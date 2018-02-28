Ипотека без прикрас

По итогам 2017 года впервые в российской истории средняя ставка по ипотечным кредитам опустилась ниже 10%. Казалось бы, при столь сказочных условиях купить квартиру с помощью заемных средств стало гораздо проще. Но у этого утверждения имеется сразу несколько важных «но».

RZN.info решил разобраться, как правильно взять ипотеку, чтобы по прошествии некоторого времени не чувствовать себя загнанным в угол.

Ипотека нарасхват

Действительно, в прошлом году рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) на фоне снижения процентных ставок продемонстрировал небывалый рост. Судя по статистике Центробанка, россиянам предоставили 1,1 млн ипотечных займов, объем выданных кредитов достиг 2 трлн рублей, увеличившись на 37,2%. Пик пришелся на декабрь, когда средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке достигла рекордно низкого значения в 9,79% (11,54% — в декабре 2016 года).

Что касается Рязанской области, то, по данным ЦБ, в течение 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях снизилась c 12,5% до 9,92% годовых. Всего выдано 9 786 ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем годом ранее. В целом банки предоставили жителям области 15,37 млрд рублей (на 27% больше, чем в прошлом году).

В нашем регионе под конец года наблюдался настоящий ипотечный бум: в декабре 2017-го было выдано 1 287 кредитов — против 912 (в декабре 2016-го).

На фоне роста выдачи кредитов банкиры отмечают и рост задолженности по выплатам граждан. Совокупная задолженность рязанцев по ИЖК (в рублях) за год выросла на 16% и достигла 37,48 млрд рублей.

Трезвый расчет

Тем не менее, риск оказаться в сложной ситуации у неподготовленного заемщика достаточно велик. Ипотечный кредит, как правило, выдается на 15-20 лет. За это время в жизни человека может произойти все что угодно. Самая частая ситуация — увольнение. Хорошо, если человек находит новую работу сразу. Но если поиск затягивается на несколько месяцев, а в этот период надо семью кормить и ипотеку оплачивать? На этот случай руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рекомендует иметь «подушку безопасности». Желательно, чтобы запас средств на выплату ипотеки был хотя бы на полгода.

«Не стоит забывать про страховку. Хорошо, если беды с нами случаются редко, но обратная сторона спокойствия — непонимание важности и необходимости приобретения страховой защиты. Однако стоит задуматься, а что будет с семьей в случае потери кормильца? Как они будут погашать ипотеку? Скорее всего, банк будет вынужден требовать вернуть кредит или забрать квартиру, а вот страховка могла бы помочь семье избежать дополнительной трагедии. Поэтому, прежде чем отказываться от страховки, стоит позаботиться и о таких крайних случаях», — цитирует Михаила Мамуту ИА «Бел.Ру».

Чтобы понять, готовы ли вы к ипотеке, просто просчитайте свои финансовые возможности. На протяжении трех-четырех месяцев ведите учет доходов и расходов, чтобы элементарно понять, сколько и на что тратите. К полученной сумме прибавьте 10-20%. Это ежемесячная плата за разовые покупки в течение года (отпуск, абонемент в фитнес, страховка на автомобиль). Если и в этих условиях доходы больше расходов, да еще и остается приличная сумма, приступайте к выбору квартиры и кредитора.

Семь нот для кредитной «песни»

Перед тем, как стать ипотечным заемщиком, необходимо обратить внимание на семь ключевых моментов:

Подумать о приобретении жилья в ипотеку заблаговременно. Оптимально — за полгода. За этот период желательно вживую посмотреть 8-10 вариантов. Так можно понять критерии «цена — качество» на рынке недвижимости. Первоначальный взнос должен составлять хотя бы 20% от стоимости жилья. Некоторые банки разрешают и меньше. Но эксперты так делать не советуют. Чем больше взнос, тем легче потом платить. В идеале сразу внести больше половины от цены квартиры. Рекомендуется пожить несколько месяцев, как будто ипотека уже взята. Откладывать ту сумму, которую нужно будет отдавать банку. Если комфортно, оформлять кредит. Стратегия накопления беспроигрышная. В интернете лучше ознакомиться с условиями кредитования в ведущих региональных банках. При необходимости посетить несколько банков. Пусть каждый из них рассчитает, на каких условиях готов выдать деньги. Для длительных кредитов это главный критерий. Ежемесячные платежи не должны составлять больше 30% от семейного дохода. В жизни случается всякое, в том числе увольнение или снижение зарплаты. Потому к предложению ряда банков — допускать платеж в размере 50% от доходов — стоит отнестись скорее скептически. Не рекомендуется закладывать в расчет доходов премии и бонусы — в кризисных ситуациях работодатель их сократит в первую очередь. Брать кредит нужно только в рублях. Тратить все до копейки на ипотеку нельзя. Нужно оставить небольшой резервный фонд (в размере 3-6 месячных доходов семьи). Он пригодится для купирования финансового форс-мажора.

История одной ипотеки

Павел из Рязани работал в небольшой компании по изготовлению и установке памятников. Решив купить в ипотеку однокомнатную квартиру в строящейся многоэтажке, он внес 20% от стоимости жилья. Мог внести больше, но отложил 500 тысяч на ремонт. На время строительства дома переехал к своей подруге. Но жизнь дала трещину: фирма закрылась, с девушкой расстался, а сдачу дома задержали на полгода. Парень спешно искал работу, ютился у друзей. В день получения ключей познакомился с будущей женой. Взаимные чувства резко ускорили возврат кредита, и теперь счастливая чета живет в отремонтированной совместными финансовыми усилиями «однушке».

Детский вопрос

Специалисты называют распространенной ошибкой молодых семей, когда те берут в ипотеку крупную сумму с минимальным первоначальным взносом и почти сразу же заводят детей. В итоге доходы семьи падают примерно вдвое, а расходы увеличиваются. А нужны ремонт, мебель, бытовая техника… Словом, попадают в тяжелую финансовую ситуацию.

С одной стороны, нельзя называть продолжение рода ошибкой. С другой —такой сценарий лучше продумывать заранее. Если в ближайшие годы планируются дети, лучше не брать кредит под завязку (с ежемесячным платежом в 40-50% от общего дохода семьи). Даже если оба супруга работают, сложно отдавать кредит досрочно. А когда появляется ребенок или двое, платежи становятся совсем неподъемными.

Чтобы оставить возможность для маневра, лучше снизить требования к квартире, взяв подальше от центра или меньшей площади.

Есть другой способ снизить нагрузку — увеличить срок кредитования. В этом случае ежемесячный платеж будет меньше. Минус стратегии — выплаты в тело долга будут мизерными: при сроке в 25 лет 90% от платежа в первые годы будут составлять проценты. Такие длительные кредиты нужно отдавать досрочно, не забывая про необходимость отложить часть сбережений на непредвиденные обстоятельства.

Приятные бонусы

Но ипотека — это не только испытание, но и приятные бонусы. Любой россиянин, купив жилье, раз в жизни имеет право оформить имущественный налоговый вычет. По закону государство обязуется вернуть 13% от цены приобретенной недвижимости. Тот самый подоходный налог, который ежемесячно удерживается у нас из зарплаты. Но есть ограничение: размер вычета на покупку жилья составляет максимум 2 млн рублей. Значит, получить на руки мы можем 260 тысяч.

К слову, вычет не одноразовый. Если квартира стоит 1,5 млн рублей, то оставшиеся 500 тысяч можно использовать при следующей покупке.