Путин подписал закон о повышении МРОТ

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Фото: Pixabay.com
Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на портале правовой информации
С 1 января МРОТ увеличится на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Он сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал 2018 года. По сравнению с предыдущим повышением в начале года (11 280 рублей в месяц) он вырастет на 7,5%.
В некоторых регионах (на Дальнем Востоке, в северных регионах) МРОТ будет выше установленного. На это повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате.
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