здесь ситуация схожа с прогнозированием погоды — на короткий период картина более или менее ясна, а чем дальше, тем большее количество факторов будут оказывать влияние на движение цен как в ту, так и в другую сторону. На снижение стоимости влияет большой объем предложения квартир, невысокие располагаемые доходы населения, цены вверх будут подталкивать прежде всего инфляция и произошедшие изменения законодательства в сфере строительства, согласно которым застройщикам, придется дополнительно «закладывать» в цену квадратного метра расходы, связанные с банковским финансированием строительства, которое для новых проектов стало обязательным.

Поскольку обычные граждане не являются профессиональными инвесторами и им сложно оценить все факторы, влияющие на рынок, то, конечно, «впрок» квартиры скупать не нужно. Лучше, на мой взгляд, думать о текущих потребностях и возможностях своей семьи! Если вопрос увеличения жилплощади для вас сегодня является острым, и платежи по ипотеке и за содержание жилья вам позволят нормально жить, не отказывая себе в других важных потребностях, то откладывать покупку не стоит.

— В России отмечается снижение числа сделок, заключаемых на начальных стадиях строительства, а «Реконструкция» ежегодно выводит на рынок новые проекты, квартиры в которых раскупаются даже «на старте», например, ваш новый проект ЖК «МЕГА». Получается, люди настолько уверенны в надежности компании?

— Судите сами. «Реконструкция» работает на рынке Рыбного с 2011 года. За эти года мы ввели в эксплуатацию десять домов, где жилищные условия улучшили около двух тысяч человек. При этом население Рыбного — 19 тысяч, то есть каждый десятый горожанин живет в наших домах.

Все дома были сданы точно в срок. Сегодня те, кто уже приобрел квартиры в построенных компанией жилых комплексах, рекомендуют нас своим знакомым, близким, покупают у нас квартиры для своих детей. Каждая вторая покупка жилья в «Реконструкции» происходит по рекомендации. Для нас это очень важный показатель. Мы стремимся оправдывать доверие наших клиентов!

— Можно ли работать прибыльно в нынешних экономических условиях? За счет чего вам удается держать низкие цены на квартиры?

— Действительно, для любой коммерческой компании и ее успешного развития важной задачей является обеспечение приемлемого уровня рентабельности проекта. Мы пошли по пути оптимизации стоимости жилья не за счет применения «дешевых» материалов, а за счет развития собственных производственных компетенций и серьезной реорганизации внутренних структур компании, главным результатом которой стало сокращение административных издержек.

— Иными словами, речь идет о сокращении персонала?

— Наоборот! Численность инженерного состава у нас около 30 человек, а некоторые отделы, такие как проектный, IT и служба строительного контроля, мы расширяем. Например, в службе строительного контроля, несмотря на высокий уровень «цифровизации», у нас три инженера. А как без этого? Экономить на качестве нельзя! Мы делаем наше жилье доступным за счет автоматизации большинства процессов строительства и управления, тщательной проработки проектной документации, ну, и разумеется, за счет наших финансовых возможностей в оптовых закупках стройматериалов и оборудования.

— Вопрос о политике. Повлияли ли на ваш бизнес изменения в руководстве Рыбновского района, произошедшие этим летом? Вы не участвовали в городском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по этой причине?

— Владимир Валентинович Зюба был не только достойным человеком, который стремился помогать людям, сердечно откликаясь на каждую их просьбу. Это был профессиональный организатор, который видел перспективу и развивал район и город «не на бумаге»! Город и район преображался на глазах! Тот задел, программы и проекты, которые создали и начали реализовывать Владимир Зюба и его команда, дают новым руководителям администрации время на включение в работу в изменившихся обстоятельствах. Понимаете, строительство жилья начинается не с фундамента в чистом поле без дорог и садика, а как раз наоборот — со строительства автомобильных дорог, подведения инженерных коммуникаций, проектирования садиков и школ. По всем этим вопросам мы эффективно взаимодействовали с прежней администрацией, как рассчитываем наладить и с новой.

Для нашей компании очень важно, чтобы у нового состава городской и районной администрации было четкое понимание того, в каком направлении пойдет развитие Рыбновского района и города, чтобы реализовывались те программы, которые были утверждены ранее!

— Ольга, последний вопрос. Слоган вашей компании — «Строим самое важное» — это желание сказать, что жилье — это самое важное для человека?

— Этот слоган рождался очень долго. В него мы хотели вложить смысл не только значимости самого жилья для человека, но и нашего отношения к самому процессу строительства этого жилья. Мы уважаем и ценим наших покупателей, и стараемся сделать все возможное для того, чтобы их новое жилье было качественным и комфортным!