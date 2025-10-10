Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент «Говорит НеМосква» *

Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и его окружения, активиста Игоря Кочеткова, с Telegram-каналом «Говорит НеМосква», признанным в России иноагентом? Администраторы канала вдобавок осуждены за экстремизм.

В многочисленных публикациях, посвященных нападкам на застройку, канал периодически цитировал зампредседателя рязанского ВООПИиК Игоря Кочеткова. Формулировки «сообщил «НеМоскве» *, «прокомментировал «НеМоскве» * регулярно сопровождали его резкие оценки в адрес строительства набережной и нового жилого квартала в Рязани.

Публикация Telegram-канала от 1 июня 2025 года. Признаны иноагентами.

Эти материалы сформировали негативный информационный фон. Представили позицию общества охраны памятников как единственно верную. Ведь комментариев и мнения экспертов с альтернативным мнением в постах не было, их просто «забывали спросить».

Публикация от 31 марта 2025 года. Telegram-канал признан иноагентом.

Медиапроект, сотрудничающий с Кочетковым, давно находится вне правового поля России. Еще осенью 2024 года Министерство юстиции РФ внесло «Говорит НеМосква» в реестр иностранных агентов. Ведомство указало, что проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, координировался с другими иноагентами и транслировал позицию «против» проведения специальной военной операции.

Главный редактор Виктор Мучник и журналистка Фарида Курбангалеева** покинули страну. В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Курбангалееву к восьми годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и фейках о российской армии, следует из материала РИА «Новости» . Позднее она была включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

В свете этих фактов возникает вопрос о характере взаимодействия региональной общественной организации с подобными медиа. Справедливо ли представителям официальной структуры, такой как ВООПИиК, доверять эксклюзивные комментарии ресурсу, который, согласно официальным данным, участвует в экстремизме?

Примечателен также факт, что, взаимодействуя с иностранным агентом, Игорь Кочетков на открытой странице регионального ВООПИиК во «ВКонтакте» разместил сведения о координатах местоположения военной части в Дубровичах. И это все происходило в период проведения СВО.

Подобное осознанное сотрудничество Игоря Кочеткова с организацией, чья деятельность носит деструктивный характер, ставит под сомнение не только методы ведения общественной дискуссии, но и заставляет задуматься об истинных мотивах самой кампании против застройки. Когда «защита» исторического наследия ведется через каналы, враждебные государству, это неминуемо порождает вопросы о том, являются ли декларируемые цели единственными и основными, которые ставят перед собой в рязанском филиале ВООПИиК.

