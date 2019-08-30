Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

В воскресенье, 1 сентября, свой профессиональный праздник отметят работники нефтяной и газовой промышленности. Крупнейшее рязанское предприятие этой отрасли — АО «РНПК» — это сложноустроенный слаженный механизм, который состоит из более чем 3,5 тысяч работников.

Один из них — водитель автомобиля эксплуатационного участка группы грузового транспорта транспортно-хозяйственного цеха Владимир Болотов, который уже 38 лет колесит по дорогам завода.

«Я с самого детства сижу за рулем, получил права, потом отслужил в автомобильных войсках — все это и предопределило мою будущую профессию», — рассказывает собеседник.

После армии, в январе 1981 года, по совету сестры Владимир Венедиктович устроился работать на рязанский нефтезавод.

«Начинал работать на обычной „шишиге“ [ГАЗ-66], сейчас вспоминаю, конечно, с ностальгией, а тогда придешь бывало с работы или вернешься из командировки и с ног от усталости валишься. А сейчас я управляю комфортабельным КАМАЗом с полуприцепом большой грузоподъемности: отработаешь на нем полный рабочий день и еще силы на домашние хлопоты остаются», — смеется рассказчик.

С особой теплотой Болотов вспоминает своих наставников на нефтезаводе, которые помогли ему переквалифицироваться на более сложную технику — Петра Алексеевича Монахова, Виктора Васильевича Тюрина. Сейчас Владимир Болотов перевозит любые грузы: от гвоздей до дорогостоящего технологического оборудования.

Кстати, в прошлом году Владимир Венедиктович участвовал во всероссийском конкурсе водительского мастерства большегрузных автомобилей, где по результатом занял 4 место среди 27 водителей, приехавших посостязаться со всей России.

«За 38 лет работы на заводе мои старые коллеги ушли на пенсию, кто-то ушел из жизни. На смену приходит новое поколение. Но, несмотря на разницу в возрасте, в коллективе мы хорошо общаемся, и даже дружим», — делится Владимир Венедиктович.

Так вышло, что и свою будущую супругу Елену он встретил именно на нефтезаводе, где она работала оператором технологических установок.

У Владимира Болотова большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Старшая дочь Екатерина пошла по стопам родителей и тоже трудится в РНПК экономистом в финансовом отделе.

В свободное время Владимир Венедиктович занимается хозяйством на даче и проводит время с внуками. В этом году хоть лето выдалось и холодным, урожай все-таки собрали такой, что всей семье хватит до следующего сезона.

За многолетний и добросовестный труд в профессиональный о праздник Владимир Болотов удостоился почетной грамоты министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.