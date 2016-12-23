«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

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Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.
Выяснилось, что сегодня в Рязанской области доступно 9 560 вакансий, из которых
Профессии в которых открыто наибольшее число вакансий в Рязани:
Для сравнения раскладка вакансий по профессиональным отраслям по всей Рязанской области.
Средний уровень зарплаты в Рязани установился на отметке в 29 196 рублей, в то время как по Рязанской области этот показатель ниже — 28 177 рублей.
От общих цифр перейдем к зарплатам, которые работодатели Рязани предлагают соискателям:
Полная статистика заработных плат для Рязани, а также подробная информация о зарплате по всем профессиям региона в открытом доступе на
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