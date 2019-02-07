Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

В наше время День Святого Валентина — это светский праздник, в который принято признаваться в романтических чувствах, отправлять открытки, приглашать на свидания, делать предложения руки и сердца и дарить романтические подарки. Лидеры среди подарков на этот праздник во всем мире — цветы и шоколадные конфеты.

В США на праздник принято дарить коробку конфет в виде сердца и красные розы, в Дании — сухие белые цветы и валентинку, в Японии — любые сладости, во Франции — драгоценности и валентинки в форме сердца.

Но есть и креативные страны. Например, в Канаде в качестве подарка в этот день женщины могут сделать предложение руки и сердца, а мужчина не имеет права отказаться, иначе ему грозит штраф или тюрьма.

В России пары ответственно подходят к празднованию 14 февраля и стараются придумать подарок, который долго будет радовать вторую половинку. Если у женщин с креативом все в порядке, то мужчинам нужно «попотеть», чтобы подобрать идеальный презент.

Лучшие друзья девушек — это бриллианты

Ювелирные украшения действительно один из самых желанных подарков для девушек на праздник. К тому же, это беспроигрышный вариант — женщинам в любом возрасте нравятся украшения, поэтому ваш подарок точно будет «к месту».

Во-первых, это красиво. Любая брошь, кольцо или браслет дополнят модный образ — от повседневного до вечернего. Какое бы изделие вы не выбрали, дамы всегда найдут, к какому наряду его применить.

Во-вторых, это показатель серьезных чувств. Обручальное кольцо на праздник или колье спустя десятки лет совместной жизни подчеркнут ваше отношение к любимой.

В-третьих, это практично. Украшения вечны, они не портятся с годами и даже могут передаваться из поколения в поколение.

В-четвертых, это универсальный презент: такому подарку обрадуется и жена, и дочь, и мама, и бабушка. Дамы любят украшения в любом возрасте.

В-пятых, это ценный подарок с точки зрения стоимости. Золото никогда не падает в цене, это удачное вложение денег.

Топ-5 ювелирных украшений на 14 февраля:

Колье.

Отличный подарок, если вы не знаете точного размера украшений своей дамы. Колье может быть богатым и роскошным, а может — утонченным и аккуратным. В сети ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» хитом сезона стало колье «Невесомость». Подарок подойдет любой женщине, которая следует модным тенденциям. Стоимость изделия зависит от веса и металла: в золоте — от 2800 рублей, в серебре — от 474 рублей.

Подвеска.

Универсальный вариант, если вы не знаете предпочтений женщины в украшениях. В качестве презента ко Дню Святого Валентина в ювелирной сети «Бриллиантовая ручка» чаще всего выбирают подвеску в форме сердца. Самые интересные вариации такого подарка — это золотой кулон с узорами (от 1345 рублей) и двойное «сердце» в серебре (от 423 рублей). Если вы ищите подарок без намека на романтические чувства, то отличным выбором станет подвеска в виде серебряной булавки (от 237 рублей) или золотой короны с небольшим бриллиантом (от 999 рублей).

Серьги.

При выборе такого украшения необходимо знать о предпочтениях женщины: маленькие серьги или заметные изделия, пусеты или массивные серьги? Узнать об просто — посмотрите, какие серьги она носит чаще всего и выберите в том же стиле. В сети ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» есть украшения на любой вкус: маленькие золотые пусеты в форме цветка с сердцевиной из бриллианта, классические золотые серьги с бриллиантом (от 3990 рублей), длинные золотые серьги в виде цепочки с сердечком (от 2900 рублей) и другие.

Кольцо.

Если вы планируете сделать предложение руки и сердца, сначала узнайте точный размер безымянного пальца избранницы. Верным выбором станет покупка классического золотого кольца с бриллиантами (от 3990 рубля) в ювелирном салоне «Бриллиантовая ручка». А необычное кольцо с узорами по краям и бриллиантом по центру (от 3990 рублей) подойдет для любой пары.

Ложка-загребушка.

Самый необычный подарок на День Святого Валентина. Изделие считается талисманом для привлечения денег и кладется в кошелек. Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает интересный вариант талисмана — серебряную ложку-загребушку. Ее стоимость составляет всего 175 рублей, чаще всего ее выбирают в качестве корпоративного подарка для прекрасной половины коллектива.