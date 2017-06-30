Больше не предложат. Эксперты — о жилье в Солотче

Ранее мы уже писали о разнице между квартирами и апартаментами в Солотче. Теперь как и обещали , мы опросили экспертов рязанского рынка недвижимости о ситуации с многоквартирной «первичкой» в Солотче. Мнения оказались разными, чего и можно было ожидать от умных и опытных людей.

В чем наши собеседники, как кажется, сошлись, так это в том, что новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится.

Одни объясняют такой прогноз активным противодействием застройке со стороны руководства города и области, другие — и без того перенасыщенным рынком, но выводы звучат сходные.

Еще одна точка соприкосновения экспертов: покупать (по возможности, конечно) надо сейчас. Даже если вопрос переезда туда не стоит в листе на следующую неделю — своя квартира в Солотче пригодится всегда.

Выжимка получилась довольно краткой, потому что мы не хотим пересказывать все услышанное своими словами, рискуя что-то напутать. Лучше мы приведем прямую речь специалистов, а вы прислушаетесь и сделаете выводы самостоятельно.

Светлана Мясникова, коммерческий директор ООО «Общестроительный альянс»:

— Предложение в Солотче довольно обширное и разнообразное для такого небольшого населенного пункта. Есть жилье разного уровня, разных ценовых категорий. Главный плюс многоквартирных домов — сочетание «городских» условий и окружающей природы.

Спрос в этом сегменте высокий, квартиры раскупаются, а вот предложение становится ограниченным. Интерес же будет расти и дальше, соответственно, спрос скажется на цене. Поэтому, считаю, сейчас лучшее время для покупки квартиры в Солотче. Если есть возможность и желание, не стоит откладывать сделку — мало ли что может произойти потом.

Александр Ефремов, президент Рязанской палаты недвижимости:

— На рынке жилья Солотчи царит стабильность. В сегменте апартаментов, пожалуй, уже с 2015 года сложился рынок покупателя. Данный тип жилья имеет своих приверженцев, но в сфере недвижимости это явно не товар первой необходимости, поэтому запуск новых подобных проектов, как в Солотче, так и в других пригородах, до конца года маловероятен.

Существующий ассортимент помещений, представленный в малоэтажных комплексах Солотчи, вполне соответствует вкусам и потребностям покупателей. Сейчас удачное время для покупки, так как ценовая конъюнктура вполне может поменяться. А о возможном введении моратория на застройку Солотчи и его влиянии на рыночную конъюнктуру можно будет говорить лишь после осенних выборов губернатора.

Новых квартир в поселке в обозримом будущем не появится

Роман Олимпиев, директор агентства недвижимости «Прометей»:

— Возможное разрешение прописываться в апартаментах не повлияет на рынок, потому что в основном люди рассматривают такое жилье как дополнительное — они уже где-то прописаны. Спрос на жилье в Солотче стабильный.

В последнее время власти уделяют большое внимание защите поселка от многоэтажной застройке и, видимо, полностью ее запретят . Значит, предложение расти не будет. Однако это тоже не повлияет на цену, потому что застройщикам нужны оборотные средства. Но для владельца жилье в Солотче будет хорошей инвестицией.

Денис Абраков, редактор раздела «Недвижимость» RZN.info:

— В Солотче представлен достаточно широкий выбор апартаментов, пользующихся устойчивым спросом. Каждый из реализуемых проектов имеет свои привлекательные особенности, но, учитывая непростую экономическую ситуацию и то обстоятельство, что апартаменты абсолютным большинством покупателей воспринимаются как вторая недвижимость, ажиотажа в этом сегменте не наблюдается. Нынешние объемы предложения превосходят уровень платежеспособного спроса.

Возможность зарегистрироваться в апартаментах, продекларированная главой Минстроя России Михаилом Менем, едва ли вызовет резкий скачок цен — некоторое повышение в пределах 2-5 процентов возможно, но не раньше осени.

Если говорить о моратории на застройку Солотчи, то надо четко понимать его условия, чтобы дать прогноз дальнейших изменений стоимости квадратного метра в этой части Рязани.