Предложения Макрорегиона Центр ТТК конкурентны как в сегментах B2В и B2G, так и в сегменте В2С

Компания ТрансТелеКом (ТТК) известна на телекоммуникационном рынке и как поставщик услуг в сегментах В2B и В2G, так и как провайдер доступа в интернет и домашнего телевидения для частных пользователей по всей стране. Одним из городов, в которых работает ТТК, является Рязань. Почти год назад пост директора Макрорегиона Центр ТТК занял Иван Анашкин. В интервью он рассказал об изменениях, которые произошли в 2017 году, особенностях операторского рынка и ближайших планах компании.

Иван Алексеевич, Макрорегион Центр, который вы возглавляете, работает в Рязани уже почти шесть лет, можете ли назвать какие-либо особенности местного телекоммуникационного рынка?

— Думаю, что основная особенность — это высокая конкуренция: здесь работают 5-7 провайдеров на дом. Здесь присутствуют практически все федеральные операторы, помимо этого есть и местные провайдеры. ТТК сейчас входит в пятерку крупнейших федеральных операторов ШПД, и в дальнейшем мы намерены усиливать свое присутствие и там, где наши позиции стабильны, и там, где мы пока представлены слабее.

Мы видим необходимость в более активной маркетинговой и продуктовой политике

А какова сегодня общая география присутствия вашего Макрорегиона?

— У макрорегиона достаточно большой охват сетями связи не только в ЦФО, но и в городах и населенных пунктах ЦЧР. Сегодня мы предоставляем широкий спектр телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам на территории Рязанской, Тульской и Брянской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Московской, Смоленской, Калужской областей. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности макрорегиона превышает 8 800 км. Хочу отметить, что предложения нашей компании конкурентны в этих городах как в сегментах B2 В и B2G, так и в сегменте В2С.

Какие ваши основные задачи в условиях сегодняшней жесткой конкуренции?

— Мы видим необходимость в более активной маркетинговой и продуктовой политике. Подводя итоги уходящего года, могу сказать, что наша компания в 2017 году уже успела сделать многое в этом направлении. К примеру, с апреля текущего года в различных городах нашего макрорегиона ТТК запустил «Интерактивное телевидение», и Рязань была одним из первых таких городов. Абонентам ТТК теперь доступны пакеты каналов в высоком качестве с дополнительными функциями перемотки и паузы, а так же просмотра уже завершившихся программ. Количество подключающихся абонентов ежемесячно удваивается, это говорит о том, что был сформирован действительно интересный пакет ТВ каналов.

Интернет плюс «Интерактивное телевидение» в одном пакете позволяют экономить до 30% стоимости. Мы наблюдаем, как продажи телевидения дают новый импульс к продажам ШПД и наоборот. Также запущена в эксплуатацию телевизионная платформа, построенная по технологии ОТТ «ТВ без границ», что позволяет приставке ТТК работать на сетях любого оператора.

Большинство пользователей услуг лояльны к компании

Как показала практика, большинство пользователей наших услуг лояльны к компании, и это уже большой потенциал для развития платного ТВ. В связи с этим география услуги «Интерактивного ТВ» будет расширяться и дальше, и, я уверен, дополнит услугу широкополосного доступа в интернет и даст нам новые возможности для роста.

И еще одна наша основная задача — снижение оттока абонентской базы. Это типичная цель, которая выходит на первый план абсолютно у всех операторов. Мы уже подняли скорости доступа в интернет абонентам на старых тарифных планах и видим существенное снижение оттока год к году. Произвели модернизацию сетей связи, что позволило снизить количество аварий при отключении внешнего электропитания в пять раз.

А в предстоящем году планируете ли какие-либо новые глобальные проекты или будете работать над расширением географии уже имеющихся услуг?

— В этом году в ряде регионов ТТК запустил виртуального оператора мобильной связи (Mobile VirtualNetwork Operator, MVNO) ТТК Mobile совместно с Tele2. Услугу уже «обкатали» наши коллеги из Ростовской, Челябинской областей и Краснодарского края. В следующем году мы ждем запуск TTK Mobile в городах присутствия нашего Макрорегиона. Мы предложим действующим клиентам и новым абонентам собственную линейку тарифных планов, различающихся по объему услуг и стоимости. Абоненты смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории России без роуминга.

Сейчас разрабатываются пакетные предложения, которые будут включать три услуги: мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Приобретая услуги в комплекте, абонент сможет получить скидку и существенно экономить. Мы планируем предлагать услуги мобильной связи в сегментах B2С и B2B.

Нам удалось расширить взаимодействие с несколькими крупными партнерами

Что вы можете сказать о сегменте корпоративных клиентов, из-за продолжительного кризиса их потребительская активность снижается?

— Действительно, многие провайдеры сейчас говорят о том, что из-за продолжительного кризиса потребительская активность снижается, особенно это касается сегмента корпоративных клиентов. Об этом также говорят и данные консалтинговых агентств и наблюдения основных игроков. Но, несмотря на это, нам удалось в 2017 году расширить взаимодействие с несколькими крупными партнерами в сегментах В2 В и В2G. К примеру, на 12% увеличилось количество новых масштабных заказов от крупных холдингов и корпораций. Также мы взяли на себя реализацию сложных проектов по организации «под ключ» Wi-Fi зон, со строительством линий связи и обеспечением авторизации как гостевых, так и внутренних пользователей. В текущем году наша команда провела масштабную работу по улучшению качества обслуживания существующих крупных клиентов в секторе B2B и госсекторе.

Сегодня отрасль телекоммуникаций активно меняется, и основным вектором ТТК в 2018 году я вижу развитие комплексной системной интеграции в регионах для корпоративного и государственного сегмента. Наша команда готова браться за самые сложные и амбициозные задачи в грядущем году, прилагая к этому максимум усилий.

Новые сервисы вызвали живой интерес у наших партнеров

А с операторским рынком как обстоят дела?

— В уходящем году мы также существенно расширили взаимодействие с сегментом B2O. И это произошло в первую очередь за счет увеличения пакета услуг и специально разработанных новых предложений, в том числе по защите от DDoS-атак, фильтрации запрещенного трафика, услугам аутСОРМинга, франшизе, партнерству ОТТ и так далее. Собственный магистральный ресурс, собственная эксплуатация с потенциалом повышения загрузки и высоким уровнем эксплуатационных процедур, а также собственный современный контакт-центр создают основу для оказания услуг по эксплуатации сетей других операторов. Новые сервисы вызвали живой интерес у наших партнеров, в диалоге с ними мы получили положительную обратную связь по нашим новым предложениям.

Наличие резервированных кольцевых структур и независимой кабельной инфраструктуры, узлы в Европе, Азии, Америке, большое количество трансграничных стыков привлекают к сотрудничеству с нашей компанией основных игроков телекоммуникационного рынка.

Иван Алексеевич, ваши новогодние пожелания жителям Рязани.

— От лица всего Марорегиона Центр компании ТТК поздравляю жителей Рязани и области с наступающими Новым годом и Рождеством! Ярких праздничных впечатлений! Пусть свершится все, о чем мечтается! Пусть 2018 год принесет желанные победы и наполнит жизнь новыми красками! А главное, будьте всегда на связи с близкими и дорогими людьми, а компания ТТК постарается в этом помочь.