Больше не предложат. Эксперты — о жилье в Солотче

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Фото: Pixabay.com
Ранее мы уже писали о разнице между квартирами и апартаментами в Солотче. Теперь как и
В чем наши собеседники, как кажется, сошлись, так это в том, что новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится.
Одни объясняют такой прогноз активным противодействием застройке со стороны руководства города и области, другие — и без того перенасыщенным рынком, но выводы звучат сходные.
Еще одна точка соприкосновения экспертов: покупать (по возможности, конечно) надо сейчас. Даже если вопрос переезда туда не стоит в листе на следующую неделю — своя квартира в Солотче пригодится всегда.
Выжимка получилась довольно краткой, потому что мы не хотим пересказывать все услышанное своими словами, рискуя что-то напутать. Лучше мы приведем прямую речь специалистов, а вы прислушаетесь и сделаете выводы самостоятельно.
Светлана Мясникова, коммерческий директор ООО «Общестроительный альянс»:
— Предложение в Солотче довольно обширное и разнообразное для такого небольшого населенного пункта. Есть жилье разного уровня, разных ценовых категорий. Главный плюс многоквартирных домов — сочетание «городских» условий и окружающей природы.
Спрос в этом сегменте высокий, квартиры раскупаются, а вот предложение становится ограниченным. Интерес же будет расти и дальше, соответственно, спрос скажется на цене. Поэтому, считаю, сейчас лучшее время для покупки квартиры в Солотче. Если есть возможность и желание, не стоит откладывать сделку — мало ли что может произойти потом.
Александр Ефремов, президент Рязанской палаты недвижимости:
— На рынке жилья Солотчи царит стабильность. В сегменте апартаментов, пожалуй, уже с 2015 года сложился рынок покупателя. Данный тип жилья имеет своих приверженцев, но в сфере недвижимости это явно не товар первой необходимости, поэтому запуск новых подобных проектов, как в Солотче, так и в других пригородах, до конца года маловероятен.
Существующий ассортимент помещений, представленный в малоэтажных комплексах Солотчи, вполне соответствует вкусам и потребностям покупателей. Сейчас удачное время для покупки, так как ценовая конъюнктура вполне может поменяться. А о возможном введении моратория на застройку Солотчи и его влиянии на рыночную конъюнктуру можно будет говорить лишь после осенних выборов губернатора.
Новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится
Роман Олимпиев, директор агентства недвижимости «Прометей»:
— Возможное разрешение прописываться в апартаментах не повлияет на рынок, потому что в основном люди рассматривают такое жилье как дополнительное — они уже где-то прописаны. Спрос на жилье в Солотче стабильный.
В последнее время власти уделяют большое внимание защите поселка от многоэтажной застройке и, видимо,
Денис Абраков, редактор раздела «Недвижимость» RZN.info:
— В Солотче представлен достаточно широкий выбор апартаментов, пользующихся устойчивым спросом. Каждый из реализуемых проектов имеет свои привлекательные особенности, но, учитывая непростую экономическую ситуацию и то обстоятельство, что апартаменты абсолютным большинством покупателей воспринимаются как вторая недвижимость, ажиотажа в этом сегменте не наблюдается. Нынешние объемы предложения превосходят уровень платежеспособного спроса.
Возможность зарегистрироваться в апартаментах,
Если говорить о моратории на застройку Солотчи, то надо четко понимать его условия, чтобы дать прогноз дальнейших изменений стоимости квадратного метра в этой части Рязани.
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