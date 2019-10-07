Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

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По мнению врачей «СМ-Клиника» в Рязани, своевременная диагностика — залог успешного лечения любых заболеваний.
С недавнего времени в медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики Chek-Up, которые позволяют единовременно пройти все необходимые обследования и при необходимости оперативно приступить к лечению.
«Программы комплексной лабораторной диагностики от „СМ-Клиника“ составлены таким образом, чтобы выявить заболевание на самых ранних стадиях и предотвратить его дальнейшее развитие. К тому же, это очень удобно — вам не придется по нескольку раз ездить в клинику и стоять в очереди, чтобы сдать все анализы. Программы Chek-Up предполагают единовременное обследование всего за один визит», — говорится в сообщении «СМ-Клиника».
К услугам рязанцев представлены девять программ комплексной лабораторной диагностики:
В «СМ-Клиника» отметили, что все исследования проводятся на современном высокоточном оборудовании в собственном лабораторно-диагностическом центре.
«Мы гарантируем качество и высокую информативность каждого исследования», — говорится в сообщении.
Узнать подробнее о программах комплексной лабораторной диагностики и записаться на процедуры можно по телефону
«СМ-Клиника» расположена по адресу: Рязань, улица Васильевская, строение 3.
Режим работы: с 8:00 до 21:00, без праздников и выходных. Круглосуточная запись:
ООО «СМ-Регионмед» ЛО-62-01-001952
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