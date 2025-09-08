Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских блогеров

С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекламу на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций, в том числе в «Instagram» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ответственность за нарушения понесут как распространители рекламы, так и рекламодатели. Редакция РЗН. Инфо решила узнать, на что распространяются поправки в закон и как они повлияли на рязанских инфлюенсеров.

Суть закона

На данный момент точно известно одно: с 1 сентября, согласно тексту поправок, запрещается распространять любую рекламу на информационных ресурсах, деятельность которых признана в стране нежелательной, а также на ресурсах, работа которых признана экстремистской и запрещена. Причем ответственность за выявленное нарушение будет нести как рекламодатель, так и площадка, которая опубликовала рекламу.

Согласно статье 14.3 КоАП РФ, физлицам грозит штраф до 2 500 рублей, должностным лицам — до 20 000 рублей, а юрлицам — до 500 000 рублей. Причем надо понимать, что штраф грозит за каждый пост или видеоролик.

После изучения множества сайтов и мнений юристов, стало ясно, что пока все только прощупывают почву и ждут первых реакций ФАС. Причина в том, что пока непонятно, насколько тщательно будет отслеживать рекламные посты служба и как будет решаться, рекламный пост или нет.

Что можно/нельзя публиковать

В первую очередь стоит опираться на понятие «реклама», закрепленное в законе «О рекламе» и приказ ФАС России. Рекламой считается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке — причем неважно, заплатили за нее или нет.

Собрав информацию по крупицам, редакция пришла к выводу, какой контент будет считаться рекламой, а какой нет.

Нельзя:

Прямо призывать в своих материалах: «покупайте», «заказывайте», «позвоните нам».

Оставлять старый рекламный пост в закрепленных публикациях;

Распространять старую рекламу после 1 сентября. Признаки распространения: отсылка к рекламе (гиперссылка, хэштег и др.) в другом посте/публикации на том же ресурсе; репост рекламы в рамках этой же соцсети или на другие ресурсы (даже незапрещенные); размещение рекламы в «закрепах»; продвижение рекламы посредством рекомендательных систем; указанные в рекламе акции (предложения, скидки) действуют после 1 сентября 2025 года.

Публиковать слишком эмоциональные тексты (отзывы) вроде «лучший мастер города, нет аналогов». В таком случае ответственность в первую очередь ляжет на того, кто разместил публикацию.

Можно:

Информировать о своих услугах и товарах. Можно публиковать прайс-листы, показывать процесс работы, делиться фото «до/после», указывать цены и артикулы, писать «скидка» и рассказывать об акциях только своей компании . Это не реклама, а информация для подписчиков.

услугах и товарах. Можно публиковать прайс-листы, показывать процесс работы, делиться фото «до/после», указывать цены и артикулы, писать «скидка» и рассказывать об акциях . Это не реклама, а информация для подписчиков. Публиковать фактические отзывы клиентов (по делу, без восторженных прилагательных).

Публиковать обзоры без акцента на отдельных товарах, призывов к покупке и ярких положительных оценок.

Если с постами и видео все понятно, то как будут отсматривать истории, которые выкладываются всего на 24 часа — неизвестно.

«Навязчивая реклама уже всем изрядно надоела»

Пока рязанские блогеры не понимают, как двигаться дальше. Закон трактует понятие рекламы максимально широко, поэтому поправки можно расшифровать двояко. Если просмотреть страницы инфлюенсеров, то можно сделать вывод, что многие выбрали выжидательную тактику. Другая часть — продолжает выкладывать посты и истории с артикулами или ссылками на бренды. А третьи и вовсе предлагают перейти в свои другие соцсети для получения большей информации о том или ином товаре.

Диана Ембулатова, блогер, мама в декрете и предпринимательница, 94,2 тысячи подписчиков:

«Instagram * — это моя любимая соцсеть, в которой легко делиться своей жизнью с подписчиками. Конечно, поправки в закон неприятные, так как реклама — двигатель прогресса. Многие мои рекомендации приносили пользу людям. Однако в первую очередь моя страница — это душа, а не заработок. В любом случае я буду вести свою страницу.

Пока не знаю, как и что будет, но потихоньку осваиваю другие площадки, такие как ВКонтакте, Telegram и Tik Tok. Они тоже требуют времени и изучения.

Сейчас никаких действий не предпринимаю, не расстраиваюсь. У меня всегда есть чем заняться, помимо какой-то рекламной деятельности. Рекламодатели и сейчас, и до этого спрашивали, есть ли у меня какие-то другие площадки. В Telegram у меня также присутствует реклама, но там не такое количество подписчиков, как в запрещенной соцсети. Сложно переманить аудиторию. А другие соцсети буду сейчас развивать потихоньку, и какая-то реклама перейдет туда».

Анна Канюкова, бьюти-блогер и лайф стиля, 10,9 тысяч подписчиков:

«Сейчас значительно снизилось количество заявок на рекламу в запрещенной соцсети. Я думаю, это продлится недолго. Рекламодатели так же, как и блогеры пока хотят посмотреть, что будет происходить дальше и как нам адаптироваться под новый закон. Я вообще не переживаю из-за этого и даже считаю, что эти изменения сыграют положительную роль в развитии данной соцсети, потому что, честно говоря, навязчивая реклама уже всем изрядно надоела, мне самой хочется видеть и создавать более живой контент, без навязывания.

Перейти на другие площадки рекламодатели мне не предлагают, но многие стали спрашивать, какие соцсети я ещё веду в дополнение к запрещенной. Пока я, например, ещё веду Telegram-канал и планирую дублировать ролики из Instagram* в Tik Tok. Кстати, рекламодатели особенно часто стали интересоваться сейчас, веду ли я его [Tik Tok, — прим. редакции]. Как мне кажется, многие планируют размещать рекламу там.

Забрасывать запрещенную соцсеть я не планирую, она так и останется для меня основной площадкой, но ссылки и рекламу планирую размещать в основном в Telegram, туда как раз буду вести аудиторию».

Анастасия Билоногова, блогер и мама в декрете, 32,7 тысяч подписчиков:

«Я прекратила работу в Instagram* еще в начале августа. Теперь планирую выйти в рабочий режим где-то в середине сентября, соблюдая все законы о запрете прямых интеграций. Помимо запрещенной соцсети я еще делаю интеграции в Telegram, он у меня зарегистрирован в РКН».

Олеся Кузнецова, блогер, модель и предпринимательница, 13,9 тысяч подписчиков:

«Поправки повлияли на меня не в лучшую сторону. Много подводных камней пока. Будем наблюдать, что будет дальше. Постоянно поступают от рекламодателей предложения о переходе на другие площадки. Думаю, буду пока двигаться по принципу: «смотреть, выкладывать свою жизнь и потихоньку разбираться в новых поправках».

Но несмотря на все поправки и запреты, инфлюенсеры продолжают свою деятельность, подстраиваясь под новые реалии.

