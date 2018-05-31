Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет. На фоне этого процесса все ярче проявляется цифровое неравенство среди населения крупных городов и малых населенных пунктов. И пока в Рязани руководители предприятий и представители власти обсуждают крупнейшие инновационные проекты, предприниматели из отдаленных уголков области продолжают ломать голову над тем, как организовать для своей компании самый обычный доступ в интернет, ведь даже традиционный бизнес сейчас уже немыслим без использования современных технологий.

Проблема заключается в том, что для организации доступа к сети в малых населенных пунктах нужна широко развитая инновационная техническая инфраструктура на территории всей Рязанской области. Лишь немногие интернет-провайдеры обладают достаточными ресурсами для организации подключений в любом населенном пункте, вне зависимости от его размера. На данный момент в регионе компания «МегаФон» занимает лидирующие позиции по спектру применяемых технологий и географии покрытия территории, включающей протяженность волоконно-оптических линий связи и число собственных башенных конструкций. За счет этих преимуществ оператор предлагает услуги по организации подключения к интернету для компаний малого, среднего и крупного бизнеса в любой точке нашего региона.

«"МегаФон“ давно вышел за рамки понятия “оператор мобильной связи“»

«"МегаФон» давно вышел за рамки понятия «оператор мобильной связи», — прокомментировал руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» в Рязани Олег Шустиков. Сейчас мы оказываем услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) с применением всех современных технологий связи, включая последние инновационные разработки. Мы обладаем уникальной для региона технической инфраструктурой: около 2000 км резервируемых кольцевых ВОЛС на территории 22 районных центров области и более 120 собственных башен от 50 до 85 метров в комплексе позволяют нам организовать высокоскоростной доступ в сеть для предприятий в любой точке Рязанской области, что существенно сокращает стоимость услуги для заказчика".

По данным компании, скоростным интернетом от «МегаФона» пользуются многие крупные организации региона от промышленных предприятий до муниципальных учреждений. Одним из ряда знаковых проектов компании по услугам ШПД является школа дистанционного образования ОГБОУ «ЦОДТ». Благодаря технологической поддержке оператора более 300 детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Рязанской области, могут получать среднее образование из дома, дистанционно в формате онлайн-уроков.

Скоростным интернетом от «МегаФона» пользуются крупные организации региона

«Школа с дистанционным обучением — это реальная возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья получить полноценное образование, — отметила руководитель центра Галина Карпачева. — Мы ставили целью предоставить такой шанс максимальному количеству нуждающихся в нем школьников. Сложность заключалась в том, что многие из наших учеников проживают в отдаленных населенных пунктах области, где технические возможности организации доступа в интернет крайне ограничены. Поэтому нам было важно выбрать надежного провайдера с широким покрытием сети и стабильными скоростями, которые могли бы решить задачи образовательного процесса. С „МегаФоном“ мы сотрудничаем уже более 8 лет и это партнерство на 100% отвечает нашим требованиям».

Получить подробную консультацию по вопросам организации доступа в интернет для организации можно в офисе по работе с корпоративными клиентами «МегаФона» по адресу: Рязань, улица Сенная, дом №10. Телефон руководителя: +7 (4912) 200-573. Дополнительную информацию можно найти на сайте оператора.