«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувалов рассказал, как стал строителем и что для него самое важное в профессии

В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов работает три года. Он занимает высокую должность главного инженера, а совсем недавно получил нагрудный знак «Почётный строитель России». Всё благодаря многолетнему профессиональному опыту. Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.

«Учиться я поступил в Рязанский политех, с первого курса был старостой своей группы и бригадиром студенческой рабочей бригады. Вместе с ребятами мы занимались реконструкцией здания нашего вуза на улице Ленина — напротив цирка. Демонтаж, отделка, ремонт кровли, утепление, заливка отмосток… Делали буквально всё», — вспоминает Виталий Шувалов.

После получения диплома молодой специалист работал в проектном институте. Создавал проекты бизнес-центров, социальных объектов, и все они были реализованы. Позже трудился в компании, занимающейся малоэтажным строительством. А потом карьера сделала крутой поворот. С 2010 года Виталий Владимирович начал работать в нефтяной сфере. Пришёл инженером 2-й категории и дорос до заместителя директора по строительству.

«Мы строили нефтяные трубопроводы и здания, необходимые для их обслуживания. Работали в нескольких регионах России: от Орла до Москвы. Приходилось очень часто ездить в командировки, но был и плюс — удалось посмотреть разные города нашей необъятной Родины», — отмечает он.

Спустя 13 лет Виталий Шувалов решил вновь сменить сферу деятельности. Точнее — вернуться к тому, с чего начинал.

«Честно — соскучился по строительству домов. Это ведь совсем другие ощущения. За время моей работы в компании „Зелёный сад — наш дом“ было сдано нескольких жилых комплексов: Fresh Life, „Еврокласс-3“, ITower, Discovery, Skyline… Сейчас активно строится уникальный ЖК такого масштаба, которого в Рязани ещё не было. Я имею в виду „Окскую стрелку“ и горжусь тем, что работаю над этим проектом. Для меня важно, видеть результат своего труда — отличные дома с шикарным благоустройством, довольных новосёлов. За это и ценю свою работу в компании», — признался Виталий Владимирович.