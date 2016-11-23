Куда недорого съездить на новогодние праздники 2016-2017?

Чуть более чем через месяц нашу страну захлестнут новогодние праздники, который для многих означают долгожданное путешествие.

Куда можно поехать, чтобы хорошо отдохнуть и переждать трескучие морозы, читайте в нашем материале.

Если вы нацелились хорошенько отдохнуть на новый год, то вылетайте на курорт за недельку до активной фазы праздников или через недельку после.

Это позволит вам солидно сэкономить.

Итак, рассмотрим несколько популярных направлений…

Италия

Цены на отдых в Италии резко падают в зимнее время, хотя в целом столбик термометра продолжает держаться на уровне десяти градусов по Цельсию. Так что, в море в такую погоду и не поплескаешься, но в целом отдых может получиться незабываемым. Одно из самых романтичных направлений на все века — Рим. Итальянцы любят отмечать новый год шумно, прямо на улице.

Например, в эту ночь можно посетить грандиозное представление, которое проходит прямо в Колизее. Главное везде бронировать места заранее, иначе их может просто не оказаться в наличии.

Кипр

Если соскучились по теплу и солнцу — отправляйтесь на Кипр. Цены на зимний отдых здесь более чем демократичные, а погода порадует теплом. В среднем в январе термометр на побережье показывает + 15 градусов по Цельсию. В хорошие дни можно отлично покататься на лыжах в горах Троодос, а потом спуститься к морю и быстро окунуться в прохладную пучину.

В зимний период вас порадует сочная зелень, урожай фруктов и прочих витаминов. Греческий Кипр — христианская страна, и все праздники церковного календаря здесь отмечают с большим размахом. Празднование, например, Рождества и Крещения здесь вам точно придется по вкусу.

Турция

В последнее время у россиян снова набирает популярность турецкое направление. Отдыхать здесь удобно сразу по нескольким причинам: относительно короткий перелет, отсутствие необходимости оформления визы, теплая погода. Летней жары ожидать не стоит, но вполне приемлемо для тех, кто прилетел из завьюженных городов.

Много времени можно посвятить культурной программе и осмотру достопримечательностей, праздники здесь, как и других странах, любят и умеют делать с размахом.

Таиланд

Ноги зимой нужно держать в тепле, например, в Таиланде. Хотите погрузиться в безудержное лето — отправляйтесь в эту полюбившуюся нашим соотечественникам азиатскую страну. Здесь как раз начался туристический сезон, глаз и кошелек радуются дешевизне местной еды и разных вещей, а тело лучам великолепного солнца и голубизне моря.

Для празднования Нового года отлично подходят, как и самые популярные курорты страны — Пхукет и Паттайя, так и столица — Бангкок. Там люди традиционно собираются на центральной площади, чтобы вместе проводить уходящий год, а потом разбредаются по ресторанам, чтобы отведать местных специалитетов. Перелет, конечно, не быстрый, он займет у вас порядка 10 часов, но виза, что тоже плюс, не нужна.

Польша

Всегда отличное решение отметить новогодние праздники в Польше.

Здесь вы сполна ощутите дух старой Европы и не будете переплачивать. Для встречи праздников прекрасно подойдут как столица Варшава, так и самый красивый, по мнению многих путешественников, город Европы Краков. Замки, музей и прочие достопримечательности отлично скрасят ваш досуг, а вечер предоставит возможность расслабиться со стаканчиком горячего глинтвейна.

И помните, приобретать дешевые авиабилеты , как и бронировать гостиницы и другие услуги лучше заранее.

Фото с сайтов: Free-mobile-wallpapers.mobilclubs.com, Topamazingnews.com, Media.moddb.com, Ak.jogurucdn.com