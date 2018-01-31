Каждый второй пользователь «Дом.ru Бизнес» выбирает «Облачную телефонию»

Федеральный телеком-оператор « Дом.ru Бизнес » по итогам 2017 года зафиксировал двукратный рост количества подключений услуги «Облачная телефония» (ОАТС 3.0) среди корпоративных клиентов. По собственным оценкам компании, оператор входит в топ-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России.

«Доля облачной АТС „Дом.ru Бизнес“ от общего числа подключений по всем продуктам корпоративной телефонии превысила 60%. Каждый второй пользователь облачных продуктов „Дом.ru Бизнес“ выбирает ОАТС 3.0. На сегодняшний день облачную телефонию „Дом.ru Бизнес“ используют компании в 36 городах России. Наиболее высокий уровень спроса на услугу наблюдается в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и Челябинске», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что новая версия облачной АТС «Дом.ru Бизнес» с «десятками ключевых преимуществ для роста продаж» стала доступна клиентам оператора летом 2017 года. «Уже более 2 500 клиентов по достоинству оценили единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам, подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, записи разговоров и многое другое», — рассказали представители «Дом.ru».

Услугу уже оценили более 2 500 клиентов

Расписание для обработки и распределения звонков пользователи «Облачной телефонии» могут создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи. Дополнительно доступен пакет «Эффективные продажи» (обратный звонок из очереди, SMS — извинение, SMS-визитка, уведомление о пропущенных вызовах).

«Для автоматизации продаж телефония интегрируется с популярными CRM-системами: amoCRM, Битрикс24, Retail CRM, Roistat и ПраймГейт, 1С: Управление Нашей Фирмой (УНФ), YCLIENTS, а также сервисом „Простые звонки“. Благодаря этому пользователи получили возможность совершить, отклонить или послушать звонок прямо из CRM, видеть информацию о контрагентах при входящих звонках, проследить всю историю коммуникаций с клиентом», — сообщили в компании.

ОАТС — современный облачный сервис, который пользуется популярностью у представителей как среднего и малого бизнеса, так и у государственных учреждений, медицинских и транспортных организаций, предприятий торговли и сферы услуг, компаний с большим количеством удаленных сотрудников.

Технологии защиты данных гарантируют бесперебойность работы

«Облачная АТС „Дом.ru Бизнес“ открыла новые возможности для развития нашего бизнеса. Сейчас мы без труда обрабатываем все обращения и запросы наших клиентов. Наш телефон никогда не бывает занят, мы не теряем ни одного пропущенного звонка. Главной нашей задачей было увеличение притока клиентов и повышение качества обслуживания, и мы нашли бизнес-решение, которое помогло нам улучшить как сервисное обслуживание, а также не потерять ни одного клиента. Окупаемость такой АТС всего несколько звонков, это просто отличное решение для малого бизнеса», — рассказал замдиректора рязанской фотостудии «Хамелеон» Ирина Демидова.

Программное решение ОАТС 3.0 расположено в «облаке» на серверах «Дом.ru Бизнес» и не требует капитальных вложений в офисные АТС, затрат на техническую поддержку оборудования.

«Применяемые технологии защиты данных и резервирования оборудования гарантируют бесперебойность работы, надежность сервиса и приоритет голосового трафика. „Дом.ru Бизнес“ продолжит расширять функциональные возможности облачной телефонии. В ближайшем будущем всем потенциальным клиентам будет доступен бесплатный демо-период пользования Облачной АТС, который позволит в течение семи дней пользоваться всем (в том числе, и дополнительным) функционалом АТС без дополнительной платы», — заключил оператор.