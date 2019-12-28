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20:50, 28 декабря 2019 384
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на портале правовой информации

С 1 января МРОТ увеличится на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Он сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал 2018 года. По сравнению с предыдущим повышением в начале года (11 280 рублей в месяц) он вырастет на 7,5%.

В некоторых регионах (на Дальнем Востоке, в северных регионах) МРОТ будет выше установленного. На это повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате.


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