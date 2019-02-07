На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

В конце декабря в Рязани завершилось строительство нового автосалона LADA дилерского центра «Кармен». Он расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г (напротив Регион62). В субботу, 2 февраля, в честь открытия там презентовали первую новинку 2019 года от «АВТОВАЗа» — «спортивную» LADA Vesta.

Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов прокомментировал выбор места для нового дилерского центра. Отметим, что автосалон «Кармен» входит в состав крупнейшего автомобильного холдинга в Рязани. Он рассказал, что дилерский центр построили в месте, где когда-то начинался автомобильный бизнес: на пересечении Куйбышевского и Ряжского шоссе, ведущих из Тольятти в Москву.

«18 из 25 районов Рязанской области идут через эти две дороги. С учетом этих условий мы обречены на успех, даже соседствуя с дилерами автомобилей премиум-класса, такими как Toyota, Lexus. Здесь также присутствуют дилеры Ford, Chevrolet, Kia, Mitsubishi, Hyndai, которые находятся приблизительно в одной ценовой политике с LADA. Думаю, лучше места для нашего любимого бренда не придумаешь», — подчеркнул Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Директор дилерской сети «АВТОВАЗ» поблагодарил партнеров за доверие, вклад в развитие бренда и содействие в строительстве центра. Сергей Кутейщиков вручил президенту ГК «Автоимпорта» Олегу Смирнову сертификат об открытии нового дилерского центра LADA «Кармен» в Рязани и передал ему диплом за лучший сервис LADA в России по итогам 2018 года. И как отметил Сергей Кутещиков данная награда считается чуть ли не самой престижной и авторитетной, что добиться ее получения — это задача совсем не из легких.

Говоря о возможностях нового дилерского центра на Куйбышевском шоссе, директор ДЦ Сергей Голубев отметил большую площадь — 1800 кв метров, наличие новейшего оборудования и возможность пройти диагностику всего за десять минут.

Здесь также оборудовали 11 постов мелкосрочного ремонта, два поста активной приемки, пост персональной выдачи автомобиля из сервиса и три мойки. В автоцентре можно будет взять на тест-драйв последние новинки бренда и заказать автомобиль в нужной модификации. Наряду с новинками в шоу-руме представят весь модельный ряд LADA: Vesta, XRAY, Largus, Granta и LADA 4×4. В автосалоне увеличился и склад автомобилей. Всегда в наличии более 100 моделей с ПТС, что позволяет приобрести автомобиль за один час в день обращения в нужной модификации вместе с оригинальными аксессуарами LADA.

На пресс-конференции, состоявшейся перед церемонией, директор по развитию дилерской сети «АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков подвел итоги работы компании за прошлый год.

Он рассказал об открытии 16-ти дилерских центров в новом формате, в их число вошел рязанский центр на Куйбышевском шоссе. За 2018 год российская сеть выросла до 288 автосалонов, продажи повысились на 16% по сравнению с предыдущим периодом, продали более 360 тысяч автомобилей марки «Лада».

«Впервые за семь лет мы достигли 20-процентной доли рынка. Нельзя не гордиться тем фактом, что каждая пятая проданная машина в стране — „Лада“, — сказал глава дилерской сети. — В Рязанской области нам тоже есть чем гордиться: прирост составил 18%, что выше, чем в среднем по России. Я надеюсь, что на этом мы не будем останавливаться».

В 2019 году ожидается поступление новых моделей LADA. В первом полугодии в дилерском центре «Кармен» появятся Lada Vesta Sport и Granta Cross. Еще одна новинка ожидается во второй половине 2019 года. Однако производитель сохранил интригу и не рассказал, о какой модели идет речь.

В прошлом году «АВТОВАЗ» выпустил ряд новинок, которые, по словам Сергея Кутейщикова, помогли компании вернуться на «привычные» места в рейтингах продаж: лидером в России стала LADA Vesta, на втором месте — LADA Granta, в десятку также вошли — XRAY и Largus. Почетное 11 место заняла LADA 4×4.

На церемонию открытия прибыли около сотни гостей, в их числе заместитель зампреда правительства Роман Петряев и и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

От лица губернатора Рязанской области Роман Петряев поблагодарил руководство «Автоимпорта» за вклад в развитие города и региона в целом.

«Группа компаний „Автоимпорт“ по праву входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих высококвалифицированными кадрами и современной технологической базой для оказания широкого ряда профессиональных услуг на автомобильном рынке, — сказал он. — Создавая новые рабочие места компания „Автоимпорт“ способствует стимулированию региональной экономики и повышению уровня жизни рязанцев».

Глава мэрии отметил активное участие «Автоимпорта» в жизни города и вручил Олегу Смирнову благодарность.

В заключение церемонии ее участники нажали красную кнопку, символизирующую начало работы обновлённого дилерского центра.

Главной интригой вечера стала презентация новой LADA Vesta Sport. Во время официальной части автомобиль находился под покрывалом в центре зала. Сразу после презентации гости смогли оценить обновленный экстерьер новой модели LADA и ощутить комфорт и удобство салона, посидев на водительском кресле.

Бренду «Кармен» в этом году уже исполняется 25 лет и является официальным дилером «АВТОВАЗа» с 2010 года. Он зарекомендовал себя как надежный и ответственный лидер на авторынке Рязанского региона.

ДЦ «Кармен», Куйбышевское шоссе, 40 г (напротив Регион62).

Отдела продаж: +7 (4912)95-55-44;

Сервис: +7 (4912)50-38-53;

Отдел запчастей: +7 (4912)50-39-18.

Дилерский центр и ГК «Автоимпорт» выражает глубокую благодарность партнерам за сотрудничество и поддержку. Генеральный партнер мероприятия АО «АльфаСтрахование». Партнеры: ПАО «Совкомбанк», ЯКУТ АЛМАЗ ЗОЛОТО.