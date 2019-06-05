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16:42, 5 июня 2019 36
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Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.

Это необходимо, чтобы пособие не было получено дважды. Обычно эту справку берут на работе супруга. А если отец ребенка является ИП или неработающим, какая справка должна быть предоставлена по месту работы мамы ребенка?

Для назначения и выплаты одному из родителей единовременного пособия при рождении ребенка (около 17 тысяч рублей) представляется справка с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось.

И для выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также нужна справка, что второй родитель не находится в отпуске и пособие не получает.

Обычно эти пособия выплачиваются на работе и поэтому справку о невыплате пособий берут там.

Но бывают ситуации, что родители не работают, а служат или учатся на очной форме, а также могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

В этих случаях необходимо получить справку из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка.

Справка нужна и о том, что пособие при рождении ребенка не получали, а также о том, что не получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если за ребенком ухаживает не мать, а другие лица, то справка нужна на обоих родителей.

Таким образом, отцу, не состоящему в трудовых отношениях, в том числе имеющему статус ИП, необходимо получить указанные справки в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Надежда Скворцова

Директор ООО «Областная налоговая консультация», главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»


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