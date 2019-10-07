Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:03, 7 октября 2019 95

Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

По мнению врачей «СМ-Клиника» в Рязани, своевременная диагностика — залог успешного лечения любых заболеваний.

С недавнего времени в медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики Chek-Up, которые позволяют единовременно пройти все необходимые обследования и при необходимости оперативно приступить к лечению.

«Программы комплексной лабораторной диагностики от „СМ-Клиника“ составлены таким образом, чтобы выявить заболевание на самых ранних стадиях и предотвратить его дальнейшее развитие. К тому же, это очень удобно — вам не придется по нескольку раз ездить в клинику и стоять в очереди, чтобы сдать все анализы. Программы Chek-Up предполагают единовременное обследование всего за один визит», — говорится в сообщении «СМ-Клиника».

К услугам рязанцев представлены девять программ комплексной лабораторной диагностики:

  • «9 показателей здоровья» — 1360 рублей (срок выполнения: 1-2 дня);
  • «16 показателей здоровья» — 2305 рублей (1-2 дня);
  • «Диагностика инфекций» — 1520 рублей (1-2 дня);
  • «Риск развития атеросклероза» — 1120 рублей (1-2 дня);
  • «Риск осложнений атеросклероза» — 2505 рублей (6 дней);
  • «Забота о печени. Стандарт» — 890 рублей (1-2 дня);
  • «Здоровье щитовидной железы. Стандарт» — 1120 рублей (3 дня);
  • «Здоровье щитовидной железы. Максимум» — 3553 рублей (3 дня);
  • «Диагностика паразитарных инвазий. Стандарт» — 4140 рублей (6 дней).

В «СМ-Клиника» отметили, что все исследования проводятся на современном высокоточном оборудовании в собственном лабораторно-диагностическом центре.

«Мы гарантируем качество и высокую информативность каждого исследования», — говорится в сообщении.

Узнать подробнее о программах комплексной лабораторной диагностики и записаться на процедуры можно по телефону +7 (4912) 77-67-51 или на сайте «СМ-Клиника».

«СМ-Клиника» расположена по адресу: Рязань, улица Васильевская, строение 3.

Режим работы: с 8:00 до 21:00, без праздников и выходных. Круглосуточная запись: +7 (4912) 77-67-51. Подробности на сайте.

ООО «СМ-Регионмед» ЛО-62-01-001952 от 08.02.2019 г.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 569
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 150
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 881
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 6 065
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 113
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований