Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

В создании имиджа нет мелочей. Скорее, напротив: со вкусом подобранные стильные аксессуары становятся главными акцентами, которые задают общий тон в любом стиле одежды — деловом, кэжуал, спортивном или выходном.

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, из первых уст узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных, которая недавно вернулась с нашумевшей недели моды из Милана.

Каждый год посещая международную выставку оптики, оптометрии и офтальмологии MIDO, Александра с уверенностью заявляет, что в ассортимент рязанского салона Mon View соответствует всем требованиям моды.

«Выставка MIDO — это мировой законодатель технологии и моды в сфере оптики, которое мы, как официальные представители целого ряда брендов, стараемся не пропускать. В этом году мы с коллегами не только познакомились с передовыми и трендовыми направлениями, но и подобрали новую коллекцию для нашего салона, — рассказывает Александра Закипных. — Клиенты Mon View будут первыми в нашем городе, кто познакомится с самыми востребованными и эксклюзивными на рынке моделями этого сезона от ведущих мировых брендов и подберет для себя модный вариант солнечной защиты. Благо, выбор поистине широкий».

Весна с ее ярким солнцем неумолимо наступает. Тем временем всех горожан, кого заботит не только качественная защита глаз от ультрафиолетового излучения, но и желание выглядеть современно, приглашают в салон оптики Mon View на Введенской, 80, а Александра Закипных делится впечатлениями от увиденного в Милане.

Итак, в каких солнцезащитных очках вы сможете ощущать себя на гребне моды, что нового предлагают на суд потребителей мировые производители в этом сезоне?

Размер имеет значение

В солнцезащитных очках-маске «OVERSIZE» можно быть уверенным на 100%, что выглядите стильно. При этом чем очки больше, тем лучше. А вот цвет линз может быть совершенно любым: от классической черно-серо-коричневой гаммы до яркого насыщенного розового или синего. Главное — размер!

Матрица возвращается

Практически все герои известного фильма «Матрица» прятали глаза под футуристическими очками Sci-Fi. В этом сезоне так делают и супермодели, и дивы street-style, и все, кому по душе ретро-стиль конца 90-х. «Матрица» возвращается и вместе с ней мода на очки в узкой стильной оправе в огромном разнообразии моделей.

Геометрия в тренде

Помимо круглых очков в этом сегодня становятся популярными квадратные и даже многоугольные формы линз. Для тех, кто рискнет остановить свой выбор на их нестандартности, кроме защиты от солнечных лучей, обретет и дополнительный аксессуар к своему образу, сравнимую с необычной бижутерией.

Очки на цепочке

Некогда чисто утилитарная съемная цепочка на очках стала в этом сезоне ультрамодным акцентом к оправе. При желании она может трансформироваться в самостоятельное украшение, например, в колье, или браслет. Весьма практично и стильно.

Больше цвета

Аксессуар сказочного Изумрудного города превратился в совершенно реальный и даже модный: на классическую палитру солнцезащитных стекол уверенно наступают яркие розовые, желтые, голубые и зеленые линзы. Почему бы не добавить красок в свой мир?

Декора много не бывает

Не сомневайтесь и не раздумывайте: оправы, декорированные жемчугом, камнями, стразами, анималистическими вставками из кожи, и даже кружевом — это не только уместно, но и современно. Мода на такую богатую инкрустацию по-прежнему остается на пике не первый сезон. А в некоторых брендах стала уже классикой.

«Кошачий глаз»

Эта угловатая форма солнцезащитных очков в сочетании с различными по ширине оправами и цветом стекол давно и прочно обосновалась в тренде. Умело подобрав подходящий форме лица «кошачий глаз», стильный ретро-шик любому луку будет обеспечен.

«Авиаторы» по-прежнему у руля

Очки «Авиаторы» едва ли можно назвать новинкой сезона — они давно признаны классикой и удерживают свои позиции у многих производителей. Впрочем кое-что новое у этой оправы все же появилось — цветные линзы. Именно их стоит предпочесть градиентным, уже сошедшим с Олимпа популярности. Более того, становятся все более и более востребованными у чутких к веяниям моды людей и медицинские оправы «Авиаторы».

Смелее и ярче

В этом сезоне стоит присмотреться к оправам неоновых и даже кислотных оттенков. Как минимум — дать себе шанс и примерить такие очки в салоне оптики Mon View. А почему бы и нет? Неон наверняка добавит ощущение внутренней свободы, раскованности и драйва.

«Говорят, что красота — в глазах смотрящего. С этой мудростью сложно поспорить, а вот добавить яркости в мировосприятие, стильности в образ с помощью модных солнцезащитных очков нам не только под силу, но и доставляет огромное удовольствие», — говорит Александра Закипных.

Остается добавить, что салон оптики Mon View — авторизованный дилер ведущих производителей очков и линз. Это является гарантом качества продукции, а также подтверждает, что на витринах салона на Введенской, 80 представлены действительно последние достижения оптик-фэшн-индустрии.

Кроме дружелюбной атмосферы и профессионального сервиса новые клиенты салона наверняка отметят оптимальную стоимость очков и оправ, а также приятные скидки.

Познакомиться в ассортиментом Mon View можно на сайте салона, а также в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.