Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 года

EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый высокотехнологичный кроссовер» премии «Внедорожник года».

Гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET стал лауреатом национальной премии «Внедорожник года» в категории «Самый высокотехнологичный кроссовер». В состав жюри премии вошли ведущие профессионалы автомобильной отрасли, включающие известных журналистов, технических экспертов и лидеров мнений. Полученная награда стала еще одним подтверждением высокого технологического уровня EXEED EXLANTIX ET, признавая его самым прогрессивным автомобилем в премиум-сегменте российского рынка.

EXEED EXLANTIX ET — автомобиль, в котором сочетаются революционные технологии, высокая производительность и непревзойденный уровень комфорта. Полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET оснащается последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивают модели выдающиеся динамические характеристики. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 сек, а суммарная пиковая мощность достигает 469 л. с. Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода составляет впечатляющие 1180 км!

Безопасность кроссовера подтверждена многочисленными испытаниями и краш-тестами, включая 5 звезд C-NCAP. Дополнительный контроль в любой дорожной ситуаций обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров, установленных на модели.

EXEED EXLANTIX ET оснащен 24 передовыми в отрасли технологиями шумо- и виброизоляции, включая трехслойные уплотнители дверей и двойные 6-мм акустические стеклопакеты на всех дверях. Тесты уровня шумоподавления в салоне кроссовера при различных скоростях демонстрируют выдающиеся результаты.

EXLANTIX ET разработан с учётом особенностей эксплуатации в условиях российской зимы. Ключевые элементы автомобиля, такие как шасси и подвеска, защищены по высшему антикоррозийному стандарту. EXEED EXLANTIX ET подтвердил свою готовность к локальным дорожным условиям в ходе проведенных испытаний и комплексного тестирования в России. «Зимний пакет» включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал.

На EXEED EXLANTIX действует уникальная гарантия — 8 лет или 200 тыс. км пробега. При этом на электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею — 8 лет или 160 000 км. *

* Изготовитель не несет ответственности за недостатки деталей, узлов и агрегатов, лакокрасочного покрытия кузова автомобиля EXEED в случае, если они вызваны нарушением владельцем правил эксплуатации, хранения или транспортировки автомобиля, действиями третьих лиц и/или обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор, военные действия и т. п. ). Информация в данном разделе носит ознакомительный характер. При наличии расхождений в условиях, описанных в сервисной книжке владельца автомобиля и на данной странице, приоритет отдается сведениям, указанным в сервисной книжке. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в гарантийную политику без предварительного уведомления.

