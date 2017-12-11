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9:51, 11 декабря 2017 1 528

Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Биткоин стремительно растет, за последний год его курс взлетел с менее тысячи до 11 тысяч долларов. Такая доходность поражает, но возникает вопрос: как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Отношение к биткоину совершенно разное. Некоторые считают его появление революцией в мире финансов и прочат рост курса до 100 тысяч долларов в ближайшие годы, другие считают крупнейшей финансовой пирамидой, крах которой не за горами. Причем речь идет не о сплетнях — спорят эксперты мирового уровня, от экономистов-теоретиков до представителей крупнейших инвестиционных банков.

Между тем, для получения практической выгоды от вложений в криптовалюты совершенно не обязательно вникать в тонкости экономических теорий. Достаточно понимать, что курс биткоина формируется на рынке. А значит с точки зрения инвестора это, по сути, такой же финансовый актив, как доллар, евро, рубль или акции и другие ценные бумаги. И тенденции, характеризующие взлеты и падения курсов криптовалют, формируются по тем же правилам.

И правила эти хорошо известны и профессиональным финансистам, и многим частным инвесторам, успешно зарабатывающим на финансовых рынках. Это технический и фундаментальный анализ, умение следить за новостями и анализировать их, понимание того, как контролировать и минимизировать риски. Подробнее узнать об этих методах, о том, как заработать не только на росте, но и на падении курса биткоина, и о том, где и как лучше покупать криптовалюты, можно узнать в представительстве АО «Финам» в Рязани, телефон (4912) 50-20-70.


Автор: Наталья Смольянинова

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