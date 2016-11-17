«Мегафон» рассказал, как спасти деньги и личную информацию при утрате смартфона

«МегаФон» предлагает практические советы для рязанских абонентов, столкнувшихся с проблемой потери или кражи смартфона.

«Сегодня смартфон является универсальным устройством, заменяющим фотоаппарат, видеокамеру, плеер, навигатор и даже платежное средство. Мы храним много ценной информации в своих телефонах, и его утрата всегда создает большие неудобства. Наши советы помогут абонентам минимизировать негативные последствия от потери, сохранить денежные средства и личные данные», — комментирует директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.

С чего начать

Первый шаг — блокировка sim-карты

Первый шаг — блокировка sim-карты. Активная sim-карта является для злоумышленников ключом доступа к вашему мобильному банку, балансу телефона и личной информации. Позвоните в абонентскую службу по номеру 8-800-550-05-00 или 0500 (с мобильного) или обратитесь в ближайший салон связи «МегаФон», чтобы заблокировать вашу sim-карту. Бесплатный срок блокировки — семь дней. Затем начинается списание абонентской платы. Размер абонентской платы вы можете уточнить у оператора Абонентской службы или консультанта в салоне связи.

Спасти деньги с баланса смартфона

Если нет возможности незамедлительно позвонить в контактный центр для блокировки SIM-карты, воспользуйтесь банковской картой «Мегафона». Это максимально удобный и быстрый способ спасти средства со своего мобильного счета, пока злоумышленники не вывели их на электронные кошельки или просто не выговорили. Карта связана с вашим балансом и позволяет вам полностью распоряжаться средствами на нем. Обладая этой картой, вы можете легко снять все деньги со своего мобильного счета в любом банкомате, перевести их на свой другой счет или карту (не привязанную к украденному телефону), либо на счет близкого человека. Оформить банковскую карту «МегаФона» можно в любом салоне оператора.

Для блокировки SIM-карты, воспользуйтесь банковской картой «Мегафона»

Спасти деньги на картах

Рекомендуем временно заблокировать платежную карту через онлайн-банк до возврата себе всех возможностей управления sim-картой и мобильным приложением. В случае невозможности сделать это самостоятельно — обязательно проинформируйте банк об утрате. Особенно это актуально для тех, у кого подключена услуга sms-банкинга.

Спасти информацию

Следующий важный аспект — спасение личной информации в почте и социальных сетях. Некоторые абоненты полагают, что после блокировки sim-карты их личная информация в профилях Facebook, «Вконтакте», Одноклассников и др. оказывается в безопасности, т.к. с телефона уже невозможно выйти в мобильный интернет. Однако, злоумышленник за это время мог успеть подключиться к свободному WI-FI, отключить на смартфоне передачу данных по мобильной сети, и продолжить распоряжаться вашими открытыми профилями или почтой — просить у ваших друзей в долг от вашего имени, вредить вашей репутации, распространяя негатив, и прочее. Заблокированная sim-карта при этом ему не помеха. Здесь вам поможет то, что большинство соцсетей и почтовых сервисов позволяют своим владельцам просматривать активные сессии, открытые на ваших устройствах, удалённо разлогинивать их по отдельности или просто воспользоваться функцией «Выйти на всех устройствах». Соответствующие опции обычно находятся в разделе «Безопасность». После этих действий настоятельно рекомендуем сменить пароли. Также есть смысл проверить личные сообщения, отправленные письма, и опровергнуть все, что делалось в этот период якобы от вашего имени.

Следующий важный аспект — спасение личной информации в почте и социальных сетях

Если злоумышленник оказался быстрее вас и уже сменил пароли доступа — обращайтесь в службы поддержки соцсетей или почтовых сервисов. После ответов на контрольные вопросы и проверки привязанного к аккаунтам номера телефона вам вернут возможность управления учетными записями. После этого опять же обязательно смените пароли.

Возвращайтесь к жизни

Получите новую sim-карту со своим прежним номером. Желательно восстановить номер в течение 7 дней с момента блокировки sim-карты, при этом новая карта будет выдана бесплатно. Для этого посетите любой салон связи «МегаФон» и заполните заявление на восстановление номера.

В Рязани новую sim-карту можно заказать в интернет-магазине с доставкой на дом или в офис

Если нет возможности получить новую карту в течение этого срока, то важно запомнить, что номер абонента сохраняется 90 календарных дней с момента последнего платного действия. В Рязани новую sim-карту можно заказать в интернет-магазине с доставкой на дом или в офис. Подробнее о восстановлении номера и замене sim-карты можно прочитать на сайте оператора .

Не теряйте надежды вернуть смартфон

Если же вы наверняка знаете, что ваше устройство украли — обратитесь в полицию и напишите заявление о краже. Обязательно приложите серийный номер и IMEI смартфона, который можно найти на коробке или в чеке. Если есть документы о покупке, не забудьте добавить и их. Будет оформлен официальный запрос в компанию «МегаФон». Возможно, ваш телефон удастся обнаружить.