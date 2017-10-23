«Качественное топливо и обслуживание на уровне». Рязанцам предложили оценить заправки Shell

В декабре прошлого года в Рязанской области открыли первую заправку сети Shell, на сегодняшний день в городе есть уже пять таких заправок.

Станции располагают самыми современными оборудованиями, тут работают большой магазин и кафе с бесплатным Wi-Fi. Компания предложила рязанцам в том числе фирменное топливо Shell V-Power. В июне этого года состоялся перезапуск топлива Shell V-Power.

«Новый бензин Shell V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения, которые влияют на сокращение трения между контактирующими деталями в двигателе, а соответственно и на повышение топливной экономичности», — отметили в Shell.

Помимо этого, на увеличение эффективности работы автомобиля влияет и способность топлива Shell V-Power бороться с отложениями и нагаром на деталях двигателя. Благодаря использованию специального пакета специальных моющих присадок, топливо Shell V-Power не только предотвращает образование отложений на клапанах, топливных форсунках и других деталях, но и способствует удалению загрязнений, образовавшихся при использовании менее эффективного топлива.

«На АЗС Shell всегда рады предложить клиентам самые передовые технологии, качественное топливо и сервис высокого уровня. Все заправки соответствуют самым современным требованиям потребителей, а новые технологии и высокий уровень сервиса оказывают позитивное влияние на качество топлива во всем регионе», — отметили в компании.

АЗС Shell в Рязани отвечают самым строгим требованиям по качеству топлива, высокий уровень обслуживания и конкурентоспособные цены, соответствуют современным отраслевым стандартам в области экологической и промышленной безопасности, отметили в организации.

Особое внимание уделяется развитию фирменных кафе DelibyShell, где клиенты могут угоститься свежим кофе и качественной европейской выпечкой, которую ежедневно готовят на заправках «Шелл».

С 1947 года концерн «Шелл» выступает техническим партнером Ferrari во всех сезонах «Формулы-1», а с 2015 года концерн становится еще и инновационным партнером Ferrari. Для «Шелл» партнерство с Ferrari — это в первую очередь великолепная площадка для технических испытаний и новых вызовов в совершенствовании современных моторных масел и топлива.

По требованиям Международной Автомобильной Федерации (FIA) топливо, которое используется в гонках «Формулы-1», должно практически полностью соответствовать бензину для обычных машин. Допускается разница в составе лишь в 1%, и бензин Shell V-Power на 99% соответствует топливу, которое заливается в гоночные болиды Ferrari.