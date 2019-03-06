Главный тренд весны — обновление

Что для каждого из нас весна? Это время обновления. При первой капели и радостном щебетании птиц хочется любить, мечтать, получать яркие эмоции. И пусть за окном еще лежит снег, мы сами создадим весеннее настроение и поможем другим его найти. Давайте разберемся, какими обновлениями можем порадовать себя этой весной.

Начать можно с гардероба! Мы уже устали от теплых свитеров и сапог, курток, похожих на пуховые одеяла, шапок, всегда портящих прически. Хочется легкости: парящие платья, туфли на тоненькой шпильке, яркие юбки, нежные блузки. Они-то точно помогут приобрести весеннее настроение.

Сейчас проще и приятнее, устроившись в уютном кресле, совершить покупки в онлайн-магазине. А сервис #Специи от «МегаФона» вернет «живые» деньги на мобильный счет. Кэшбэк можно потратить на оплату связи, новые интернет-покупки и многое другое.

Теперь нужна перезагрузка. А что поможет лучше отличного путешествия в кругу близких, тем более, когда есть в чем отправиться на заслуженный отдых? Сменить обстановку, забыть о насущных делах и при этом сэкономить поможет сервис « МегаФон Путешествия ». С его помощью можно не только заказать билеты и другие услуги, но и вернуть часть потраченной суммы на счет телефона. Кэшбэк также можно тратить на свои интересы с помощью банковской карты «МегаФона» или виртуальной карты «Счет телефона», добавленной в Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay в личном кабинете «МегаФона».

Поднять настроение во время изнурительной дороги или во время пересадки в терминале аэропорта можно с помощью сериала, фильма или ТВ-канала. Любимые киноленты и программы можно найти на МегаФон.ТВ . В зависимости от тарифного плана линейки « Включайся » абонентам предоставляется бесплатный трафик на услугу Мегафон.ТВ , пакеты ТВ-каналов, фильмы и сериалы.

Заметьте, сейчас неотъемлемой частью нашей жизни является смартфон. Он поможет заказать билет, найти точку на карте, куда надо отправиться, даст расслабиться за просмотром приятного фильма, отправит важное сообщение друзьям, станет помощником в решении многих вопросов. Но бывают ситуации, когда телефон разбился, устарел или не поддерживает необходимые функции. Тогда его можно принести в салоны «МегаФона » в любом состоянии и при покупке смартфонов Samsung Galaxy A6, A6+, A7 получить скидку от 4 000 рублей и выше по программе Трейд-ин.

А дальше — только удовольствие от использования Samsung Galaxy A6, A6+, A7, выполненных в изящных корпусах из стекла и металла, обладающих качественными камерами, которые позволят делиться своим весенним настроением с друзьями и близкими с помощью высококачественных фотографий.

Заполучив приятное обновление в виде нового смартфона, продолжаем вносить в него весеннее настроение. Добавляем аксессуары: яркие наушники, веселые чехлы, умные часы. Есть «аксессуар», который поможет вам не только выделиться, но и остаться надолго в памяти новых знакомых — красивый номер .

И самое главное, нельзя забывать, что весна — это состояние души. Поэтому нужно стремиться к весеннему обновлению вместе с «МегаФон», улыбаться и дарить яркие эмоции окружающим!

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