Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.

Это необходимо, чтобы пособие не было получено дважды. Обычно эту справку берут на работе супруга. А если отец ребенка является ИП или неработающим, какая справка должна быть предоставлена по месту работы мамы ребенка?

Для назначения и выплаты одному из родителей единовременного пособия при рождении ребенка (около 17 тысяч рублей) представляется справка с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось.

И для выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также нужна справка, что второй родитель не находится в отпуске и пособие не получает.

Обычно эти пособия выплачиваются на работе и поэтому справку о невыплате пособий берут там.

Но бывают ситуации, что родители не работают, а служат или учатся на очной форме, а также могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

В этих случаях необходимо получить справку из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка.

Справка нужна и о том, что пособие при рождении ребенка не получали, а также о том, что не получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если за ребенком ухаживает не мать, а другие лица, то справка нужна на обоих родителей.

Таким образом, отцу, не состоящему в трудовых отношениях, в том числе имеющему статус ИП, необходимо получить указанные справки в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Надежда Скворцова

Директор ООО «Областная налоговая консультация», главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»