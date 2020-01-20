«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости
Успех бизнеса зависит не только от выбранной сферы, обслуживания и ситуации на рынке. Одну из важных ролей здесь играет расположение, поэтому необходимо заранее позаботиться о том, где вы начнете новое дело.
«В нашем жилом комплексе предусмотрен коммерческий этаж. Мы спроектировали помещения, которые подойдут как для малого так и для среднего или большого бизнеса. Благодаря расположению на первой линии в центре города, у вас всегда будет трафик для бизнеса и условия для развития», — отметили в компании.
Девелопер отметил, что помещения оснащены современными инженерными системами: пожарная сигнализация, индивидуальное отопление, шумоизоляция.
«Высота потолков на 1-ом коммерческом этаже более 4,5 метров, также мы устанавливаем витринные окна — это поможет вам спланировать интерьер и экстерьер вашего бизнеса, — поделились „Мармакс“. — Наши функциональные планировки позволят реализовать проекты: от уютной кофейни или пекарни до просторного современного офиса».
Отметим, что девелопер предусмотрел гостевую парковку, чтобы ваши клиенты чувствовали комфорт с первых минут.
«Мы понимаем, как важен вопрос с парковочными местами в городе, особенно в центре! Для жителей комплекса предусмотрен подземный паркинг, для ваших клиентов — парковка рядом с вашим помещением», — сообщили в «Мармакс».
Центр, функциональные планировки, помещения от 80 до 364 квадратных метров, витринные окна, гостевая парковка и современные инженерные системы — все это делает коммерческие помещения от компании «
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.
© RZN.info