«Мы остановим этот процесс». Солотча останется без апартаментов?

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Фото: Pixabay.com
Объявленная новым руководством региона и примкнувшей к нему мэрией борьба за сохранение Солотчи переходит в решительную (и надеемся, решающую) стадию — и на словах, и на деле.
Городские чиновники подготовили
Кроме того, вычеркнут из списка «условно разрешенные» виды использования для зоны многоэтажного жилья. Среди других нововведений: ограничение 15 метрами высоты зданий в этих зонах и зоне административного и культурно-бытового обслуживания, четырьмя этажами — в зоне санаториев, тремя — в зоне лагерей.
До конца июля проект проходит общественное обсуждение
На эту же тему на днях высказался и врио губернатора Николай Любимов. На первом заседании дискуссионного клуба с бескомпромиссным названием «Коловрат» он упомянул о «серых схемах» перевода территорий бывших оздоровительных учреждений в жилой вид. «Мы остановим этот процесс. Неясно, что делать с апартаментами, когда они будут построены. Понятно, что они не будут использоваться как гостиницы, это никому не нужно. Сносить? Поднять налоги? Для кого? Тогда подпадают все гостиницы. Решения должны быть разумными», — цитирует политика «
Новых апартаментов в поселке не будет практически наверняка, судьбу же существующих окутал густой туман
Тем не менее, полностью утвердительно ответить на вынесенный в заголовок вопрос нельзя. Новых апартаментов в поселке не будет практически наверняка, судьбу же существующих окутал густой туман. Кстати, еще не сказали своего слова правоохранительные органы, которых Любимов также обещал привлечь к решению проблемы хаотичной застройки.
Каким цветом люди в погонах оценят ситуацию, когда выдается разрешение на строительство новых корпусов санатория, а затем они чудесным образование превращаются в псевдожилье (почему «псевдо», мы уже
И все же, повторим за главой региона, решения должны быть разумными. Требовать полного запрета на строительство — право горожан, на чьих глазах много лет уничтожали главный курорт Мещеры, но бросаться в другую крайность все же не стоит. Тем более желающих поселиться в Солотче тоже немало, что доказывает
Едва ли не единственным вариантом для тех, кто хочет обосноваться в поселке без страха, что завтра его новую квартиру снесут как незаконно построенную, на данный момент является (и, похоже, останется) жилой комплекс «Дружба», а также квартиры вторичного фонда. Но в условиях вероятной монополизации рынка застройщик может взвинтить цены.
Итак, исход борьбы за Солотчу не предрешен, но близок к предсказуемому. Вопрос в сроках. Надеемся, они не окажутся связаны с датой выборов губернатора.
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