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12:04, 30 июня 2017 3 434
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Больше не предложат. Эксперты — о жилье в Солотче 3

Больше не предложат. Эксперты — о жилье в Солотче

Фото: Pixabay.com

Ранее мы уже писали о разнице между квартирами и апартаментами в Солотче. Теперь как и обещали, мы опросили экспертов рязанского рынка недвижимости о ситуации с многоквартирной «первичкой» в Солотче. Мнения оказались разными, чего и можно было ожидать от умных и опытных людей.

В чем наши собеседники, как кажется, сошлись, так это в том, что новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится.

Одни объясняют такой прогноз активным противодействием застройке со стороны руководства города и области, другие — и без того перенасыщенным рынком, но выводы звучат сходные.

Еще одна точка соприкосновения экспертов: покупать (по возможности, конечно) надо сейчас. Даже если вопрос переезда туда не стоит в листе на следующую неделю — своя квартира в Солотче пригодится всегда.

Выжимка получилась довольно краткой, потому что мы не хотим пересказывать все услышанное своими словами, рискуя что-то напутать. Лучше мы приведем прямую речь специалистов, а вы прислушаетесь и сделаете выводы самостоятельно.

Светлана Мясникова, коммерческий директор ООО «Общестроительный альянс»:

— Предложение в Солотче довольно обширное и разнообразное для такого небольшого населенного пункта. Есть жилье разного уровня, разных ценовых категорий. Главный плюс многоквартирных домов — сочетание «городских» условий и окружающей природы.

Спрос в этом сегменте высокий, квартиры раскупаются, а вот предложение становится ограниченным. Интерес же будет расти и дальше, соответственно, спрос скажется на цене. Поэтому, считаю, сейчас лучшее время для покупки квартиры в Солотче. Если есть возможность и желание, не стоит откладывать сделку — мало ли что может произойти потом.

Александр Ефремов, президент Рязанской палаты недвижимости:

— На рынке жилья Солотчи царит стабильность. В сегменте апартаментов, пожалуй, уже с 2015 года сложился рынок покупателя. Данный тип жилья имеет своих приверженцев, но в сфере недвижимости это явно не товар первой необходимости, поэтому запуск новых подобных проектов, как в Солотче, так и в других пригородах, до конца года маловероятен.

Существующий ассортимент помещений, представленный в малоэтажных комплексах Солотчи, вполне соответствует вкусам и потребностям покупателей. Сейчас удачное время для покупки, так как ценовая конъюнктура вполне может поменяться. А о возможном введении моратория на застройку Солотчи и его влиянии на рыночную конъюнктуру можно будет говорить лишь после осенних выборов губернатора.

Новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится

Роман Олимпиев, директор агентства недвижимости «Прометей»:

— Возможное разрешение прописываться в апартаментах не повлияет на рынок, потому что в основном люди рассматривают такое жилье как дополнительное — они уже где-то прописаны. Спрос на жилье в Солотче стабильный.

В последнее время власти уделяют большое внимание защите поселка от многоэтажной застройке и, видимо, полностью ее запретят. Значит, предложение расти не будет. Однако это тоже не повлияет на цену, потому что застройщикам нужны оборотные средства. Но для владельца жилье в Солотче будет хорошей инвестицией.

Денис Абраков, редактор раздела «Недвижимость» RZN.info:

— В Солотче представлен достаточно широкий выбор апартаментов, пользующихся устойчивым спросом. Каждый из реализуемых проектов имеет свои привлекательные особенности, но, учитывая непростую экономическую ситуацию и то обстоятельство, что апартаменты абсолютным большинством покупателей воспринимаются как вторая недвижимость, ажиотажа в этом сегменте не наблюдается. Нынешние объемы предложения превосходят уровень платежеспособного спроса.

Возможность зарегистрироваться в апартаментах, продекларированная главой Минстроя России Михаилом Менем, едва ли вызовет резкий скачок цен — некоторое повышение в пределах 2-5 процентов возможно, но не раньше осени.

Если говорить о моратории на застройку Солотчи, то надо четко понимать его условия, чтобы дать прогноз дальнейших изменений стоимости квадратного метра в этой части Рязани.


Автор: Антон Насонов

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